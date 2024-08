https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/abdyi-harekete-geciren-yeni-virus-dogu-at-ensefaliti-1087308627.html

ABD'yi harekete geçiren yeni virüs: Doğu At Ensefaliti

ABD'yi harekete geçiren yeni virüs: Doğu At Ensefaliti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2024 yılının ilk Doğu At Ensefaliti vakası duyuruldu. EEE olarak da bilinen Doğu At Ensefaliti virüsü, 80 yaşındaki bir... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T10:52+0300

2024-08-27T10:52+0300

2024-08-27T10:54+0300

dünya

virüs

sivrisinek

eee

doğu at ensefaliti

abd

massachusetts

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1d/1043687676_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b1e59be5cdb770ed46f9fb031a2273ac.jpg

ABD, Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsüne karşı önlemler alınmaya başlandı.Eastern equine encephalitis (EEE) olarak bilinen Doğu At Ensefaliti virüsü ile enfekte olan çoğu kişide semptom görülmez. Bazı enfekte hastalarda ateş ve beyin iltihabı görülebilir ve enfekte olan kişilerin yaklaşık üçte biri yani yaklaşık yüzde 30'u ölür.Hastalık 2019 yılında toplamda 38 vaka ile görülmüştü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre bu yıl ABD'de ilk vaka, Massachusetts'in sağlık departmanı tarafından doğrulandı. Boston'da 80'li yaşlarında bir kişide görülen vaka, virüsün yayılmaması için yetkilileri harekete geçirdi.Massachusetts eyaletindeki 10 bölgenin 'yüksek ya da kritik risk' altında olduğu bildirilirken, yetkililer bölge sakinlerini sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri ve açık hava aktivitelerini minimuma indirmeleri için uyardı.Doğu At Ensefaliti nedir?Doğu at ensefaliti, enfekte olan sivrisineklerden insana bulaşır ve menenjit veya ensefalit gibi ateşli bir hastalıkla birlikte nörolojik semptomlara yol açabilir. Genellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de bulunan zoonotik sivrisinek vektörlü Togavirüs'ün yol açtığı bir enfeksiyondur.Doğu At Ensefaliti Neden Olur?Doğu at ensefaliti, genellikle enfekte bir sivrisineğin ısırması sonucunda insanlara yayılan bir virüsten kaynaklanır. Virüs genellikle kırmızı akçaağaç ve beyaz sedir bataklıkları dahil olmak üzere belirli bataklıklarda yayılır. Bataklıklarda bulunan sinek ve kuşlar arasında yayılır ve bunların insanı ısırmasıyla virüs bulaşır. Virüs insandan insana geçmez.Doğu At Ensefaliti Belirtileri Nelerdir?Doğu At Ensefaliti virüsünü kapan kişilerde genellikle semptom görülmez veya hastalığı rahat bir şekilde atlatır. Bazı durumlarda yüksek ateş, kusma, ishal, kas ağrısı, titreme gibi belirtiler görülür.Doğu At Ensefaliti Nasıl Teşhis Edilir?Tanısı için özel bir test ya da tanı yöntemi olmamakla birlikte fiziki muayene veya vücuttaki antikoru ölçmek için beyin omurilik sıvısı test edilebilir.Doğu At Ensefaliti Tedavisi Var mı?Hastalığın bir tedavisi yoktur, teşhis koyulan hastaların semptomlarını hafifletmek ve hastalığı daha rahat atlatmasını sağlayarak hastalara yardımcı olunabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/saglik-bakanligindan-bati-nil-virusu-rehberi--virus-nasil-bulasir-belirtileri-nelerdir-1087161324.html

massachusetts

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu at ensefaliti, doğu at ensefaliti virüsü, doğu at ensefaliti nedir, doğu at ensefaliti belirtileri, doğu at ensefaliti abd, doğu at ensefaliti türkiye'de var mı, doğu at ensefaliti tedavisi, doğu at ensefaliti teşhis,