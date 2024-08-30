https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/olayli-goztepe-fenerbahce-macindan-yeni-karar-iki-polis-muduru-gorevinden-alindi-1087438418.html
Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçından yeni karar: İki polis müdürü görevinden alındı
Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçından yeni karar: İki polis müdürü görevinden alındı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe maçında soruşturma sürerken, müfettiş raporları doğtultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T02:21+0300
2024-08-30T02:21+0300
2024-08-30T02:21+0300
spor
fenerbahçe
göztepe
göztepe spor klübü
ali koç
fatih özkan
ev hapsi
görevden alınma
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Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarının ilk dakikalarında saha karışmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen Fenerbahçe taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.Bir şişenin isabet etmesi ve boynunda akreditasyon kartı olan Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı. Olayların ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 54 kişiden şikayetçi olduğunu açıklanmıştı. Gözaltına alınan Fatih Özkan'a ise ev hapsi verilmişti. Olaylı maçın soruşturması devam ederken, NTV'nin haberine göre, müfettiş raporları doğrultusunda yeni bir karar alındı. Karara göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevlerinden alınırken, iki müdürün de farklı birimlere atandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tff-fenerbahce-karsilasmasinda-goztepeye-verilen-cezada-degisiklige-gitti-1087391933.html
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ali koç, göztepe fenerbahçe maçı, fatih özkan, ali koç düştü, fenerbahçe göztepe maçı
ali koç, göztepe fenerbahçe maçı, fatih özkan, ali koç düştü, fenerbahçe göztepe maçı
Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçından yeni karar: İki polis müdürü görevinden alındı
Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe maçında soruşturma sürerken, müfettiş raporları doğtultusunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı görevden alındı.
Süper Lig'in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarının ilk dakikalarında saha karışmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen Fenerbahçe taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitmişti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atılmıştı.
Bir şişenin isabet etmesi ve boynunda akreditasyon kartı olan Fatih Özkan'ın itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşanmıştı. Olayların ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 54 kişiden şikayetçi olduğunu açıklanmıştı. Gözaltına alınan Fatih Özkan'a ise ev hapsi verilmişti.
Olaylı maçın soruşturması devam ederken, NTV'nin haberine göre, müfettiş raporları doğrultusunda yeni bir karar alındı. Karara göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevlerinden alınırken, iki müdürün de farklı birimlere atandığı bildirildi.