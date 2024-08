https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/sibel-can-83-sarkisi-icin-dava-acti-1087310374.html

Sibel Can 83 şarkısı için dava açtı

Sibel Can, 83 şarkısını izinsiz dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine dava açtı. İzinsiz kullanımın durdurulmasını... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Sibel Can, 83 şarkısı izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. İddiaya göre, Avrupa Müzik ile Bonus Müzik, Sibel Can’a ait, ‘Şarkılarda Senden Yana’, ‘Bu Devirde’, ‘Daha Yolun Başındayım’, ‘Sibel Can Şarkıları’ ve ‘Sibel Can-1995-2000 Box Set’ isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı.Şarkılarının izinsiz olarak yayınlandığını öne süren Sibel Can, avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Can’ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Avrupa Müzik ile Bonus Müzik şirketleri ise davanın reddini istediler:

