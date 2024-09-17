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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/rusyada-ukrayna-askeri-istihbaratina-bagli-ajan-olduruldu-hedefinde-rus-savunma-sanayi-vardi-1088114525.html
Rusya'da Ukrayna askeri istihbaratına bağlı ajan öldürüldü: 'Hedefinde Rus savunma sanayi vardı'
Rusya'da Ukrayna askeri istihbaratına bağlı ajan öldürüldü: 'Hedefinde Rus savunma sanayi vardı'
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna yönetimi, Rusya'nın savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini sekteye uğratmak için çeşitli... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T11:19+0300
2024-09-17T11:19+0300
ukrayna krizi
rusya
sverdlovsk
savunma sanayi
terör eylemi
fsb
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovk Bölgesi'nde bir Rus savunma sanayi yöneticisinin arabasını havaya uçurmayı planlayan Ukrayna askeri istihbaratına bağlı bir ajanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.FSB'den yapılan açıklamaya göre 1984 doğumlu Rusya vatandaşı olan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi ajanı, Kiev'den aldığı talimatla Sverdlovk Bölgesi'nde bulunan savunma sanayi şirketindeki bir yöneticinin aracını havaya uçurmak için el yapımı patlayıcı (EYP) imal etti.EYP'yi zulaya yerleştirdiği sırada yakalanan ajan, silahla direnmesi üzerine açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.Rus güvenlik güçleri, olay yerinde Makarov marka tabanca, mühimmat, yüksek etkili, telsiz kumandalı EYP, Kiev'deki unsurlarla irtibatta kullanılan ve terör eylemi hazırlığının teyidi niteliğindeki yazışmaların bulunduğu iletişim araçlarını ele geçirdi.Ajanın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda da patlayıcı madde üretiminde kullanılan bileşenlere ve kılavuzlara ulaşıldı.FSB, ajana terör eyleminin hazırlanmasında destek olan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/facebook-muhbirinden-vekalet-savasi-aciklamasi-meta-abd-hukumetinin-vekili-olarak-hareket-ediyor-1088108997.html
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rusya, sverdlovsk, savunma sanayi, terör eylemi, fsb, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, sverdlovsk, savunma sanayi, terör eylemi, fsb, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb)

Rusya'da Ukrayna askeri istihbaratına bağlı ajan öldürüldü: 'Hedefinde Rus savunma sanayi vardı'

11:19 17.09.2024
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
FSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Muharebe sahasında istediği sonuçları elde edemeyen Ukrayna yönetimi, Rusya'nın savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini sekteye uğratmak için çeşitli yollardan girişimlerine devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sverdlovk Bölgesi'nde bir Rus savunma sanayi yöneticisinin arabasını havaya uçurmayı planlayan Ukrayna askeri istihbaratına bağlı bir ajanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamaya göre 1984 doğumlu Rusya vatandaşı olan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi ajanı, Kiev'den aldığı talimatla Sverdlovk Bölgesi'nde bulunan savunma sanayi şirketindeki bir yöneticinin aracını havaya uçurmak için el yapımı patlayıcı (EYP) imal etti.

EYP'yi zulaya yerleştirdiği sırada yakalanan ajan, silahla direnmesi üzerine açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

Rus güvenlik güçleri, olay yerinde Makarov marka tabanca, mühimmat, yüksek etkili, telsiz kumandalı EYP, Kiev'deki unsurlarla irtibatta kullanılan ve terör eylemi hazırlığının teyidi niteliğindeki yazışmaların bulunduğu iletişim araçlarını ele geçirdi.

Ajanın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda da patlayıcı madde üretiminde kullanılan bileşenlere ve kılavuzlara ulaşıldı.

FSB, ajana terör eyleminin hazırlanmasında destek olan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
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