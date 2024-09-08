https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/montelladan-arda-guler-yaniti-izlanda-macinda-oynayacak-mi-1087790949.html
Montella'dan Arda Güler yanıtı: İzlanda maçında oynayacak mı?
Montella'dan Arda Güler yanıtı: İzlanda maçında oynayacak mı?
Sputnik Türkiye
Galler maçında sakatlanan Arda Güler'le ilgili Montella, "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T15:16+0300
2024-09-08T15:16+0300
2024-09-08T15:16+0300
spor
vincenzo montella
arda güler
izlanda
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Galler maçında sakatlanan Arda Güler'le ilgili Montella, "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var." ifadelerini kullandı.Türkiye-İzlanda maçı ne zaman?UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım yarın İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak.Galler maçında beraberlikGruptaki ilk maçında deplasmanda Galler'le golsüz berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı mağlup edip ilk 3 puanı almak istiyor.İzlanda karşılaşması öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.Arda Güler sorusu: 'Durumu değerlendirilecek'Galler maçında kırmızı kart görerek İzlanda karşısında cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'la ilgili soruya Montella, "Barış aslında çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da kendisiyle ilgili bilgi almak için beni aradı. Evet şu anda aramızda değil. Hazırlıklarımız devam ediyor. Diğer futbolcularımız hazır." yanıtını verdi.Galler karşılaşmasının son dakikalarında bir sakatlık yaşayan Arda Güler'le ilgiliyse Montella şunları kaydetti, "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/vincenzo-montella--izlandaya-karsi-cok-zor-bir-mac-oynayacagiz-1087757997.html
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vincenzo montella, arda güler, izlanda
vincenzo montella, arda güler, izlanda
Montella'dan Arda Güler yanıtı: İzlanda maçında oynayacak mı?
Galler maçında sakatlanan Arda Güler'le ilgili Montella, "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var." ifadelerini kullandı.
Galler maçında sakatlanan Arda Güler'le ilgili Montella, "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var." ifadelerini kullandı.
Türkiye-İzlanda maçı ne zaman?
UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım yarın İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak.
Galler maçında beraberlik
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler'le golsüz berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı mağlup edip ilk 3 puanı almak istiyor.
İzlanda karşılaşması öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Arda Güler sorusu: 'Durumu değerlendirilecek'
Galler maçında kırmızı kart görerek İzlanda karşısında cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz'la ilgili soruya Montella, "Barış aslında çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da kendisiyle ilgili bilgi almak için beni aradı. Evet şu anda aramızda değil. Hazırlıklarımız devam ediyor. Diğer futbolcularımız hazır." yanıtını verdi.
Galler karşılaşmasının son dakikalarında bir sakatlık yaşayan Arda Güler'le ilgiliyse Montella şunları kaydetti, "Arda maçta bir darbe aldı. Dün yürümekte zorlanıyordu. Darbeye bağlı bir sorun yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi geri değerlendirme süremiz var." dedi.