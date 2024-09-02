https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-imha-etmeye-devam-ediyor-donetskte-bir-koy-daha-ozgurlestirildi--1087538682.html
Rus ordusu Ukrayna’daki hedefleri imha etmeye devam ediyor: Donetsk’te bir köy daha özgürleştirildi
Rus ordusu Ukrayna’daki hedefleri imha etmeye devam ediyor: Donetsk’te bir köy daha özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T13:04+0300
2024-09-02T13:04+0300
2024-09-02T13:08+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, geçen gece Ukrayna’nın enerji ve savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendiği ifade edilirken, “Tüm hedefler imha edildi” ifadesine yer verildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Skuçnoye köyünü özgürleştirdi. Düşmanın 475 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov ve Sumı bölgelerindeki Ukraynalı birlikleri bozguna uğratmaya devam ederek üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 85 askerini kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 430 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmanın derinliklerine doğru ilerleyişi sürdürdü ve karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 520 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konum ve mevzileri ele geçirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 110 kadar asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 70 asker oldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombasını, 26 adet Çekya yapımı Vampire füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rus ordusu Ukrayna’daki hedefleri imha etmeye devam ediyor: Donetsk’te bir köy daha özgürleştirildi
13:04 02.09.2024 (güncellendi: 13:08 02.09.2024)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca Ukrayna’daki enerji ve savunma sanayisi tesislerine yönelik grup saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, geçen gece Ukrayna’nın enerji ve savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı düzenlendiği ifade edilirken, “Tüm hedefler imha edildi” ifadesine yer verildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Skuçnoye köyünü özgürleştirdi. Düşmanın 475 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov ve Sumı bölgelerindeki Ukraynalı birlikleri bozguna uğratmaya devam ederek üç karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 85 askerini kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 430 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmanın derinliklerine doğru ilerleyişi sürdürdü ve karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın 520 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı konum ve mevzileri ele geçirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 110 kadar asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 70 asker oldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombasını, 26 adet Çekya yapımı Vampire füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.