https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html

DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'

DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T17:23+0300

2024-09-12T17:23+0300

2024-09-12T17:28+0300

türkiye

hacker

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kimlik

e-kimlik

tc kimlik numarası

dijital kimlik

bilgisayar

pandemi

kişisel sağlık verileri

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasını yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtildi.'İddialar tamamen asılsızdır'85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği iddiası tamamen asılsızdır denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Kimlik bilgileri çalındı mı?Bilgisayar korsanları tarafından 108 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık verilerinin ele geçirildiği iddia edilmişti. Hackerlar ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia edildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası olduğu açıklanmıştı. Abdülkadir Uraloğlu kimlik bilgileri açıklamasıBakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Kabine toplantısının ardından gazetecilerin 'kimlik bilgileri çalındı mı?' sorusuna "Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" dediği iddia edilmişti. Ancak DMM tarafından iddialar yalanlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-yeni-su-57-ve-su-35-savas-ucaklarina-kavustu-1087947771.html

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