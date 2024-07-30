https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/arastirma-dunyadaki-yasam-sanilandan-cok-daha-eski-olabilir-1086344211.html

Araştırma: Dünya'daki yaşam sanılandan çok daha eski olabilir

Araştırma: Dünya'daki yaşam sanılandan çok daha eski olabilir

Sputnik Türkiye

Bir grup bilim insanı, Dünya'daki karmaşık yaşamın düşünülenden 1.5 milyar yıl önce başlamış olabileceğine dair teorilerini destekleyecek yeni kanıtlar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T16:47+0300

2024-07-30T16:47+0300

2024-07-30T16:48+0300

yaşam

gabon

afrika

dünya

yaşam

fosil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101327/09/1013270984_0:454:2027:1594_1920x0_80_0_0_f043d2bb946f0fda133fe60dda48fbde.jpg

Gabon'da çalışan bilim insanları, kayaların derinliklerinde 2.1 milyar yıl önce hayvan yaşamı için çevresel koşulları gösteren kanıtlar keşfettiklerini açıkladı. Ancak organizmaların bir iç denizle sınırlı kaldığını, küresel olarak yayılmadığını ve sonunda yok olduğunu aktardı.Araştırmacılar söz konusu bu fikrin geleneksel düşünceden büyük bir sapma olduğunu vurgularken tüm bilim insanlarının aynı fikirde olmadığını dile getirdi. Söz konusu araştırma, Gabon'un Franceville şehrinde bulunan ve şimdiye kadar açıklanamayan oluşumların gerçekten fosil olup olmadığına dair süregelen bir tartışmaya katkıda bulundu.Araştırmada bilim insanları, yaşamı destekleyebilecek oksijen ve fosfor gibi besinleri içerdiklerine dair kanıt gösterip göstermediklerini görmek için oluşumların etrafındaki kayaya baktıklarını dile getirdi.Çalışmada yer alan Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ernest Chi Fru yaptığı açıklamada, teorinin doğru olması halinde bu yaşam formlarının sporlarla üreyen beyinsiz tek hücreli bir organizma olan balçık küfüne benzeyeceğini belirtti. Araştırmada yer almayan University College London'dan Profesör Graham Shields ise söz konusu araştırmaya ilişkin çekinceleri olduğunu dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Chi Fru çalışmalarının dünyada yaşamı yaratan süreçler hakkındaki fikirleri kanıtlamaya yardımcı olduğunu ifade ederek, “Diyoruz ki: Bakın, burada fosiller var, oksijen var, bu ilk karmaşık canlı organizmaların ortaya çıkmasını teşvik etti. 635 milyon yıl önce Kambriyen döneminde de aynı süreci görüyoruz. Bu da bunu desteklemeye yardımcı oluyor. Nihayetinde hepimizin nereden geldiğini anlamamıza yardımcı oluyor” cümlelerini kaydetti.Chi Fru ve meslektaşları, bu oluşumun 'kıpırdayabilen' ve kendi kendine hareket edebilen yaşamın kanıtlarına işaret eden fosillerden oluştuğunu söyledi.Bulgular tüm bilim insanları tarafından kabul görmediChi Fru ve ekibinin teorilerine daha fazla kanıt bulmak için Gabon'daki kayadan çıkarılan tortu çekirdeklerini analiz ettikleri ve kayanın kimyasının, oluşumun ortaya çıkmadan hemen önce yaşam için bir 'laboratuvar' yaratıldığına dair kanıtlar gösterdiği ifade edildi.Araştırmacılar, yüksek oksijen ve fosfor seviyelerinin, iki kıta levhasının su altında çarpışarak volkanik faaliyet yaratması sonucu oluştuğuna inandıklarını ve çarpışmanın okyanuslarla suyun bir bölümünü keserek 'besin açısından zengin sığ bir iç deniz' yarattığını aktardı.Chi Fru, bu korunan ortamın fotosenteze izin verecek koşullara sahip olduğunu ve bunun da suda önemli miktarda oksijene yol açtığını belirterek şu cümleleri kaydetti:Ancak izole ortamın aynı zamanda yaşam formlarının ölümüne de yol açtığını ifade eden Chi Fru, zira bir besin kaynağını sürdürmek için yeterli yeni besinlerin beslenmediğini ifade etti.Araştırmada yer almayan Doğa Tarihi Müzesi'nden Elias Rugen, 'okyanus karbon, azot, demir ve fosfor döngülerinin hepsinin dünya tarihinin bu noktasında biraz daha önce görülmemiş bir şey yaptığının' açık olduğunu söyleyerek bazı bulgulara katılarak, “Karmaşık biyolojik yaşamın 2 milyar yıl kadar önce ortaya çıkmış ve gelişmiş olamayacağını söyleyecek bir şey yok” dedi. Rugen ancak teorileri desteklemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/bakan-ersoy-duyurdu-aphrodisiasta-benzersiz-bir-kesif-kolosal-zeus-basi-1086339513.html

gabon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gabon, afrika, dünya, yaşam, fosil