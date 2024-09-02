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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/putin-mogolistan-sinirindaki-tuva-cumhuriyetinde-yeni-ogretim-yilinin-ilk-dersine-girdi-her-seyi-1087531979.html
Putin, Moğolistan sınırındaki Tuva Cumhuriyeti'nde yeni öğretim yılının ilk dersine girdi: 'Her şeyi yapacağız'
Putin, Moğolistan sınırındaki Tuva Cumhuriyeti'nde yeni öğretim yılının ilk dersine girdi: 'Her şeyi yapacağız'
Sputnik Türkiye
Yarın 5 yıl aradan sonra Moğolistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Rus lider Putin, Bilgi Günü'nde Tuva Cumhuriyeti'nin Kızıl kentinde... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T11:22+0300
2024-09-02T12:05+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
tuva cumhuriyeti
moğolistan
kursk bölgesi
donbass
bryansk
belgorod
bilgi günü
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Rusya'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle kutlanan Bilgi Günü'nde Moğolistan sınırındaki Tuva Cumhuriyeti'ne giden Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl kentindeki 'Kızıl'ın Anavatan Kahramanları Okulu No.20'de düzenlenen 'Önemli Konularda Sohbet' adlı açık ders etkinliğine katıldı.Etkinlikte öğrencilere hitap eden Putin, mevcut koşullar altında öğrenimlerini sürdüren Ukrayna sınırındaki Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerindeki öğrencileri düşündüklerini, hükümetin ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin onların yaşamlarını normale döndürmek için her şeyi yapacağını belirtti.Putin, bu konuda hiç kimsenin en ufak şüphesi bulunmaması gerektiğini vurguladı.Rusya'nın sürekli saldırgan planlar yapan ve ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan yapıların yanı başında kurulmasına izin veremeyeceğini söyleyen Putin, Donbass'ta yaşayan insanları ve Rusya'nın geleceğini koruduklarının altını çizdi.Rusya ordusunun Donbass'ta çok yüksek tempoyla ilerleme kaydettiğine de dikkat çeken Rus lider, "Donbass'taki taarruz tempomuz uzun zamandır böyle olmamıştı. Rusya Silahlı Kuvvetleri, artık 200-300 metrelik değil, kilometrekarelerce toprağı kontrolü altına alıyor" dedi.Kursk Bölgesi'ndeki duruma değinen Rusya Devlet Başkanı, Rus ordusunun bu bölgedeki Ukraynalı haydutlarla başa çıkacağını söyledi.Putin, "Hesapları, Donbass'ta ana istikametlerdeki taarruz faaliyetlerimizi durdurmaya yönelikti. Sonuç ortada. Özellikle Kursk Bölgesi'ndeki insanlar zor sınamalardan geçiyor. Ancak düşman, Donbass'taki ilerleyişimizi durdurma hedefine ulaşamadı" ifadelerini kullandı.'Rusya, Ukrayna'da her zaman müzakerelerden yana oldu'Rusya'nın Ukrayna'da her zaman barışçıl çözüm ve müzakerelerden yana olduğunu anlatan Putin, Kiev'in Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekeceği için şu anda müzakere masasına oturmaya ilgi göstermediğini söyledi.Kiev rejiminin Kursk Bölgesi'ndeki provokasyonu tam da bu nedenle gerçekleştirdiğinin altını çizen Rus lider, daha önce de Belgorod Bölgesi'nde benzer bir provokasyon girişiminin başarısız olduğunu anımsattı.'Artık herkes Rusya'nın tecrit edilemeyeceğini anlıyor'Batı'da birçok kişinin ülkelerinde izlenen politikaya rağmen Rusya'yı ve geleneksel değerleri desteklediğini kaydeden Putin, artık herkes Rusya'nın tecrit edilemeyeceğini anladığını vurguladı.Bununla beraber Rusya'ya düşman ülkeler olmadığını, düşman siyasetçiler ve elitler bulunduğunu söyleyen Putin, hasım ülkelerdeki elitlerin Rusya'yı tecrit etme girişimlerine rağmen Moskova'nın Batılı başkentlerle temaslarına tamamen son vermediğini belirtti.'Trans bireylerin müsabakalara katılımı kadın sporunu öldürüyor'Bir öğrencinin Paris Olimpiyat Oyunları'nda trans bireyler etrafında yaşanan tartışmaları anımsatması üzerine bu tür kişilerin müsabakalara katılmasının kadın sporunu öldürdüğünü vurguladı.Putin, "Herhangi bir erkek, kendisini kadın ilan edebilir, bunu basitçe beyan edebilir ve herhangi bir spor dalında performans sergileyebilir. Böyle yaparak kadınlara ödül kazanma, özellikle de birincilik alma şansı bırakmaz" diye konuştu.
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rusya, vladimir putin, tuva cumhuriyeti, moğolistan, kursk bölgesi, donbass, bryansk, belgorod, bilgi günü
rusya, vladimir putin, tuva cumhuriyeti, moğolistan, kursk bölgesi, donbass, bryansk, belgorod, bilgi günü

