DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Orman yangınlarını önlemede IoT teknolojileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Husiler Kızıldeniz’de 83 gemi vurdu. Bu gemilerin yüzde 37’si Yunanistan ile alakalı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin'in cesedinin taşındığı arabada neler yaşandı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:16
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
20:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yeni devreye giren KVKK kanunlarının hayatımıza etkisi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Narin Güran cinayeti: Yayınlara müdahale gerekli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD seçiminin ilk münazarası: Harris - Trump kapışması
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde her yol amcaya çıkarılıyor ama hala somut delil yok
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:52
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/85-milyonun-kimlik-bilgileri-calindi-mi-dmmden-ilk-aciklama-1087950650.html
DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'
DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T17:23+0300
2024-09-12T17:28+0300
türkiye
hacker
çalıntı
kimlik
e-kimlik
tc kimlik numarası
dijital kimlik
bilgisayar
pandemi
kişisel sağlık verileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103276/60/1032766090_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_debfac19c477d73761c5d452fde7a026.jpg
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasını yalanladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtildi.'İddialar tamamen asılsızdır'85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği iddiası tamamen asılsızdır denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Kimlik bilgileri çalındı mı?Bilgisayar korsanları tarafından 108 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık verilerinin ele geçirildiği iddia edilmişti. Hackerlar ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia edildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası olduğu açıklanmıştı. Abdülkadir Uraloğlu kimlik bilgileri açıklamasıBakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Kabine toplantısının ardından gazetecilerin 'kimlik bilgileri çalındı mı?' sorusuna "Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" dediği iddia edilmişti. Ancak DMM tarafından iddialar yalanlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/rus-ordusu-yeni-su-57-ve-su-35-savas-ucaklarina-kavustu-1087947771.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103276/60/1032766090_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_6050bb13a8995570bf3a47e34a47f2b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyon kimlik bilgisi, bakan uraloğlu kimlik bilgileri çalındı, kimlik bilgileri son dakika, kimlik bilgileri e devlet
kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyon kimlik bilgisi, bakan uraloğlu kimlik bilgileri çalındı, kimlik bilgileri son dakika, kimlik bilgileri e devlet

DDM'den '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama: 'Kasıtlı manüpülasyon var'

17:23 12.09.2024 (güncellendi: 17:28 12.09.2024)
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinLines with digits on computer and laptop screens
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' iddialarını yalanladı. Açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun basın açıklamasının kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği belirtildi.

'İddialar tamamen asılsızdır'

85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği iddiası tamamen asılsızdır denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Kimlik bilgileri çalındı mı?

Bilgisayar korsanları tarafından 108 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sağlık verilerinin ele geçirildiği iddia edilmişti. Hackerlar ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia edildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası olduğu açıklanmıştı.

Abdülkadir Uraloğlu kimlik bilgileri açıklaması

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Kabine toplantısının ardından gazetecilerin 'kimlik bilgileri çalındı mı?' sorusuna "Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi" dediği iddia edilmişti. Ancak DMM tarafından iddialar yalanlandı.
Rostec OAK Su-57 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
SAVUNMA
Rus ordusu yeni Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına kavuştu
16:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала