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Uzmanlar açıkladı: 'Komik kedi videoları izlemek, kendinizden şüphe duyduğunuz bir sarmala dönüşebilir'
Uzmanlar açıkladı: 'Komik kedi videoları izlemek, kendinizden şüphe duyduğunuz bir sarmala dönüşebilir'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformlarında can sıkıntısını gidermek üzere başvurulan yöntemlerin bu can sıkıntısı sorununu daha da derinleştirebileceğini dile getirildi... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T23:03+0300
2024-08-20T23:06+0300
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araştırma
toronto üniversitesi
deney
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Toronto Üniversitesi'nde psikoloji alanında araştırmacı olan çalışmanın baş yazarı Dr. Katy Tam araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, insanların can sıkıntısından kaçınmak için videola hızlıca ileriye sardırma ve atlama gibi eylemlerde bulunduğunu ancak bu davranışın can sıkıntısını artırdığını gösterdiğini dile getirdi.Tam açıklamasında ayrıca söz konusu bu eylemin izleme deneyimini daha az tatmin ettiğini, daha az ilgi çekici kıldığını ve daha anlamsız hale getirdiğinin altını çizdi.Tam, parmaklarınızın ucundaki geniş eğlence yelpazesiyle, insanların artık her zamankinden daha az sıkıldığını varsaymanın kolay olduğunu belirtiği. 2008'den 2020'ye kadar yapılan araştırmaların gençlerde can sıkıntısı eğiliminin arttığını gösterdiğini de sözlerine ekleyere şu cümleyi kaydetti:'Can sıkıntısı dikkatimizle yakından bağlantılı'Journal of Experimental Psychology'de yayımlanan çalışmada, araştırmacılar videoları ileri sarmanın ve değiştirmenin can sıkıntısı üzerindeki etkisini araştırmak için yaklaşık bin 200 kişi üzerinde iki deney gerçekleştirdi.İlk deneyde katılımcılar hem değiştirme ya da ileri sarma seçeneği olmadan 10 dakikalık bir video izledi hem de ardından 5 dakikalık yedi video arasında geçiş yapabilecekleri 10 dakikalık bir süre geçirdi.İkinci deneyde ise katılımcılar tek seferde 10 dakikalık bir video izledi ve diğer turda 50 dakikalık bir videoyu ileri veya geri sarmalarına izin verildi.Çalışmanın neticesinde ise katılımcıların her iki deneyde de ileri ya da geri sarma seçeneğiyle daha az sıkılacaklarını tahmin ettikleri ancak daha sonra bir videoyu baştan sona izlemeyi daha ilgi çekici, tatmin edici ve anlamlı bulduklarını dile getirdikleri aktarıldı.Çalışmanın başyazarı Tam, çalışmanın neticesine ilişkin ise şu cümleleri kaydetti:Tam açıklamasında son olarak, “İleri sarma veya atlama düğmesine basmadan önce zaman ayırın ve video izlerken odaklanmanın yollarını bulun. Tıpkı bir sinema salonunda sürükleyici bir deneyim için para ödediğimiz gibi, keyif genellikle içeriği kaydırmak yerine onunla etkileşime girmekten gelir" dedi.'Can sıkıntısı yaptıklarımızı değiştirmeye motive eden bir sinyal'Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan direktörü Dr. Pamela Rutledge, bu çalışmadan ne çıkarmanız gerektiğini anlamak için can sıkıntısının gerçekte ne olduğuna daha yakından bakmanın önemli olduğunu söyledi.Rutledge, “Bunun gibi bir çalışmayı, can sıkıntısını motivasyonel bir sinyal olarak anlamak yerine, dijital medyaya karşı başka bir işaret olarak yanlış yorumlamak kolaydır” dedi."Öfke ya da üzüntü gibi can sıkıntısı da hoş olmayan bir duygudur ve genellikle yanlış anlaşılır ya da damgalanır" diyen Rutledge, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Rutledge, can sıkıntısını bir motivasyon aracı olarak değil de bir eksiklik olarak görürseniz, ona farklı tepkiler vereceğinizi de sözlerine ekleyerek bunu bir eksiklik olarak görmenin, bir kişiyi daha az hayal kırıklığı ve suçluluk hissetmek için dikkatini çekmek üzere hızlı tepki vermeye motive edebileceğini söyledi.'Komik kedi videoları izlediğiniz onarıcı vakit, kendinizden şüphe duymanıza yol açabilir'Dr. Rutledge çevrimiçi ortamda her zaman daha fazla ve potansiyel olarak daha iyi içerikler olduğunu bilmenin, kaçırma korkusunu artırabileceğini ve içeriği nasıl görüntülediğiniz konusunda kasıtlı değilseniz 'rasyonel değerlendirme' yoluna girilebileceğini dile getirdi.Rutledge, sıkıldığınızda kendinizi suçlu hissetmemeniz ve utanmamanız gerektiğini ancak bunu hangi faaliyetlerin size anlam ve zorluk verdiğini düşünmek için bir fırsat olarak kullanabileceğinizi belirterek, "Araştırmalar, bir beceriyi zorlayıcı ama anlamlı bir şekilde kullanan faaliyetlerin, sizi sadece meşgul eden veya rahatlamanıza yardımcı olanlardan daha iyi bir tatmin duygusu verdiğini gösteriyor" dedi.Açıklamasında son olarak sosyal medya uygulamalarının nasıl kullanılacağı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Rutledge, şu cümleleri kaydetti:
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sosyal medya, araştırma, toronto üniversitesi, deney, bilimsel deney
sosyal medya, araştırma, toronto üniversitesi, deney, bilimsel deney

