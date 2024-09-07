https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-6-ilde-saganak-yagis-firtina-ve-sel-uyarisinda-bulundu-1087760120.html

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji 6 ilde sağanak yağış, fırtına ve sel uyarısında bulundu

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji 6 ilde sağanak yağış, fırtına ve sel uyarısında bulundu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve sel uyarısı verdi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T09:39+0300

2024-09-07T09:39+0300

2024-09-07T09:51+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle 6 ilde, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Erzincan'da yağışlar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARA• İstanbul: 29°C, Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı• Edirne: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı• Kırklareli: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı• Kocaeli: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıEGE• İzmir: 35°C, Az bulutlu• Manisa: 36°C, Az bulutlu• Muğla: 35°C, Parçalı bulutlu• Afyonkarahisar: 29°C, Az bulutluAKDENİZ• Adana: 36°C, Parçalı bulutlu• Antalya: 37°C, Az bulutlu• Hatay: 33°C, Sağanak yağışlı• Isparta: 32°C, Parçalı bulutluİÇ ANADOLU• Ankara: 29°C, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı• Eskişehir: 28°C, Parçalı bulutlu• Konya: 30°C, Az bulutlu• Yozgat: 26°C, Parçalı bulutluBATI KARADENİZ• Bolu: 28°C, Sağanak yağışlı• Düzce: 30°C, Sağanak yağışlı• Sinop: 30°C, Sağanak yağışlı• Zonguldak: 26°C, Sağanak yağışlıORTA VE DOĞU KARADENİZ• Amasya: 32°C, Parçalı bulutlu• Artvin: 27°C, Sağanak yağışlı• Samsun: 29°C, Sağanak yağışlı• Trabzon: 27°C, Sağanak yağışlıDOĞU ANADOLU• Erzurum: 23°C, Sağanak yağışlı• Kars: 22°C, Sağanak yağışlı• Malatya: 32°C, Sağanak yağışlı• Van: 25°C, Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU• Diyarbakır: 36°C, Az bulutlu• Gaziantep: 35°C, Az bulutlu• Siirt: 35°C, Az bulutlu• Şanlıurfa: 37°C, Az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bomba-ihbarindan-sonra-erzuruma-acil-inis-yapan-hindistan-yolcu-ucaginin-bekleyisi-suruyor-1087759849.html

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