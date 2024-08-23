https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/bakan-kurum-2025-yili-sonuna-geldigimizde-depremzede-kardeslerimizin-tamami-artik-yeni-yuvalarinda-1087184187.html
Bakan Kurum: '2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak'
Bakan Kurum: '2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilin ayağa kalkması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, 2025... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:11+0300
2024-08-23T14:11+0300
2024-08-23T14:11+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
murat kurum
konut
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Türkiye'yi sarsan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta temaslarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Depremin sembol binalarından biri olan ve 6 Şubat depremlerinde can kaybının en yüksek olduğu adreslerden biri olan Ebrar Sitesi inşaat alanında incelemeler yapan Bakan Kurum, 11 ilin ayağa kalkması için 153 bin mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz görev yaptığını belirtti.'Yıl sonuna kadar teslim edilecek ev sayısı en az 200 bine ulaştıracak'Deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başlandığını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:"Biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik. İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bine, yıl sonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek, bu bölgede 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak. ahramanmaraş’ımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen, Merkez, Elbistan, Afşin'de, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Her ay burada olacağız ve ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Azerbaycan ve Trabzon caddelerindeki kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ta valimizle, başkanımızla hep birlikte zamanla yarışacağız, yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha hemşehrilerimize teslim edeceğiz."Depremin yıl dönümüne kadar evleri teslim edilecekKurum, depremlerin yıl dönümüne kadar Ebrar Sitesi'nde yaşayan vatandaşların yeni evlerine yerleşeceğini belirtti.Deprem bölgesine öncelik verdiklerini yineleyen Kurum, şunları kaydetti:
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kahramanmaraş, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, murat kurum, konut
kahramanmaraş, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, murat kurum, konut
Bakan Kurum: '2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilin ayağa kalkması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, 2025 yılı sonunda tüm depremzedelerin konutlarına kavuşacağını söyledi.
Türkiye'yi sarsan depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta temaslarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Depremin sembol binalarından biri olan ve 6 Şubat depremlerinde can kaybının en yüksek olduğu adreslerden biri olan Ebrar Sitesi inşaat alanında incelemeler yapan Bakan Kurum, 11 ilin ayağa kalkması için 153 bin mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz görev yaptığını belirtti.
'Yıl sonuna kadar teslim edilecek ev sayısı en az 200 bine ulaştıracak'
Deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konut ve iş yerinin inşaatına başlandığını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:
"Biten yuvalarımızın 76 binini teslim ettik. İnşallah eylül ayında Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bine, yıl sonunda ise toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı artık yeni yuvalarında oturuyor olacak. Şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek, bu bölgede 14 milyon insanımızın sağlıklı, güvenli hayatı başlayacak. ahramanmaraş’ımızda şu ana kadar 17 bin 592 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik.
Bugün halen, Merkez, Elbistan, Afşin'de, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerimizin inşasına devam ediyoruz. Her ay burada olacağız ve ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Azerbaycan ve Trabzon caddelerindeki kardeşliği yeniden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ta valimizle, başkanımızla hep birlikte zamanla yarışacağız, yıl sonuna kadar 21 bin 544 yeni konutu daha hemşehrilerimize teslim edeceğiz."
Depremin yıl dönümüne kadar evleri teslim edilecek
Kurum, depremlerin yıl dönümüne kadar Ebrar Sitesi'nde yaşayan vatandaşların yeni evlerine yerleşeceğini belirtti.
Deprem bölgesine öncelik verdiklerini yineleyen Kurum, şunları kaydetti:
" Nüfusumuzun yüzde 16'sı burada yaşıyor. Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor, burada büyüyor. Ülkemizde çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6'sı, ihracatımızın yüzde 8'i bu bölgede gerçekleşiyor. Yani deprem bölgesi böylesine kıymetli böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki, deprem bölgesi tüm Türkiye'dir. Biz kararlıyız, azimliyiz. Önce deprem bölgemizi ardından ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz."