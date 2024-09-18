https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-emeklilerin-banka-hesaplarinda-inceleme-baslatildigi-iddiasina-1088177003.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emeklilerin banka hesaplarında inceleme başlatıldığı iddiasına yanıt verdi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emeklilerin banka hesaplarında inceleme başlatıldığı iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Emeklilerin banka hesaplarında son beş yıla dönük inceleme başlatıldığı iddialarına yanıt Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T17:59+0300

2024-09-18T17:59+0300

2024-09-18T17:59+0300

türkiye

emekli

emekli maaşı

dezenformasyonla mücadele merkezi

banka hesabı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialarDezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı' bilgisinin asılsız olduğu belirtildi. Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, 'Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.' ifadelerine yer verildi.

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emekli, emekli maaşı, dezenformasyonla mücadele merkezi, banka hesabı