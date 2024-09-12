DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'
17:23 12.09.2024 (güncellendi: 17:28 12.09.2024)
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinLines with digits on computer and laptop screens
© Sputnik / Natalia Seliverstova/
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' iddialarını yalanladı. Açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun basın açıklamasının kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtildi.
'İddialar tamamen asılsızdır'
85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği iddiası tamamen asılsızdır denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
Kimlik bilgileri çalındı mı?
Bilgisayar korsanları tarafından 108 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık verilerinin ele geçirildiği iddia edilmişti. Hackerlar ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia edildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası olduğu açıklanmıştı.
Abdülkadir Uraloğlu kimlik bilgileri açıklaması
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Kabine toplantısının ardından gazetecilerin 'kimlik bilgileri çalındı mı?' sorusuna "Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" dediği iddia edilmişti. Ancak DMM tarafından iddialar yalanlandı.
📌Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 12, 2024
Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla… pic.twitter.com/mokNgOJAJN