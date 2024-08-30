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Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netleşti. Türkiye'yi turnuvada temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu.Turnuvanın yeni formatıyla birlikte, her torbadan iki takımla karşılaşacak olan temsilcilerimiz, birbirleriyle eşleşmeyecek. Fenerbahçe 2. torbada, Galatasaray 3. torbada ve Beşiktaş 4. torbada yer alacak. İşte bu sezon temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler:Avrupa Ligi muhtemel rakiplerBeşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.Türk temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım süreciYeni formatın detaylarıUEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.
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Yeni formatla başlıyor: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar?

06:52 30.08.2024
© AAUEFA Avrupa Ligi, kura
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netleşti. Türkiye'yi turnuvada temsil edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa futbolunun en prestijli ikinci turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni formatıyla dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu.
Turnuvanın yeni formatıyla birlikte, her torbadan iki takımla karşılaşacak olan temsilcilerimiz, birbirleriyle eşleşmeyecek. Fenerbahçe 2. torbada, Galatasaray 3. torbada ve Beşiktaş 4. torbada yer alacak. İşte bu sezon temsilcilerimizin karşılaşabileceği muhtemel rakipler:

Avrupa Ligi muhtemel rakipler

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.
2. Torba: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.
3. Torba: Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.
4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada yer alırken; Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada mücadele edecek.

Türk temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılım süreci

Fenerbahçe: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız ekibi Lille'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Galatasaray: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys'a yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Beşiktaş: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımını eleyerek turnuvada yer almayı başardı.

Yeni formatın detayları

UEFA Avrupa Ligi, bu sezon yeni bir formatla oynanacak. Temsilcilerimiz, her torbadan iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, lig etabında birbirleriyle eşleşmeyecek. Her takım, iç sahada ve deplasmanda dört maç oynayacak. Ayrıca, aynı ülkeden en fazla iki takımla eşleşme kuralı uygulanacak.
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