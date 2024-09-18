https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-emeklilerin-banka-hesaplarinda-inceleme-baslatildigi-iddiasina-1088177003.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emeklilerin banka hesaplarında inceleme başlatıldığı iddiasına yanıt verdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emeklilerin banka hesaplarında inceleme başlatıldığı iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Emeklilerin banka hesaplarında son beş yıla dönük inceleme başlatıldığı iddialarına yanıt Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T17:59+0300
2024-09-18T17:59+0300
2024-09-18T17:59+0300
türkiye
emekli
emekli maaşı
dezenformasyonla mücadele merkezi
banka hesabı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialarDezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı' bilgisinin asılsız olduğu belirtildi. Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, 'Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.' ifadelerine yer verildi.
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emekli, emekli maaşı, dezenformasyonla mücadele merkezi, banka hesabı
emekli, emekli maaşı, dezenformasyonla mücadele merkezi, banka hesabı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emeklilerin banka hesaplarında inceleme başlatıldığı iddiasına yanıt verdi
Emeklilerin banka hesaplarında son beş yıla dönük inceleme başlatıldığı iddialarına yanıt Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialar
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı' bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.
Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, 'Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.' ifadelerine yer verildi.