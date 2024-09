Ahmet Hakan: Mehmet Şimşek'in yapıp ettiklerinin temel amacı, çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak

"Mehmet Şimşek’le ilgili izlenimlerimi yazıyorum: KARARLI, SABIRLI, İNANÇLI Dikkat çekici bir nezaketi var Mehmet Şimşek’in. Ancak bu nezaket, karşısındakini boğmuyor. Çünkü nezaketi, içtenlikle dengeliyor. Rahatça konuşabiliyorsunuz karşısında. - Bazıları yalan söyleyemez. Yalanı ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Yüzleri kızarır. Derin bir mahcubiyet içine girerler. Mehmet Şimşek, işte bu tür insanlardan. Her halinden, her cümlesinden, her yaklaşımından bunu anında kavrayabiliyorsunuz. Kabul edin ya da etmeyin. Beğenin ya da beğenmeyin. Bir anlatısı var Mehmet Şimşek’in ve bu anlatı, son derece tutarlı. Anlatısının boşluğu yok, kurgusu sağlam. - Mehmet Şimşek, uluslararası piyasaların güvendiği bir isim. Neden? Onların işine gelen işler yaptığı için mi? Hayır, asla! İtimat telkin eden yapısından dolayı. Kararlılığından ödün vermeyeceğine duyulan güvenden dolayı. - Çarşı pazar konusunda duyarsız olmakla eleştiriliyor Mehmet Şimşek. Kendisini dinlediğimde şöyle bir sonuç çıkardım: Bütün yapıp ettiklerinin temel amacı, aslında çarşı pazar dengesini yeniden tutturmak. Orta Vadeli Program’ın eksik anlatıldığından şikâyet ediyor Şimşek. Orta Vadeli Program’ın sadece finansa yöneldiği algısına şiddetle karşı. Orta Vadeli Program’da Türkiye’nin refahını arttıracak unsurların sayılamayacak kadar fazla olduğunu söylüyor. O unsurları anlatmaktan hiç bıkmıyor.- Biraz fazla teknik kaldığını söylemeliyim Mehmet Şimşek’in. Yapıp ettiklerini, hedeflerini, amaçlarını siyaset diline tercüme etme konusunda ustalaşmış değil. En büyük sorunu burada."