Uzmanlar açıkladı: 'Komik kedi videoları izlemek, kendinizden şüphe duyduğunuz bir sarmala dönüşebilir'

23:03 20.08.2024 (güncellendi: 23:06 20.08.2024)
© AASosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AA
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Sosyal medya platformlarında can sıkıntısını gidermek üzere başvurulan yöntemlerin bu can sıkıntısı sorununu daha da derinleştirebileceğini dile getirildi. Uzmanlar komik kedi izleyerek 'onarıcı' olduğunu düşünülen vaktin, insanların kendisinden şüphe duymaya uzanan bir sarmalı başlatabileceğini vurguladı.
Toronto Üniversitesi'nde psikoloji alanında araştırmacı olan çalışmanın baş yazarı Dr. Katy Tam araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, insanların can sıkıntısından kaçınmak için videola hızlıca ileriye sardırma ve atlama gibi eylemlerde bulunduğunu ancak bu davranışın can sıkıntısını artırdığını gösterdiğini dile getirdi.
Tam açıklamasında ayrıca söz konusu bu eylemin izleme deneyimini daha az tatmin ettiğini, daha az ilgi çekici kıldığını ve daha anlamsız hale getirdiğinin altını çizdi.
Tam, parmaklarınızın ucundaki geniş eğlence yelpazesiyle, insanların artık her zamankinden daha az sıkıldığını varsaymanın kolay olduğunu belirtiği. 2008'den 2020'ye kadar yapılan araştırmaların gençlerde can sıkıntısı eğiliminin arttığını gösterdiğini de sözlerine ekleyere şu cümleyi kaydetti:
Bu endişe verici bir durum zira can sıkıntısı depresif belirtiler, daha düşük akademik performans ve hatta sadist saldırganlık gibi olumsuz ruh sağlığı, öğrenme ve davranışsal sonuçlarla bağlantılı.

'Can sıkıntısı dikkatimizle yakından bağlantılı'

Journal of Experimental Psychology'de yayımlanan çalışmada, araştırmacılar videoları ileri sarmanın ve değiştirmenin can sıkıntısı üzerindeki etkisini araştırmak için yaklaşık bin 200 kişi üzerinde iki deney gerçekleştirdi.
İlk deneyde katılımcılar hem değiştirme ya da ileri sarma seçeneği olmadan 10 dakikalık bir video izledi hem de ardından 5 dakikalık yedi video arasında geçiş yapabilecekleri 10 dakikalık bir süre geçirdi.
İkinci deneyde ise katılımcılar tek seferde 10 dakikalık bir video izledi ve diğer turda 50 dakikalık bir videoyu ileri veya geri sarmalarına izin verildi.
Çalışmanın neticesinde ise katılımcıların her iki deneyde de ileri ya da geri sarma seçeneğiyle daha az sıkılacaklarını tahmin ettikleri ancak daha sonra bir videoyu baştan sona izlemeyi daha ilgi çekici, tatmin edici ve anlamlı bulduklarını dile getirdikleri aktarıldı.
Çalışmanın başyazarı Tam, çalışmanın neticesine ilişkin ise şu cümleleri kaydetti:
Can sıkıntısı dikkatimizle yakından bağlantılıdır. Ne kadar meşgul olduğumuz ile ne kadar meşgul olmak istediğimiz arasında bir boşluk olduğunda sıkıldığımızı hissederiz. İnsanlar videolar arasında geçiş yapmaya devam ettiklerinde, herhangi bir videoyla tam olarak ilgilenmiyorlar ve bunun yerine daha ilginç bir şey arıyorlar.
Tam açıklamasında son olarak, “İleri sarma veya atlama düğmesine basmadan önce zaman ayırın ve video izlerken odaklanmanın yollarını bulun. Tıpkı bir sinema salonunda sürükleyici bir deneyim için para ödediğimiz gibi, keyif genellikle içeriği kaydırmak yerine onunla etkileşime girmekten gelir" dedi.

'Can sıkıntısı yaptıklarımızı değiştirmeye motive eden bir sinyal'

Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan direktörü Dr. Pamela Rutledge, bu çalışmadan ne çıkarmanız gerektiğini anlamak için can sıkıntısının gerçekte ne olduğuna daha yakından bakmanın önemli olduğunu söyledi.
Rutledge, “Bunun gibi bir çalışmayı, can sıkıntısını motivasyonel bir sinyal olarak anlamak yerine, dijital medyaya karşı başka bir işaret olarak yanlış yorumlamak kolaydır” dedi.
"Öfke ya da üzüntü gibi can sıkıntısı da hoş olmayan bir duygudur ve genellikle yanlış anlaşılır ya da damgalanır" diyen Rutledge, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Bazı insanlar can sıkıntısını tembellik veya hırs eksikliği ile eş tutsa da, can sıkıntısının hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Can sıkıntısı, tüm olumsuz duygular gibi, bizi yaptığımız şeyi değiştirmeye motive eden bir sinyaldir. Bu anlamda sağlıklı ve uyarlanabilirdir.

Rutledge, can sıkıntısını bir motivasyon aracı olarak değil de bir eksiklik olarak görürseniz, ona farklı tepkiler vereceğinizi de sözlerine ekleyerek bunu bir eksiklik olarak görmenin, bir kişiyi daha az hayal kırıklığı ve suçluluk hissetmek için dikkatini çekmek üzere hızlı tepki vermeye motive edebileceğini söyledi.

'Komik kedi videoları izlediğiniz onarıcı vakit, kendinizden şüphe duymanıza yol açabilir'

Dr. Rutledge çevrimiçi ortamda her zaman daha fazla ve potansiyel olarak daha iyi içerikler olduğunu bilmenin, kaçırma korkusunu artırabileceğini ve içeriği nasıl görüntülediğiniz konusunda kasıtlı değilseniz 'rasyonel değerlendirme' yoluna girilebileceğini dile getirdi.
Rutledge, sıkıldığınızda kendinizi suçlu hissetmemeniz ve utanmamanız gerektiğini ancak bunu hangi faaliyetlerin size anlam ve zorluk verdiğini düşünmek için bir fırsat olarak kullanabileceğinizi belirterek, "Araştırmalar, bir beceriyi zorlayıcı ama anlamlı bir şekilde kullanan faaliyetlerin, sizi sadece meşgul eden veya rahatlamanıza yardımcı olanlardan daha iyi bir tatmin duygusu verdiğini gösteriyor" dedi.
Açıklamasında son olarak sosyal medya uygulamalarının nasıl kullanılacağı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Rutledge, şu cümleleri kaydetti:

Sosyal medya kullanımı sırasında ruh halinize dikkat edin. Böylece olumlu bir deneyimin ne zaman olumsuza dönüştüğünü tespit edebilirsiniz. Komik kedi videoları izleyerek geçirdiğiniz birkaç dakikalık onarıcı bir süre, kendinizden şüphe duyduğunuz aşağı doğru bir sarmala dönüşebilir.

Dünya. Harita - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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