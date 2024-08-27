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Sibel Can 83 şarkısı için dava açtı
Sibel Can 83 şarkısı için dava açtı
Sputnik Türkiye
Sibel Can, 83 şarkısını izinsiz dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine dava açtı. İzinsiz kullanımın durdurulmasını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T11:09+0300
2024-08-27T11:09+0300
yaşam
sibel can
'happy' isimli şarkı
telif
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Ünlü sanatçı Sibel Can, 83 şarkısı izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. İddiaya göre, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik, Sibel Can’a ait, ‘Şarkılarda Senden Yana’, ‘Bu Devirde’, ‘Daha Yolun Başındayım’, ‘Sibel Can Şarkıları’ ve ‘Sibel Can-1995-2000 Box Set’ isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı.Şarkılarının izinsiz olarak yayınlandığını öne süren Sibel Can, avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Can’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Avrupa Müzik ile Bonus Müzik şirketleri ise davanın reddini istediler:
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sibel can, 'happy' isimli şarkı, telif
sibel can, 'happy' isimli şarkı, telif

Sibel Can 83 şarkısı için dava açtı

11:09 27.08.2024
© AAsibel can
sibel can - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA
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Sibel Can, 83 şarkısını izinsiz dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine dava açtı. İzinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep eden ünlü sanatçı, maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürdü.
Ünlü sanatçı Sibel Can, 83 şarkısı izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. İddiaya göre, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik, Sibel Can’a ait, ‘Şarkılarda Senden Yana’, ‘Bu Devirde’, ‘Daha Yolun Başındayım’, ‘Sibel Can Şarkıları’ ve ‘Sibel Can-1995-2000 Box Set’ isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı.
Şarkılarının izinsiz olarak yayınlandığını öne süren Sibel Can, avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Can’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi:
“İki şirketin bu hukuka aykırı eylemi nedeniyle Sibel Can, telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğramaktadır. Sibel Can’ın uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için her türlü talep ve dava hakkımızı şimdilik saklı tutuyoruz. Müvekkilin hak sahibi olduğu davaya konu şarkılar üzerinde yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. Davalıların bu izinsiz kullanımının durdurulmasını, haksız tecavüzün önlenmesini ve söz konusu dijital platformlara erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Avrupa Müzik ile Bonus Müzik şirketleri ise davanın reddini istediler:

“Sibel Can’ın dava konusu eserleri seslendirebilmesi ve hak sahibi olabilmesi için eser sahiplerinden (besteci ve söz yazarlarından) yazılı izin aldığını ispatlaması gerekir. Kanuna uygun olarak alınan izinlerle hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Sibel Can, dava konusu müzik eserleri üzerindeki kullanım hakkı yetkisini tam ruhsat şeklinde meslek birliğine devretmiştir. Bu haklara ilişkin dava açma hakkı meslek birliğine ait olacaktır. Sibel Can’ın bu haklarının takibine ilişkin dava açma hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır”

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