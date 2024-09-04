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Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na yanıt: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na yanıt: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi davasına yönelik yaptığı açıklamalara yanıt vererek kimsenin yargıyı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T18:30+0300
2024-09-04T18:30+0300
2024-09-04T18:37+0300
politika
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
tehdit
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu oldu. İmamoğlu, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulunurken hakkında açılan davaya ilişkin de yaptığı açıklamada, hukuçulara sorulması halinde bir tanesinin bile ahmak diye bir kelimeden ceza kesilmeyeceğini söyleyebileceğini dile getirmişti.Hakkında açılan davaya ilişkin kendisine yönetilen soruya yanıt veren İmamoğlu, "Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" cümlelerini kaydetmişti.'Kimse yargıyı tehdit edemez'Söz konusu açıklamalara ilişkin gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'na yanıt verdi.Tunç açıklamasında, "Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz' dedi.Tunç açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ibb-baskani-imamoglundan-hakkindaki-davaya-iliskin-aciklama-hodri-meydan-1087607846.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, tehdit
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, tehdit
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na yanıt: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'
18:30 04.09.2024 (güncellendi: 18:37 04.09.2024)
Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi davasına yönelik yaptığı açıklamalara yanıt vererek kimsenin yargıyı tehdit edemeyeceğini, kimsenin yargıya parmak sallayamayacağını vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu oldu. İmamoğlu, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulunurken hakkında açılan davaya ilişkin de yaptığı açıklamada, hukuçulara sorulması halinde bir tanesinin bile ahmak diye bir kelimeden ceza kesilmeyeceğini söyleyebileceğini dile getirmişti.
Hakkında açılan davaya ilişkin kendisine yönetilen soruya yanıt veren İmamoğlu, "Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" cümlelerini kaydetmişti.
'Kimse yargıyı tehdit edemez'
Söz konusu açıklamalara ilişkin gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'na yanıt verdi.
Tunç açıklamasında, "Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz' dedi.
Tunç açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Yargı kararını beğenmezsiniz bunun temyizi var. Dolayısıyla yargı süreçleri devam ederken böyle ‘kabadayı’ bir şekilde yargıyı tehdit ederek parmaklarını kaldırarak ‘veremezsiniz bu kararı, kararı verirseniz kaos çıkar herkes ayaklanır’ şeklinde ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine, hiçbir kimseye yakışmaz. Yargı bağımsız ve tarafsızdır.