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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden okul kıyafeti desteği: 'Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden okul kıyafeti desteği: 'Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ilkokula başlayan çocukları için okul kıyafeti desteğinde bulunduklarını açıkladı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T20:03+0300
2024-09-04T20:03+0300
türkiye
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abb
mansur yavaş
destek
öğrenci
okul
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Ankara'da ilk defa gerçekleştirildiği belirtilen destek ödemesinden 10 bin 166 öğrencinin yararlandığı açıklanırken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 119 bin 428 öğrenciye de kırtasiye desteğinin sağlandığını belirten Mansur Yavaş, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz" cümlesini kaydetti.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına özel yeni bir destek projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelerin okula giden çocukları için her yıl yapılan kırtasiye desteğinin yanına bu yıl, ilkokula başlayacak çocuklar için okul kıyafeti desteği de eklendi.10 milyon 166 bin TL giysi, 108 milyon 412 bin TL kırtasiye desteği verildiProje kapsamında, sosyal destek alan 10 bin ailenin ilkokula başlayacak 10 bin 166 çocuğu için sadece okul kıyafeti alımlarında kullanılmak üzere 1000 TL’lik destek ödemesi ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı. Toplamda 10 milyon 166 bin TL giysi ödemesi yapılırken, ayrıca 101 bin 40 ailenin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 TL kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi.'Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz'Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartları'na yapılan destek ödemesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:'Hem esnafımız faydalanıyor hem de ailelerimizin yanında oluyoruz'Hayata geçirilen okul kıyafeti desteği projesi ve her yıl gerçekleştirilen kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik eğitim yardımlarımızı başlatıyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan ailelerimizin Başkent Kartlarına, ilkokul ve ortaokul çocuklarımız için 1000 TL ve 750 TL kırtasiye desteklerini yatırdık. Bu yıl Türkiye’de ilk defa ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik kıyafet desteği hizmetimiz olacak. Onların ücretlerini de kartlara yatırdık. Hizmetten hem esnafımız faydalanıyor hem de sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin yanında oluyoruz" dedi.Kırtasiye desteğiyle ilgili konuşan Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman ise, "Son üç senedir bu uygulamayı yapılıyor. Bu sene limitleri yükselterek 180 bin öğrenciye eğitim öğretim harçlığı yatırdılar. Biz de Kırtasiyeciler Odası olarak sadece bizim oda üyelerimizde geçen Başkent Kart uygulamasını getirdik. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Sadece kırtasiyelerde geçen bir sistemimiz var. Ankara’da yaklaşık 2 bin 500 üye esnafımız yararlanacak. Bu da esnafımıza can suyu olacak" ifadelerini kullandı.
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ankara büyükşehir belediyesi, abb, mansur yavaş, destek, öğrenci, okul
ankara büyükşehir belediyesi, abb, mansur yavaş, destek, öğrenci, okul

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden okul kıyafeti desteği: 'Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz'

20:03 04.09.2024
© AA / Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ilkokula başlayan çocukları için okul kıyafeti desteğinde bulunduklarını açıkladı.
Ankara'da ilk defa gerçekleştirildiği belirtilen destek ödemesinden 10 bin 166 öğrencinin yararlandığı açıklanırken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 119 bin 428 öğrenciye de kırtasiye desteğinin sağlandığını belirten Mansur Yavaş, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz" cümlesini kaydetti.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına özel yeni bir destek projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelerin okula giden çocukları için her yıl yapılan kırtasiye desteğinin yanına bu yıl, ilkokula başlayacak çocuklar için okul kıyafeti desteği de eklendi.

10 milyon 166 bin TL giysi, 108 milyon 412 bin TL kırtasiye desteği verildi

Proje kapsamında, sosyal destek alan 10 bin ailenin ilkokula başlayacak 10 bin 166 çocuğu için sadece okul kıyafeti alımlarında kullanılmak üzere 1000 TL’lik destek ödemesi ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı.
Toplamda 10 milyon 166 bin TL giysi ödemesi yapılırken, ayrıca 101 bin 40 ailenin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 TL kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi.

'Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz'

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartları'na yapılan destek ödemesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 2024-2025 eğitim yılına özel destek paketimizi hayata geçirdik. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen destekler kapsamında; 10 bin 166 öğrencimize toplamda 10 milyon 166 bin TL’lik giysi desteği ve 119 bin 428 öğrencimize toplamda 108 milyon 412 bin 750 TL’lik kırtasiye desteği olmak üzere toplamda 118 milyon 578 bin 750 TL destek sağladık. Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz.

'Hem esnafımız faydalanıyor hem de ailelerimizin yanında oluyoruz'

Hayata geçirilen okul kıyafeti desteği projesi ve her yıl gerçekleştirilen kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik eğitim yardımlarımızı başlatıyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan ailelerimizin Başkent Kartlarına, ilkokul ve ortaokul çocuklarımız için 1000 TL ve 750 TL kırtasiye desteklerini yatırdık. Bu yıl Türkiye’de ilk defa ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik kıyafet desteği hizmetimiz olacak. Onların ücretlerini de kartlara yatırdık. Hizmetten hem esnafımız faydalanıyor hem de sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin yanında oluyoruz" dedi.
Kırtasiye desteğiyle ilgili konuşan Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman ise, "Son üç senedir bu uygulamayı yapılıyor. Bu sene limitleri yükselterek 180 bin öğrenciye eğitim öğretim harçlığı yatırdılar. Biz de Kırtasiyeciler Odası olarak sadece bizim oda üyelerimizde geçen Başkent Kart uygulamasını getirdik. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Sadece kırtasiyelerde geçen bir sistemimiz var. Ankara’da yaklaşık 2 bin 500 üye esnafımız yararlanacak. Bu da esnafımıza can suyu olacak" ifadelerini kullandı.
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