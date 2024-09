https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/muge-anli-yeni-sezona-basladi-hangi-gunler-ve-saatte-yayinlaniyor-1087531370.html

Müge Anlı yeni sezona başladı: Hangi günler ve saatlerde yayınlanıyor?

Müge Anlı'nın izleyicileri, programın yeni bölümlerinin başlamasını dört gözle bekliyordu. Peki, ATV canlı yayın kuşağının en çok izlenen programlarından biri... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

Eylül ayının gelmesiyle birlikte, ATV'nin popüler programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu heyecanla bekleniyordu.Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonunun ilk bölümü 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Geçen sezonlarda olduğu gibi, program hafta içi her gün izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.Müge Anlı canlı yayın programı ne zaman?ATV yayın akışı saatlerine göre Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranında yayınlanıyor. Eylül ayının başlamasıyla birlikte, izleyiciler yeni sezonun ilk bölümünü heyecanla izledi.Müge Anlı’nın programı, her sezon olduğu gibi, bu sezonda da suç ve olayları aydınlatmaya devam edecek. İzleyiciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümlerini ATV ekranında takip edebilir.

