https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-6-ilde-saganak-yagis-firtina-ve-sel-uyarisinda-bulundu-1087760120.html
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji 6 ilde sağanak yağış, fırtına ve sel uyarısında bulundu
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji 6 ilde sağanak yağış, fırtına ve sel uyarısında bulundu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve sel uyarısı verdi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T09:39+0300
2024-09-07T09:39+0300
2024-09-07T09:51+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle 6 ilde, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Erzincan'da yağışlar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARA• İstanbul: 29°C, Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı• Edirne: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı• Kırklareli: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı• Kocaeli: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıEGE• İzmir: 35°C, Az bulutlu• Manisa: 36°C, Az bulutlu• Muğla: 35°C, Parçalı bulutlu• Afyonkarahisar: 29°C, Az bulutluAKDENİZ• Adana: 36°C, Parçalı bulutlu• Antalya: 37°C, Az bulutlu• Hatay: 33°C, Sağanak yağışlı• Isparta: 32°C, Parçalı bulutluİÇ ANADOLU• Ankara: 29°C, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı• Eskişehir: 28°C, Parçalı bulutlu• Konya: 30°C, Az bulutlu• Yozgat: 26°C, Parçalı bulutluBATI KARADENİZ• Bolu: 28°C, Sağanak yağışlı• Düzce: 30°C, Sağanak yağışlı• Sinop: 30°C, Sağanak yağışlı• Zonguldak: 26°C, Sağanak yağışlıORTA VE DOĞU KARADENİZ• Amasya: 32°C, Parçalı bulutlu• Artvin: 27°C, Sağanak yağışlı• Samsun: 29°C, Sağanak yağışlı• Trabzon: 27°C, Sağanak yağışlıDOĞU ANADOLU• Erzurum: 23°C, Sağanak yağışlı• Kars: 22°C, Sağanak yağışlı• Malatya: 32°C, Sağanak yağışlı• Van: 25°C, Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU• Diyarbakır: 36°C, Az bulutlu• Gaziantep: 35°C, Az bulutlu• Siirt: 35°C, Az bulutlu• Şanlıurfa: 37°C, Az bulutlu
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Meteoroloji 6 ilde sağanak yağış, fırtına ve sel uyarısında bulundu
09:39 07.09.2024 (güncellendi: 09:51 07.09.2024)
Meteoroloji, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve sel uyarısı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle 6 ilde, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Erzincan'da yağışlar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
• İstanbul: 29°C, Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
• Edirne: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
• Kırklareli: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
• Kocaeli: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
• İzmir: 35°C, Az bulutlu
• Manisa: 36°C, Az bulutlu
• Muğla: 35°C, Parçalı bulutlu
• Afyonkarahisar: 29°C, Az bulutlu
• Adana: 36°C, Parçalı bulutlu
• Antalya: 37°C, Az bulutlu
• Hatay: 33°C, Sağanak yağışlı
• Isparta: 32°C, Parçalı bulutlu
• Ankara: 29°C, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
• Eskişehir: 28°C, Parçalı bulutlu
• Konya: 30°C, Az bulutlu
• Yozgat: 26°C, Parçalı bulutlu
• Bolu: 28°C, Sağanak yağışlı
• Düzce: 30°C, Sağanak yağışlı
• Sinop: 30°C, Sağanak yağışlı
• Zonguldak: 26°C, Sağanak yağışlı
• Amasya: 32°C, Parçalı bulutlu
• Artvin: 27°C, Sağanak yağışlı
• Samsun: 29°C, Sağanak yağışlı
• Trabzon: 27°C, Sağanak yağışlı
• Erzurum: 23°C, Sağanak yağışlı
• Kars: 22°C, Sağanak yağışlı
• Malatya: 32°C, Sağanak yağışlı
• Van: 25°C, Parçalı bulutlu
• Diyarbakır: 36°C, Az bulutlu
• Gaziantep: 35°C, Az bulutlu
• Siirt: 35°C, Az bulutlu
• Şanlıurfa: 37°C, Az bulutlu