Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netleşti. Türkiye'yi turnuvada temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin... 30.08.2024

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu.Turnuvanın yeni formatıyla birlikte, her torbadan iki takımla karşılaşacak olan temsilcilerimiz, birbirleriyle eşleşmeyecek. Fenerbahçe 2. torbada, Galatasaray 3. torbada ve Beşiktaş 4. torbada yer alacak. İşte bu sezon temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler:Avrupa Ligi muhtemel rakiplerBeşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.Türk temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım süreciYeni formatın detaylarıUEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.

