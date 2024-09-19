https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/18-yil-once-esrarengiz-sekilde-kaybolmustu-hatice-musaoglunu-oglu-aydin-musaoglu-mu-oldurdu-1088199765.html

18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolmuştu: Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü?

18 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolmuştu: Hatice Musaoğlu'nu oğlu Aydın Musaoğlu mu öldürdü?

Sputnik Türkiye

18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu bulmak isteyen kızları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Abisi ve eşinden şüphelendiğini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T11:54+0300

2024-09-19T11:54+0300

2024-09-19T12:09+0300

yaşam

müge anlı

aydın musaoğlu

hatice musaoğlu

cinayet

kayıp

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18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu olayında sır perdesinin aralanmasını isteyen kızları Müge Anlı programına katıldı. Kız kardeşler abi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiklerini dile getirmişti.Aydın Musaoğlu ve eşinin Hatice Musaoğlu ile oda kavgası yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ailenin odayı paylaşamamaması üzerine jandarmanın olaya dahil olduğu öğrenilmişti. Görgü tanıklar Aydın'ın kızının da cinayeti gördüğünü ve çocukken etrafa "Babam babaannemi öldürdü" şeklinde anlattığını ifade etti.Hatice Musaoğlu'nun üzerine fidan mı dikildi?Öldürülüp gömüldükten sonra üzerine fidan dikildiği iddia edildi. Musaoğlu'nun kaybından sonra bir arazinin gübre alanına çevrilmesi gözlerden kaçmadı.Yayına katılan Hatice Musaoğlu'nun kız kardeşi Halime Hanım da oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halime Hanım, "Yeğenim ablamı gömdü. Evin bahçesine gömecekti. Kazarız diye cenazesini kaçırdı. İki tane de fidan dikilmişti" şeklinde konuştu.'Seni nasıl tutuklamadılar?'İfadeyi okuyan Anlı, "Sen verdiğin ifadede anneni gördüğünü söylemişsin. Şimdi yalan söylüyorsun. Çelişkili konuşuyorsun. Seni nasıl tutuklamadılar?" dedi.Aydın Musaoğlu kendisine yüklenen Müge Anlı'ya "Siz beni suçluyorsunuz. Ben bildiğimi anlatıyorum" diyerek yanıt verdiAydın'ın çelişkili ifadeleri ardından harekete geçildi. Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltına alındı.Canlı yayında ağzından kaçırdıMüge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusuna Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye yanıt verdi.Şevki Hoca da bu itirafı yakalayıp üstüne gitti. O sırada da Aydın, cümlede 'öldürmeden önce' ifadesini tekrar etti.Gözaltına alındı19 Eylül tarihli yayınında konuya ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. Aydın Musaoğlu'nun, Kastamonu'ya giderken otobüste emniyet güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındığı öğrenildi..

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