Medvedev, Rusya'nın düşmanlarına Nazi işbirlikçisi Bandera'nın akıbetini hatırlattı
12:41 17.09.2024 (güncellendi: 12:58 17.09.2024)
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Batı'nın Rusya topraklarının vurulması için Kiev'e uzun menzilli silahlar gönderip kısıtlamaları kaldırmasını eleştiren Medvedev, Rusya'nın düşmanlarının, eylemlerinin cezasız kalmayacağını bilmeleri gerektiğini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın Sovyet istihbaratı tarafından ortadan kaldırıldığını anımsatarak Rusya'nın düşmanlarının da hak ettikleri cezayı alacakları uyarısında bulundu.
Batılı liderlerin NATO'nun potansiyeli kullanılarak Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlenmesi yönünde çağrı yapmasına Telegram hesabından tepki gösteren Medvedev, Rusya'nın olası saldırıları püskürtmeye titizlikle hazırlanması gerektiğini söyledi.
Tarihte intikamın gecikmeli olarak alındığı pek çok örnek bulunduğunu kaydeden Medvedev, Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın bunlardan biri olduğunu belirtti.
Bu tür operasyonların titizlikle planlandığını ve her zaman başarılı olmadığını anlatan Medvedev, buradaki esas meselenin, bu cezaların kaçınılmaz olduğunun düşmanlar tarafından anlaşılması olduğunu vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Hesaplaşmanın tam olarak ne zaman geleceği o kadar önemli değil. Önemli olan bunun kaçınılmaz olmasıdır. Milleti, inancı, vatandaşlığı ve konumu ne olursa olsun, ülkemize ve halkımıza karşı suç işleyen veya püskürtülen her pislik, 'Kursk'ta sivilleri öldürün!' diye bağıran her yaratık, onların peşinde olduğumuzu bilmelidir" dedi.
Düşmanın meşhur silahını Rusya'nın da kullanması gerektiğini yazarak mesajına devam eden Medvedev, "Bir dizi bariz yasal soruna rağmen, düşmanlarımızın kişisel verilerinin yer aldığı kamuya açık bir veri tabanı oluşturmayı düşünmeliyiz. Tamamen uygulanabilir pratik amaçlar için" diye ekledi.
Batılı liderlerin NATO'nun potansiyeli kullanılarak Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlenmesi yönünde çağrı yapmasına Telegram hesabından tepki gösteren Medvedev, Rusya'nın olası saldırıları püskürtmeye titizlikle hazırlanması gerektiğini söyledi.
Tarihte intikamın gecikmeli olarak alındığı pek çok örnek bulunduğunu kaydeden Medvedev, Ukraynalı Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın bunlardan biri olduğunu belirtti.
Bu tür operasyonların titizlikle planlandığını ve her zaman başarılı olmadığını anlatan Medvedev, buradaki esas meselenin, bu cezaların kaçınılmaz olduğunun düşmanlar tarafından anlaşılması olduğunu vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Hesaplaşmanın tam olarak ne zaman geleceği o kadar önemli değil. Önemli olan bunun kaçınılmaz olmasıdır. Milleti, inancı, vatandaşlığı ve konumu ne olursa olsun, ülkemize ve halkımıza karşı suç işleyen veya püskürtülen her pislik, 'Kursk'ta sivilleri öldürün!' diye bağıran her yaratık, onların peşinde olduğumuzu bilmelidir" dedi.
Düşmanın meşhur silahını Rusya'nın da kullanması gerektiğini yazarak mesajına devam eden Medvedev, "Bir dizi bariz yasal soruna rağmen, düşmanlarımızın kişisel verilerinin yer aldığı kamuya açık bir veri tabanı oluşturmayı düşünmeliyiz. Tamamen uygulanabilir pratik amaçlar için" diye ekledi.
Stepan Bandera kimdir?
2. Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera, ülkedeki aşırı sağcılar tarafından önemli bir kişilik olarak anılıyor.
Bandera'nın doğum günü, özellikle Sağ Sektör ve aşırı sağcı Svoboda Partisi sempatizanları tarafından her yıl fener alayı düzenlenerek kutlanıyor.
Bununla beraber Bandera, Ukrayna'da tartışmalı bir isim. Zira Bandera ülkenin batısında halk kahramanı, doğusunda ise Nazi işbirlikçisi olarak görülüyor.
Bandera'nın doğum günü, özellikle Sağ Sektör ve aşırı sağcı Svoboda Partisi sempatizanları tarafından her yıl fener alayı düzenlenerek kutlanıyor.
Bununla beraber Bandera, Ukrayna'da tartışmalı bir isim. Zira Bandera ülkenin batısında halk kahramanı, doğusunda ise Nazi işbirlikçisi olarak görülüyor.