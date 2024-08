https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/milli-savunma-bakani-guler-turk-silahli-kuvvetleri-son-bir-asrin-en-yogun-en-etkili-faaliyetlerini-1087490748.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Türk Silahlı Kuvvetleri son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yalova'da Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir asrın en yoğun ve... 31.08.2024

Bakan Güler, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türk Donanması, asırlarca Akdeniz'den Karadeniz'e, Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar pek çok bölgede varlık göstererek tarihe nam salmıştır. Şanlı donanmamız, bugün de sahip olduğu nitelikli personeli, yüksek teknolojiye dayalı imkan ve kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir" cümlelerini kaydetti.Mevcut güvenlik ortamının politik, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle yeniden şekillendiğini belirten Güler, şu cümleleri dile getirdi:Güler, Türk Donanmasının deniz harekat görevlerinin dışında insani yardım faaliyetleri ve kültürel misyonlarda da görev aldığını vurguladı.Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında yaklaşık 5 aylık seyrini başarıyla icra ederek yurda geri dönen TCG KINALIADA korvetinin seçkin personelini tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Güler, "Aynı şekilde, Katar'dan Somali'ye, Libya'dan Hint Okyanusu'na kadar deniz aşırı birbirinden farklı görevleri başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerimizin tüm seçkin mensuplarını da en içten dileklerimle kutluyorum" ifadesini kullandı.'Türkiye'nin güçlü bir donanmaya sahip olması tercih değil zorunluluk'Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yetenekleriyle dünyada söz sahibi ülkelerden olduğuna işaret eden Güler, ülkenin huzur ve güvenliği için kahraman ordunun da daima güçlü ve etkin olmasının hayati önem taşıdığını anlattı.Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin güçlü bir donanmaya sahip olmasının tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her çağın hakim güçlerinin ilgi ve etki odağındaki coğrafyanın en güçlü ordusu olduğunu belirtti.Donanmanın önemini vurgulayan Güler, "Türk Donanması, asırlarca Akdeniz'den Karadeniz'e, Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar pek çok bölgede varlık göstererek tarihe nam salmıştır. Şanlı donanmamız, bugün de sahip olduğu nitelikli personeli, yüksek teknolojiye dayalı imkan ve kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir" diye konuştu.'Elinizden gelenin en iyisini yapma azim ve çabasında olun'Bu törenle Deniz Kuvvetlerine katılan bahriyelilerin, komutanlarının izinden giderek Türkiye'nin denizlerdeki engin vizyonunu sürdürecek varisler olduğunu anlatan Güler, ordunun bel kemiğini oluşturan astsubaylar olarak komuta kademesi ile Mehmetçik arasında kritik roller üstleneceklerini söyledi.Genç astsubaylara tavsiyelerde bulunan Güler, "Hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapma azim ve çabasında olun. Tüm vazifelerinizi, kural ve kaidelerle akıl ve sağduyu çerçevesinde yerine getirin" dedi.İcra edilen eğitim öğretim faaliyetlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek donanımlı personelin yetişmesi bakımından kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Güler, "Özveriniz, heyecan ve motivasyonunuz, burada eğitim alan her bir astsubayımıza, ordumuza en iyi katkıları vermesi ve kendi başarı hikayesini yazabilmesi bakımından örnek teşkil etmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak sizlerin bundan sonra da genç astsubayları en iyi şekilde yetiştireceğinizden şüphem yoktur" ifadesine yer verdi.Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, tarihi bir dönemde 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

