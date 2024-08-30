https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yeni-formatla-basliyor-uefa-avrupa-liginde-besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-muhtemel-rakipleri-1087439614.html
Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netleşti. Türkiye'yi turnuvada temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T06:52+0300
2024-08-30T06:52+0300
2024-08-30T06:52+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
uefa şampiyonlar ligi
uefa konferans ligi
uefa uluslar ligi
uefa süper kupa
uefa süper kupa
uefa avrupa kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e9a3856fa50fa4c77703515e32289c8.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu.Turnuvanın yeni formatıyla birlikte, her torbadan iki takımla karşılaşacak olan temsilcilerimiz, birbirleriyle eşleşmeyecek. Fenerbahçe 2. torbada, Galatasaray 3. torbada ve Beşiktaş 4. torbada yer alacak. İşte bu sezon temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler:Avrupa Ligi muhtemel rakiplerBeşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.Türk temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım süreciYeni formatın detaylarıUEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/olayli-goztepe-fenerbahce-macindan-yeni-karar-iki-polis-muduru-gorevinden-alindi-1087438418.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fea6ecc09417e2d0ca815b4f05ea9e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa muhtemel rakipler, avrupa ligi rakipler, avrupa ligi kura çekimleri, uefa kura çekimi ne zaman, avrupa ligi kura çekimi, uefa avrupa ligi torbalar, uefa avrupa ligi maçları, uefa europa league, uefa kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, fenerbahçe avrupa ligi, galatasaray avrupa ligi, kura çekimi ne zaman, uefa avrupa ligi yeni format, uefa avrupa ligi formatı, fenerbahçe uefa avrupa ligi, kura çekimi hangi kanalda, avrupa ligi maçları, galatasaray uefa avrupa ligi, beşiktaş fenerbahçe, şampiyonlar ligi kura çekimi, şampiyonlar ligi gruplar, sampiyonlar ligi kura cekimi, şampiyonlar ligi grupları, şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda, şampiyonlar ligi kura, şampiyonlar ligi maçları, kura çekimi, şampiyonlar ligi gruplar 2024, şampiyonlar ligi eşleşmeleri, uefa şampiyonlar ligi kura çekimi, şampiyonlar ligi kuraları, şampiyonlar ligi fikstür
uefa muhtemel rakipler, avrupa ligi rakipler, avrupa ligi kura çekimleri, uefa kura çekimi ne zaman, avrupa ligi kura çekimi, uefa avrupa ligi torbalar, uefa avrupa ligi maçları, uefa europa league, uefa kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi, fenerbahçe avrupa ligi, galatasaray avrupa ligi, kura çekimi ne zaman, uefa avrupa ligi yeni format, uefa avrupa ligi formatı, fenerbahçe uefa avrupa ligi, kura çekimi hangi kanalda, avrupa ligi maçları, galatasaray uefa avrupa ligi, beşiktaş fenerbahçe, şampiyonlar ligi kura çekimi, şampiyonlar ligi gruplar, sampiyonlar ligi kura cekimi, şampiyonlar ligi grupları, şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda, şampiyonlar ligi kura, şampiyonlar ligi maçları, kura çekimi, şampiyonlar ligi gruplar 2024, şampiyonlar ligi eşleşmeleri, uefa şampiyonlar ligi kura çekimi, şampiyonlar ligi kuraları, şampiyonlar ligi fikstür
Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netleşti. Türkiye'yi turnuvada temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa futbolunun en prestijli ikinci turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni formatıyla dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
Turnuvanın yeni formatıyla birlikte, her torbadan iki takımla karşılaşacak olan temsilcilerimiz, birbirleriyle eşleşmeyecek. Fenerbahçe 2. torbada, Galatasaray 3. torbada ve Beşiktaş 4. torbada yer alacak. İşte bu sezon temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler:
Avrupa Ligi muhtemel rakipler
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba:
Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.
2. Torba:
Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.
3. Torba:
Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.
4. Torba:
Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.
Türk temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım süreci
Fenerbahçe:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Galatasaray:
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys'a yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Beşiktaş:
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımını eleyerek turnuvada yer almayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.