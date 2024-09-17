Rusya'da Ukrayna askeri istihbaratına bağlı ajan öldürüldü: 'Hedefinde Rus savunma sanayi vardı'

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovk Bölgesi'nde bir Rus savunma sanayi yöneticisinin arabasını havaya uçurmayı planlayan Ukrayna askeri istihbaratına bağlı bir ajanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



FSB'den yapılan açıklamaya göre 1984 doğumlu Rusya vatandaşı olan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi ajanı, Kiev'den aldığı talimatla Sverdlovk Bölgesi'nde bulunan savunma sanayi şirketindeki bir yöneticinin aracını havaya uçurmak için el yapımı patlayıcı (EYP) imal etti.



EYP'yi zulaya yerleştirdiği sırada yakalanan ajan, silahla direnmesi üzerine açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.



Rus güvenlik güçleri, olay yerinde Makarov marka tabanca, mühimmat, yüksek etkili, telsiz kumandalı EYP, Kiev'deki unsurlarla irtibatta kullanılan ve terör eylemi hazırlığının teyidi niteliğindeki yazışmaların bulunduğu iletişim araçlarını ele geçirdi.



Ajanın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda da patlayıcı madde üretiminde kullanılan bileşenlere ve kılavuzlara ulaşıldı.



FSB, ajana terör eyleminin hazırlanmasında destek olan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.