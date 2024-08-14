https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/izmir-karsiyakada-orman-yangini-1086814019.html
İzmir Karşıyaka'da orman yangını
İzmir Karşıyaka'da orman yangını
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T00:55+0300
2024-08-14T00:55+0300
2024-08-14T01:04+0300
türkiye
karşıyaka
orman yangını
izmir büyükşehir belediyesi
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Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.39'da yangın çıktı.Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisiyi-bicaklayan-saldirganin-arkadasi-konustu-kedilere-tekme-atiyorum-diyordu-1086809334.html
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karşıyaka, orman yangını, izmir büyükşehir belediyesi
karşıyaka, orman yangını, izmir büyükşehir belediyesi
İzmir Karşıyaka'da orman yangını
00:55 14.08.2024 (güncellendi: 01:04 14.08.2024)
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.39'da yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.