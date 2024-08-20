https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cumhurbaskani-erdogandan-yangindan-etkilenen-vatandaslara-gecmis-olsun-telefonu-1087067960.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesine geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesine geçmiş olsun telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen bölge halkı ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T18:53+0300
2024-08-20T18:53+0300
2024-08-20T18:57+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir yangınlarından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar görenler ile buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.Evleri yananlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.Yangından zarar gören 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.'Yangında can kaybı olmaması büyük teselli'Kadın Kolları Başkanı Keşir, yaptığı açıklamada yangında can kaybı olmamasının tek ve en büyük tesellileri olduğunu, soğutma çalışmalarıyla hasar tespiti için de hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini ifade eden Başkan Keşir, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."Bölgede zarar ile ilgili konuşan Başkan Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:"Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme etkinliğinin Sancaklı Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti.
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izmir yangın, izmir karşıyaka yangın, recep tayyip erdoğan telefon görüşemesi, bilal saygılı, ak parti izmir il başkanlığı, ak parti genel merkez kadın kolları başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgesine geçmiş olsun telefonu
18:53 20.08.2024 (güncellendi: 18:57 20.08.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen bölge halkı ile telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bölge halkına destek ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir yangınlarından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu.
Sancaklı Mahallesi'nde yangından zarar görenler ile buluşarak taleplerini dinleyen Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ziyaretleri hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hitap ettiği bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Evleri yananlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda bunlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine, yeni konutlarına tüm kardeşlerimizi kavuşturacağız. Bu konuda ilgili arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.
Yangından zarar gören 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.
'Yangında can kaybı olmaması büyük teselli'
Kadın Kolları Başkanı Keşir, yaptığı açıklamada yangında can kaybı olmamasının tek ve en büyük tesellileri olduğunu, soğutma çalışmalarıyla hasar tespiti için de hızlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediklerini, kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdüklerini ifade eden Başkan Keşir, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla buradaki hemşirelerimize bağlandı ve onlara geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Daha önceki yangınlarda yaptığımız gibi hızlıca ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızla görüşen Süleyman amcamız da bir Anadolu misafirperverliğiyle kendisini buraya davet etti."
Bölgede zarar ile ilgili konuşan Başkan Keşir, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne gerekiyorsa hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Ne yazık ki geçmişte de Manavgat ve Muğla yangınları tecrübesi var. Orada nasıl evleri, ahırları hızla yapıp teslim ettiysek bu bölgede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gayret içindeler."
AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme etkinliğinin Sancaklı Mahallesi'nde yapılacağını kaydetti.