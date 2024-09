https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-izlanda-milli-maci-ne-zaman-1087800895.html

Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman?

Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 08.09.2024

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise evinde oynadığı Karadağ'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.14. randevuTürkiye ile İzlanda ile 12'si resmi, 1'i de özel olmak 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da İzlanda kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 11 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.İki ülke son olarak 14 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup müsabakasında karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi.Millilerin 633. müsabakasıA Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 633. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 347'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 632 müsabakada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 861 gol kaydederken, kalesinde ise 905 gole engel olamadı.Vincenzo Montella 15. maçındaA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 9'u resmi, 5'i özel olmak üzere 14 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.Barış Alper Yılmaz cezalı, Merih Demiral'ın cezası bittiGaller maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, İzlanda karşısında oynayamayacak. Merih Demiral'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'ndaki Avusturya karşılaşmasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle aldığı 2 maç cezası sona erdi. Merih, Montella'nın görev vermesi halinde İzlanda karşısında oynayabilecek.Enea Jorgji çalacakTürkiye - İzlanda mücadelesini Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Yusuf Özdemir (Alanyaspor), Zeki Çelik (Roma)Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Umut Nayir (Konyaspor)

