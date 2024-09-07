https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahramanmarasta-korkutan-deprem--1087760736.html
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Kahramanmaraş, Pazarcık merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T09:45+0300
2024-09-07T09:45+0300
2024-09-07T10:34+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
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AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD'dan deprem açıklamasıAFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer : Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadırKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 'meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bir olumsuzluk olmadığını, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına devam ettiği ve şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığını' açıklamalarında bulundu. Vali Mükerrem Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-6-ilde-saganak-yagis-firtina-ve-sel-uyarisinda-bulundu-1087760120.html
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deprem, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
09:45 07.09.2024 (güncellendi: 10:34 07.09.2024)
AFAD, Kahramanmaraş, Pazarcık merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Kahramanmaraş'ın çevre illeri olan Gaziantep ve Osmaniye'de hissedildiği bildirildi.
AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD'dan deprem açıklaması
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer : Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 'meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bir olumsuzluk olmadığını, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına devam ettiği ve şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığını' açıklamalarında bulundu. Vali Mükerrem Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.