Putin, Moğolistan sınırındaki Tuva Cumhuriyeti'nde yeni öğretim yılının ilk dersine girdi: 'Her şeyi yapacağız'

11:22 02.09.2024 (güncellendi: 12:05 02.09.2024)
putin kızıl
putin kızıl - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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Yarın 5 yıl aradan sonra Moğolistan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Rus lider Putin, Bilgi Günü'nde Tuva Cumhuriyeti'nin Kızıl kentinde öğrencilerle bir araya geldi ve Ukrayna'daki durumla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Rusya'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle kutlanan Bilgi Günü'nde Moğolistan sınırındaki Tuva Cumhuriyeti'ne giden Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl kentindeki 'Kızıl'ın Anavatan Kahramanları Okulu No.20'de düzenlenen 'Önemli Konularda Sohbet' adlı açık ders etkinliğine katıldı.

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Putin, mevcut koşullar altında öğrenimlerini sürdüren Ukrayna sınırındaki Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerindeki öğrencileri düşündüklerini, hükümetin ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin onların yaşamlarını normale döndürmek için her şeyi yapacağını belirtti.

Putin, bu konuda hiç kimsenin en ufak şüphesi bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın sürekli saldırgan planlar yapan ve ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan yapıların yanı başında kurulmasına izin veremeyeceğini söyleyen Putin, Donbass'ta yaşayan insanları ve Rusya'nın geleceğini koruduklarının altını çizdi.

Rusya ordusunun Donbass'ta çok yüksek tempoyla ilerleme kaydettiğine de dikkat çeken Rus lider, "Donbass'taki taarruz tempomuz uzun zamandır böyle olmamıştı. Rusya Silahlı Kuvvetleri, artık 200-300 metrelik değil, kilometrekarelerce toprağı kontrolü altına alıyor" dedi.

Kursk Bölgesi'ndeki duruma değinen Rusya Devlet Başkanı, Rus ordusunun bu bölgedeki Ukraynalı haydutlarla başa çıkacağını söyledi.

Putin, "Hesapları, Donbass'ta ana istikametlerdeki taarruz faaliyetlerimizi durdurmaya yönelikti. Sonuç ortada. Özellikle Kursk Bölgesi'ndeki insanlar zor sınamalardan geçiyor. Ancak düşman, Donbass'taki ilerleyişimizi durdurma hedefine ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

'Rusya, Ukrayna'da her zaman müzakerelerden yana oldu'

Rusya'nın Ukrayna'da her zaman barışçıl çözüm ve müzakerelerden yana olduğunu anlatan Putin, Kiev'in Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekeceği için şu anda müzakere masasına oturmaya ilgi göstermediğini söyledi.

Kiev rejiminin Kursk Bölgesi'ndeki provokasyonu tam da bu nedenle gerçekleştirdiğinin altını çizen Rus lider, daha önce de Belgorod Bölgesi'nde benzer bir provokasyon girişiminin başarısız olduğunu anımsattı.

'Artık herkes Rusya'nın tecrit edilemeyeceğini anlıyor'

Batı'da birçok kişinin ülkelerinde izlenen politikaya rağmen Rusya'yı ve geleneksel değerleri desteklediğini kaydeden Putin, artık herkes Rusya'nın tecrit edilemeyeceğini anladığını vurguladı.
Bununla beraber Rusya'ya düşman ülkeler olmadığını, düşman siyasetçiler ve elitler bulunduğunu söyleyen Putin, hasım ülkelerdeki elitlerin Rusya'yı tecrit etme girişimlerine rağmen Moskova'nın Batılı başkentlerle temaslarına tamamen son vermediğini belirtti.

'Trans bireylerin müsabakalara katılımı kadın sporunu öldürüyor'

Bir öğrencinin Paris Olimpiyat Oyunları'nda trans bireyler etrafında yaşanan tartışmaları anımsatması üzerine bu tür kişilerin müsabakalara katılmasının kadın sporunu öldürdüğünü vurguladı.

Putin, "Herhangi bir erkek, kendisini kadın ilan edebilir, bunu basitçe beyan edebilir ve herhangi bir spor dalında performans sergileyebilir. Böyle yaparak kadınlara ödül kazanma, özellikle de birincilik alma şansı bırakmaz" diye konuştu.
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