https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/olayli-goztepe-fenerbahce-macindan-yeni-karar-iki-polis-muduru-gorevinden-alindi-1087438418.html

Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçından yeni karar: İki polis müdürü görevinden alındı

Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçından yeni karar: İki polis müdürü görevinden alındı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe maçında soruşturma sürerken, müfettiş raporları doğtultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T02:21+0300

2024-08-30T02:21+0300

2024-08-30T02:21+0300

spor

fenerbahçe

göztepe

göztepe spor klübü

ali koç

fatih özkan

ev hapsi

görevden alınma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087051627_0:567:2523:1986_1920x0_80_0_0_1cbb7ae74c46241a64809533629173ff.jpg

Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarının ilk dakikalarında saha karışmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen Fenerbahçe taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.Bir şişenin isabet etmesi ve boynunda akreditasyon kartı olan Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı. Olayların ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 54 kişiden şikayetçi olduğunu açıklanmıştı. Gözaltına alınan Fatih Özkan'a ise ev hapsi verilmişti. Olaylı maçın soruşturması devam ederken, NTV'nin haberine göre, müfettiş raporları doğrultusunda yeni bir karar alındı. Karara göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevlerinden alınırken, iki müdürün de farklı birimlere atandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tff-fenerbahce-karsilasmasinda-goztepeye-verilen-cezada-degisiklige-gitti-1087391933.html

göztepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç, göztepe fenerbahçe maçı, fatih özkan, ali koç düştü, fenerbahçe göztepe maçı