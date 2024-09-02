https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/nazik-hirsiz-girdigi-evde-yemek-yapti-bulasiklari-ve-camasirlari-yikayip-katladi-1087527750.html
'Nazik hırsız' girdiği evde yemek yaptı, bulaşıkları ve çamaşırları yıkayıp katladı
'Nazik hırsız' girdiği evde yemek yaptı, bulaşıkları ve çamaşırları yıkayıp katladı
Sputnik Türkiye
Washington, D.C.'deki ilginç bir hırsızlık vakası, şehirdeki güvenlik güçleri ve mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Bir hırsız, Eddie Andujo'nun evine camını... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T10:59+0300
2024-09-02T10:59+0300
2024-09-02T10:59+0300
yaşam
hırsız
hırsızlık
çetin nazik
abd
abd
komik
polis
soruşturma
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Washington'da yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayı, şehirde büyük yankı uyandırdı. Bir hırsız, 1 Eylül 2024 tarihinde Eddie Andujo'nun evine girerek, hem ev sahibini hem de polisleri şaşkına çevirdi.Hırsız, evin mutfak penceresini kırarak içeri girdi ve evde yemek yaptı, bulaşıkları yıkadı, çamaşırları katladı ve duş aldı. Ancak en ilginç detay, hırsızın geride bıraktığı özür notuydu. Notta, “Yemeğe ihtiyacım vardı. Evinize girdim. Lütfen beni affedin. Yemeğinizi yedim, çamaşırlarınızı yıkadım ve duş aldım” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, çalışmayan patlamış mısır makinesi hakkında bilgilendirici bir not da bırakıldı.ABD'de 'Nazik hırsızların' arttığı görülüyorPolis, olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve K9 köpekleriyle arama yaptı. Ancak şu ana kadar başarılı bir sonuç elde edilemedi. Yetkililer, bu tür 'nazik' hırsızlıkların artış göstermesi üzerine araştırmalarını sürdürüyor.Benzer ilginç vakalar daha önce de yaşanmıştı. 2019 yılında Boston'da bir hırsız, bir evi temizleyip tuvalet kağıdından gül yaparak evden ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rekor-ustune-rekor-kiriyor-gram-altinda-3-bin-tl-gorulur-mu-1087522271.html
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hırsız, hırsızlık, çetin nazik, abd, abd, komik, polis, soruşturma
hırsız, hırsızlık, çetin nazik, abd, abd, komik, polis, soruşturma
'Nazik hırsız' girdiği evde yemek yaptı, bulaşıkları ve çamaşırları yıkayıp katladı
Washington, D.C.'deki ilginç bir hırsızlık vakası, şehirdeki güvenlik güçleri ve mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Bir hırsız, Eddie Andujo'nun evine camını kırarak girdi, mutfakta yemek pişirdi, bulaşıkları yıkadı, çamaşırları katladı ve ardından ayrılmadan önce özür dileyen bir not bıraktı.
Washington'da yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayı, şehirde büyük yankı uyandırdı. Bir hırsız, 1 Eylül 2024 tarihinde Eddie Andujo'nun evine girerek, hem ev sahibini hem de polisleri şaşkına çevirdi.
Hırsız, evin mutfak penceresini kırarak içeri girdi ve evde yemek yaptı, bulaşıkları yıkadı, çamaşırları katladı ve duş aldı. Ancak en ilginç detay, hırsızın geride bıraktığı özür notuydu. Notta, “Yemeğe ihtiyacım vardı. Evinize girdim. Lütfen beni affedin. Yemeğinizi yedim, çamaşırlarınızı yıkadım ve duş aldım” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, çalışmayan patlamış mısır makinesi hakkında bilgilendirici bir not da bırakıldı.
ABD'de 'Nazik hırsızların' arttığı görülüyor
Polis, olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve K9 köpekleriyle arama yaptı. Ancak şu ana kadar başarılı bir sonuç elde edilemedi. Yetkililer, bu tür 'nazik' hırsızlıkların artış göstermesi üzerine araştırmalarını sürdürüyor.
Benzer ilginç vakalar daha önce de yaşanmıştı. 2019 yılında Boston'da bir hırsız, bir evi temizleyip tuvalet kağıdından gül yaparak evden ayrılmıştı.