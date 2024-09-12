https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kamu-kurumlarindan-2-milyon-tllik-esya-caldilar-1087940314.html

Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik eşya çaldılar

Kamu kurumlarından 2 milyon TL'lik eşya çaldılar

Sputnik Türkiye

Malatya’da, kamu kurumlarından yaklaşık 2 milyon TL'lik eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı izlenen 310 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T13:43+0300

2024-09-12T13:43+0300

2024-09-12T13:43+0300

türkiye

hırsız

hırsızlık

kamu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087941058_0:343:1601:1243_1920x0_80_0_0_b31086369da40a8be124d6e30a78df0e.jpg

Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmalarda izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları tespit edilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/nazik-hirsiz-girdigi-evde-yemek-yapti-bulasiklari-ve-camasirlari-yikayip-katladi-1087527750.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsız, hırsızlık, kamu