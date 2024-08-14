https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/izmir-karsiyakada-orman-yangini-1086814019.html

İzmir Karşıyaka'da orman yangını

İzmir Karşıyaka'da orman yangını

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T00:55+0300

2024-08-14T00:55+0300

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türkiye

karşıyaka

orman yangını

izmir büyükşehir belediyesi

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Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.39'da yangın çıktı.Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ile 6 yer ekibi sevk edildi.Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisiyi-bicaklayan-saldirganin-arkadasi-konustu-kedilere-tekme-atiyorum-diyordu-1086809334.html

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Sputnik Türkiye

karşıyaka, orman yangını, izmir büyükşehir belediyesi