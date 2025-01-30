https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/1093208234.html

Uzmanı ‘Yangını ciddi manada yavaşlatır’ diyerek detay verdi: ‘Bunlar yapılırsa burnunuz bile kanamaz’

Uzmanı ‘Yangını ciddi manada yavaşlatır’ diyerek detay verdi: ‘Bunlar yapılırsa burnunuz bile kanamaz’

Sputnik Türkiye

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciası ile birlikte dikkatler ‘yangından nasıl korunabiliriz?’ sorusuna yöneldi. Endüstriyel Yangın Uzmanı Anıl... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T15:00+0300

2025-01-30T15:00+0300

2025-01-31T11:43+0300

ankara farki

radyo

kartalkaya

yangın

bolu

yangın söndürme

yangın felaketi

yağmurlama tesisatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093234637_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0f6a237cd5f53d5f29ea46aa715e2c52.jpg

Uzmanı ‘Yangını ciddi manada yavaşlatır’ diyerek detay verdi: ‘Bunlar yapılırsa burnunuz bile kanamaz’ Sputnik Türkiye İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu Endüstriyel Yangın Uzmanı Anıl Yamaner oldu. Programda masaya yatırılan konu başlıkları şöyle: Kartalkaya otel yangınında bu kadar kayıp neden yaşandı? Yağmurlama sistemi tek başına çözüm mü? Büyük otellerde, iş merkezlerinde nasıl önlem alınmalı? Bu tür işletmeler nasıl denetlenmeli?

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, itfaiye denetiminde tespit edilen eksikliklerin "çok masraflı" olduğu gerekçesiyle başvurunun iptal edildiğini öne sürdü.Bolu Belediyesi itfaiye raporunda, otelde 8 farklı yangın güvenliği eksikliği tespit edildi:Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Endüstriyel Yangın Uzmanı Anıl Yamaner konuk oldu. ‘Yangını nasıl önleyip, korunabiliriz?’ sorusu masaya yatırılan programda Yamaner, şunları söyledi:‘Personel eğitimli olsaydı yangın büyümeden söndürülürdü’İşletmelerde personellerin yangın gibi acil durumlarda eğitim alması gerektiğini ifade eden Yamaner, yangın kaçış merdivenlerindeki kritik detayı şöyle paylaştı:‘Yangın kaçış merdivenleri ardiye gibi kullanılmamalı’Yangın kaçış merdivenlerinin amacı dışında kullanıldığı durumlarda havalandırma ihtiyacı doğacağını, bunun da söz konusu merdivenlerin ‘baca’ görevi görmesine neden olacağını bildiren Yamaner, “Merdiven boşluklarına aynı zamanda malzeme, çöp koyarlar. Oraların havalandırılması gereği ortaya çıkar, bunun için de en alttaki kapıyı açarlar. Orası baca gibi sürekli alttan yukarı doğru havayı geçirir. Bu olduğunda yangın kaçış merdiveni mantığı tamamiyle ortadan kalkmış oluyor. Sızdırmazlık olmuyor, bilakis baca gibi davrandığı için içerisi çok daha hızlı bir şekilde dumanla doluyor. Bir sürü hatalar arka arkaya gelince ancak böyle bir felakete sebep oluyor.” dedi.‘Yağmurlama sistemi yangını baskılar’Yağmurlama sistemlerinin yangın anında ısıyı kontrol altına alarak yanma olayının etkisini düşüreceğini ve bunun tahliyede ve söndürmede önemli ölçüde zaman kazandıracağını dile getiren Yamaner, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kartalkaya felaketi sürpriz değil, çok sayıda hatanın sonucu’Yamaner, denetimlerin ve caydırıcı cezaların yeterli olmadığını, bu nedenle Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinin sürpriz olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:‘Yönetmeliklere göre acil eylem planı şart’Acil durum anında bir eylem planının olmamasının felaketle sonuçlanabileceği vurgusunu yapan Yamaner, bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:‘Bütün işletmeler yangını gündemlerine almalı’78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası sonrası işletmelerin bu konuya daha çok eğildiğini kaydeden Yamaner, “Talep arttı. İnsanların ilgisi büyük. Özellikle fabrikalar, sanayi kuruluşları gibi çok yüksek tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde bu konuda zaten bilinç vardır. Ama o iş yerlerinde dahi tam olarak nelerin yapılmasına gerektiğine dair doğru bir yol haritası olmayabiliyor. İş yerleri çoğunlukla dinamik yerlerdir. Üretimler, iş yapış şekilleri, beraberinde de riskler değişir. Sürekli olarak mücadele ettiğiniz bir maraton. Nasıl sürekli olarak otelinizi daha iyi hizmet verecek bir yer hale getirmeye çalışıyorsunuz, aynı şekilde daha güvenli bir yer haline getirmeniz gerekiyor.” diye konuştu.

kartalkaya

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

kartalkaya, kartalkaya yangın, kartalkaya grand kartal otel, kartalkaya otel yangını, kartalkaya nerede