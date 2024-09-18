Ahmet Hakan: Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ailesiyle birlikte yaşayan genç yetişkinlerin oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2024'te Türkiye'den AB'ye 28 bin iltica başvurusu yapıldı’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Sosyal medya şirketlerinin 'ifade özgürlüğü' palavrası
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Melek Büyükçınar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de gazi ve yakınlarına sağlanan haklar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'nin BRICS üyeliğini kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Batı dünyası ilk defa enformasyon alanındaki tekelini kaybetti'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Adli Tıp'tan kim sızdırıyor, neden yapıyor?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, Modern Kölelik Endeksi’nde dünya çapında 1. sıraya yükseldi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ahmet-hakan-mehmet-simsekin-yapip-ettiklerinin-temel-amaci-carsi-pazar-dengesini-yeniden-tutturmak-1088153011.html
Ahmet Hakan: Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak
Ahmet Hakan: Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, CNN Türk'te konuk ettikleri Mehmet Şimşek'e dair gözlemlerini aktardı ve "Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T10:10+0300
2024-09-18T10:10+0300
politika
ahmet hakan
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
hande fırat
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_8fe822aa9d2416c0b3f0cd4287222608.jpg
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CNN Türk'te konuk ettikleri Mehmet Şimşek'e dair izlenimlerini "Benim gözümle Mehmet Şimşek" sözleriyle aktardı.Bugün kaleme aldığı yazısında Ahmet Hakan şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/bakan-mehmet-simsekten-gecim-sikintimiz-var-aciklamasi-enflasyonu-tekrar-tek-haneye-indirecegiz-1088095723.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087688231_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_aba58e5fdfbe2424779a242c5c5003d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, hande fırat, ekonomi, enflasyon
ahmet hakan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, hande fırat, ekonomi, enflasyon

Ahmet Hakan: Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak

10:10 18.09.2024
© AA / Ahmet Okur Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Ahmet Okur
Abone ol
Ahmet Hakan, CNN Türk'te konuk ettikleri Mehmet Şimşek'e dair gözlemlerini aktardı ve "Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CNN Türk'te konuk ettikleri Mehmet Şimşek'e dair izlenimlerini "Benim gözümle Mehmet Şimşek" sözleriyle aktardı.
Bugün kaleme aldığı yazısında Ahmet Hakan şu ifadelere yer verdi:
"Mehmet Şimşek’le ilgili izlenimlerimi yazıyorum: KARARLI, SABIRLI, İNANÇLI Dikkat çekici bir nezaketi var Mehmet Şimşek’in. Ancak bu nezaket, karşısındakini boğmuyor. Çünkü nezaketi, içtenlikle dengeliyor. Rahatça konuşabiliyorsunuz karşısında. - Bazıları yalan söyleyemez. Yalanı ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Yüzleri kızarır. Derin bir mahcubiyet içine girerler. Mehmet Şimşek, işte bu tür insanlardan. Her halinden, her cümlesinden, her yaklaşımından bunu anında kavrayabiliyorsunuz. Kabul edin ya da etmeyin. Beğenin ya da beğenmeyin. Bir anlatısı var Mehmet Şimşek’in ve bu anlatı, son derece tutarlı. Anlatısının boşluğu yok, kurgusu sağlam. - Mehmet Şimşek, uluslararası piyasaların güvendiği bir isim. Neden? Onların işine gelen işler yaptığı için mi? Hayır, asla! İtimat telkin eden yapısından dolayı. Kararlılığından ödün vermeyeceğine duyulan güvenden dolayı. - Çarşı pazar konusunda duyarsız olmakla eleştiriliyor Mehmet Şimşek. Kendisini dinlediğimde şöyle bir sonuç çıkardım: Bütün yapıp ettiklerinin temel amacı, aslında çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak. Orta Vadeli Program’ın eksik anlatıldığından şikâyet ediyor Şimşek. Orta Vadeli Program’ın sadece finansa yöneldiği algısına şiddetle karşı. Orta Vadeli Program’da Türkiye’nin refahını arttıracak unsurların sayılamayacak kadar fazla olduğunu söylüyor. O unsurları anlatmaktan hiç bıkmıyor.- Biraz fazla teknik kaldığını söylemeliyim Mehmet Şimşek’in. Yapıp ettiklerini, hedeflerini, amaçlarını siyaset diline tercüme etme konusunda ustalaşmış değil. En büyük sorunu burada."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
EKONOMİ
Bakan Mehmet Şimşek'ten 'geçim sıkıntımız var' açıklaması: 'Enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz'
16 Eylül, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала