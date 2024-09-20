https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/turk-dunyasi-ortak-alfabe-komisyonu-ortak-turk-alfabesi-ile-ilgili-bildiri-yayinladi-1088241066.html
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Ortak Türk Alfabesi ile ilgili bildiri yayınladı
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Ortak Türk Alfabesi ile ilgili bildiri yayınladı
Sputnik Türkiye
Komisyon, 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan toplantıda üzerinde anlaşılan Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin bildiri yayınladı. Alfabe... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T12:53+0300
2024-09-20T12:53+0300
2024-09-20T12:53+0300
dünya
türk devletleri teşkilatı
alfabe
ortak alfabe
türk dünyası ortak alfabe komisyonu
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Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, üzerinde mutabakat sağlanan ve 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin hazırlanmasında Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerinin dikkatle ele alındığını ve farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe çerçevesinde temsil edilmesine özen gösterildiğini açıkladı.Halklar arasında iletişimi kolaylaştırma amaçlanıyorBildiride, komisyonun Nahçıvan Anlaşması ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda belirtilen ve Türk halkları arasında iletişimi kolaylaştırma, alfabe ve terminolojide birlik sağlamayı amaçlayan hedefler doğrultusunda oluşturulan Ortak Türk Alfabesi için özenle çalıştığı belirtildi.Komisyonun ortak alfabe girişimiyle ilgili çeşitli hususlar üzerinde kapsamlı tartışmalar yürüttüğü belirtilen bildiride, 1991'de bilim insanları tarafından önerilen, Türk dillerinin fonetik çeşitliliğini barındıran, öğrenme ve kullanım kolaylığı sağlayan 34 harfli Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin gözden geçirildiği hatırlatıldı.Çağdaş dilbilimsel araştırmalara dayalı yaklaşımla hem 34 harfli Ortak Türk Alfabesi projesinin güçlü yönlerine hem de iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanıldığı aktarılan bildiride, "Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerini dikkatle ele aldık ve kapsayıcılığın önemini vurgulayarak farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe çerçevesinde temsil edilmesine özen gösterdik. Her farklı fonemin tek bir harfe karşılık gelmesi gerektiği ilkesinden hareketle, anlaşılırlığı en üst düzeye çıkaran ve tüm konuşmacılar için daha kolay öğrenmeyi ve kullanmayı sağlayan bir alfabe oluşturmayı amaçladık." ifadeleri yer aldı.Her üye ve gözlemci ülkeye dağıtılacak İlgili tüm paydaşlara, kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'ni destekleme çağrısı yapılan bildiride, ortak alfabenin Türk Devletleri Teşkilatının her üye ülkesi ve gözlemcisinin ilgili kurumlarına dağıtılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/umit-ozdagdan-lubnandaki-cihazlarin-patlamasi-ardindan-aselsana-cagri-1088237276.html
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türk devletleri teşkilatı, alfabe, ortak alfabe, türk dünyası ortak alfabe komisyonu
türk devletleri teşkilatı, alfabe, ortak alfabe, türk dünyası ortak alfabe komisyonu
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Ortak Türk Alfabesi ile ilgili bildiri yayınladı
Komisyon, 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan toplantıda üzerinde anlaşılan Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin bildiri yayınladı. Alfabe ile Türk devletleri halklarının daha kolay bir şekilde iletişime geçmesi hedefleniyor.
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, üzerinde mutabakat sağlanan ve 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin hazırlanmasında Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerinin dikkatle ele alındığını ve farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe çerçevesinde temsil edilmesine özen gösterildiğini açıkladı.
Halklar arasında iletişimi kolaylaştırma amaçlanıyor
Bildiride, komisyonun Nahçıvan Anlaşması ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda belirtilen ve Türk halkları arasında iletişimi kolaylaştırma, alfabe ve terminolojide birlik sağlamayı amaçlayan hedefler doğrultusunda oluşturulan Ortak Türk Alfabesi için özenle çalıştığı belirtildi.
Komisyonun ortak alfabe girişimiyle ilgili çeşitli hususlar üzerinde kapsamlı tartışmalar yürüttüğü belirtilen bildiride, 1991'de bilim insanları tarafından önerilen, Türk dillerinin fonetik çeşitliliğini barındıran, öğrenme ve kullanım kolaylığı sağlayan 34 harfli Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin gözden geçirildiği hatırlatıldı.
Çağdaş dilbilimsel araştırmalara dayalı yaklaşımla hem 34 harfli Ortak Türk Alfabesi projesinin güçlü yönlerine hem de iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanıldığı aktarılan bildiride, "Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerini dikkatle ele aldık ve kapsayıcılığın önemini vurgulayarak farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe çerçevesinde temsil edilmesine özen gösterdik. Her farklı fonemin tek bir harfe karşılık gelmesi gerektiği ilkesinden hareketle, anlaşılırlığı en üst düzeye çıkaran ve tüm konuşmacılar için daha kolay öğrenmeyi ve kullanmayı sağlayan bir alfabe oluşturmayı amaçladık." ifadeleri yer aldı.
Her üye ve gözlemci ülkeye dağıtılacak
İlgili tüm paydaşlara, kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'ni destekleme çağrısı yapılan bildiride, ortak alfabenin Türk Devletleri Teşkilatının her üye ülkesi ve gözlemcisinin ilgili kurumlarına dağıtılacağı belirtildi.
İşte kabul edilen Türk Alfabesi:
Aa
[ɑ]
[ɑ]
Iı
Bb
[b]
[b]
İi
Cc
[ʤ]
[ǯ]
Jj
Çç
[ʧ]
[č]
Kk
Dd
[d]
[d]
Qq
Ee
[е]
[e]
Ll
Әә (Ää)
[æ]
[ä]
Mm
Ff
[f]
[f]
Nn
Gg
[g]
[g]
Ññ
Ğğ
[ɰ]
[ɣ]
Oo
Hh
[h]
[h]
Öö
Xx
[χ]
[x]
Pp