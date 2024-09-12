https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kamu-kurumlarindan-2-milyon-tllik-esya-caldilar-1087940314.html
Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik eşya çaldılar
Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik eşya çaldılar
Sputnik Türkiye
Malatya’da, kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL'lik eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı izlenen 310 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T13:43+0300
2024-09-12T13:43+0300
2024-09-12T13:43+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
kamu
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Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları tespit edilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/nazik-hirsiz-girdigi-evde-yemek-yapti-bulasiklari-ve-camasirlari-yikayip-katladi-1087527750.html
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hırsız, hırsızlık, kamu
Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik eşya çaldılar
Malatya’da, kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL'lik eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı izlenen 310 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.
Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları tespit edilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara teslim edildi.