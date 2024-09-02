https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rusya-silahli-kuvvetleri-sumi-bolgesindeki-abd-yapimi-himars-roketatar-sistemi-mevzilerini-vurdu-1087525643.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi Bölgesi'ndeki ABD yapımı HIMARS roketatar sistemi mevzilerini vurdu
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi Bölgesi'ndeki ABD yapımı HIMARS roketatar sistemi mevzilerini vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya temin edilen askeri teçhizatı ortadan kaldırmaya devam ediyor. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T09:56+0300
2024-09-02T09:56+0300
2024-09-02T09:56+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde bulunan ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemi mevzilerini yerle bir ettiğini duyurdu.Rus askerlerin keşif faaliyetleri sonucunda Sumi kentinin 20 kilometre güneydoğusunda kamufle edilmiş HIMARS roketatar sistemi mevzileri tespit ettiğini aktaran bakanlık, hedeflerin niteliklerinin teyit edilmesinin ardından yüksek hassasiyetli füzelerle mevzilere bombardıman düzenlendiğini bildirdi.Bakanlık, bombardıman sonucunda 3 HIMARS fırlatma düzeneği, 3 deste aracı, 1 yükleme aracı ve 30'dan fazla Ukraynalı aşırı milliyetçinin imha edildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/putin-ukraynadaki-trajedinin-ana-nedenini-acikladi-batinin-kasitli-rusya-karsiti-politikasi-1087521728.html
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi Bölgesi'ndeki ABD yapımı HIMARS roketatar sistemi mevzilerini vurdu
Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya temin edilen askeri teçhizatı ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde bulunan ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemi mevzilerini yerle bir ettiğini duyurdu.
Rus askerlerin keşif faaliyetleri sonucunda Sumi kentinin 20 kilometre güneydoğusunda kamufle edilmiş HIMARS roketatar sistemi mevzileri tespit ettiğini aktaran bakanlık, hedeflerin niteliklerinin teyit edilmesinin ardından yüksek hassasiyetli füzelerle mevzilere bombardıman düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlık, bombardıman sonucunda 3 HIMARS fırlatma düzeneği, 3 deste aracı, 1 yükleme aracı ve 30'dan fazla Ukraynalı aşırı milliyetçinin imha edildiğini vurguladı.