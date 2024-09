https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahramanmarasta-korkutan-deprem--1087760736.html

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

07.09.2024

AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD'dan deprem açıklamasıAFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer : Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadırKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 'meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bir olumsuzluk olmadığını, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri ile saha taramalarına devam ettiği ve şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığını' açıklamalarında bulundu. Vali Mükerrem Ünlüer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

