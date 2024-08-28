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ABD'de Doğu At Ensefaliti virüsü yayılıyor: Yılın ilk ölümü duyuruldu
ABD'de Doğu At Ensefaliti virüsü yayılıyor: Yılın ilk ölümü duyuruldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Hampshire eyaletinde Doğu At Ensefaliti virüsü taşıyan bir hasta öldü. Bu yıl toplamda beş vaka teşhis edildiğini açıklayan yetkililer, insanları... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T12:26+0300
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ABD'nin bu yıl bildirilen ilk EEE ölümü dün, New Hampshire eyaletinde gerçekleşti.Bu yıl beşinci vaka olan EEE yani Doğu At Ensefaliti vakaları, ABD'nin Massachusetts, New Jersey, Vermont ve Wisconsin eyaletlerinde bildirildi.Salı günü, New Hampshire eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamasına göre, 'şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı' söylenen bir kişi Doğu At Ensefaliti virüsü nedeniyle öldü.Basın açıklamasında konuşan Epidemiyoloji Uzmanı, 'sivrisinekleri öldüren sert bir don olana kadar riskin sonbaharda devam edeceğini' bildirdi.Doğu At Ensefaliti (EEE) virüsü semptomları taşıyan kişilerin üçte birini öldürüyorEEE, beyin iltihabı dahil olmak üzere ciddi nörolojik sorunlara neden olabilen bir virüs. Hastaların yüzde otuzu virüs kaynaklı ölüyor. Sivrisinek ısırığından geçen Doğu At Ensefaliti, ateş, titreme, vücut ağrıları, kusma, ishal veya yorgunluk gibi semptomlarla görülüyor ve henüz bir tedavisi veya aşısı yok.Massachusetts eyaleti yetkilileri, önlem olarak böcek ilacı püskürtüyorMassachusetts Halk Sağlığı Departmanı, 80'li yaşlarda bir hastanın EEE virüsü tanısı konulduğunu bildirdikten sonra, eyalet genelinde böcek ilacı püskürtmeye başlayacaklarını duyurdu.Yetkililer, sivrisineklerin alacakaranlıktan gündoğumuna kadar gün içinde en aktif oldukları zaman dilimlerinde halka açık olan parkları kapatacaklarını açıkladılar.2023 yılında yedi vaka bildirilirken 2019 yılında 38 vaka görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/abdyi-harekete-geciren-yeni-virus-dogu-at-ensefaliti-1087308627.html
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eee, doğu at ensefaliti, abd, massachusetts, new hampshire, vermont, sivrisinek, hastalık, virüs
eee, doğu at ensefaliti, abd, massachusetts, new hampshire, vermont, sivrisinek, hastalık, virüs

ABD'de Doğu At Ensefaliti virüsü yayılıyor: Yılın ilk ölümü duyuruldu

12:26 28.08.2024
© İHA / OLIVIER MORINsivrisinek
sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İHA / OLIVIER MORIN
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ABD'nin New Hampshire eyaletinde Doğu At Ensefaliti virüsü taşıyan bir hasta öldü. Bu yıl toplamda beş vaka teşhis edildiğini açıklayan yetkililer, insanları sivrisineklerin aktif olduğu zaman dilimlerinde açık alanlarda vakit geçirmemeleri için uyarıyor. Sivrisinekten geçen EEE virüsü, enfekte ettiği kişilerin yüzde otuzunu öldürüyor.
ABD'nin bu yıl bildirilen ilk EEE ölümü dün, New Hampshire eyaletinde gerçekleşti.
Bu yıl beşinci vaka olan EEE yani Doğu At Ensefaliti vakaları, ABD'nin Massachusetts, New Jersey, Vermont ve Wisconsin eyaletlerinde bildirildi.
Salı günü, New Hampshire eyaleti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamasına göre, 'şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı' söylenen bir kişi Doğu At Ensefaliti virüsü nedeniyle öldü.
Basın açıklamasında konuşan Epidemiyoloji Uzmanı, 'sivrisinekleri öldüren sert bir don olana kadar riskin sonbaharda devam edeceğini' bildirdi.

Doğu At Ensefaliti (EEE) virüsü semptomları taşıyan kişilerin üçte birini öldürüyor

EEE, beyin iltihabı dahil olmak üzere ciddi nörolojik sorunlara neden olabilen bir virüs. Hastaların yüzde otuzu virüs kaynaklı ölüyor. Sivrisinek ısırığından geçen Doğu At Ensefaliti, ateş, titreme, vücut ağrıları, kusma, ishal veya yorgunluk gibi semptomlarla görülüyor ve henüz bir tedavisi veya aşısı yok.

Massachusetts eyaleti yetkilileri, önlem olarak böcek ilacı püskürtüyor

Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, 80'li yaşlarda bir hastanın EEE virüsü tanısı konulduğunu bildirdikten sonra, eyalet genelinde böcek ilacı püskürtmeye başlayacaklarını duyurdu.
Yetkililer, sivrisineklerin alacakaranlıktan gündoğumuna kadar gün içinde en aktif oldukları zaman dilimlerinde halka açık olan parkları kapatacaklarını açıkladılar.
2023 yılında yedi vaka bildirilirken 2019 yılında 38 vaka görülmüştü.
Sinek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
DÜNYA
ABD'yi harekete geçiren yeni virüs: Doğu At Ensefaliti
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