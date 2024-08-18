https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-uc-bolgede-bes-iha-dusurdu-1086971232.html

Rus hava savunması dün gece boyunca üç bölgede beş İHA düşürdü

Rus hava savunması dün gece boyunca üç bölgede beş İHA düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Kursk, Belgorod ve Rostov bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracı (İHA) imha... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T10:52+0300

2024-08-18T10:52+0300

2024-08-18T11:38+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

iha

hava savunma

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Belgorod bölgesi üzerinde iki, Rostov bölgesi üzerinde 2 ve Kursk bölgesi üzerinde bir olmak üzere beş Ukrayna İHA’sı düşürdü.Açıklamada, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere insansız hava araçları kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri sırasında nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde iki, Kursk bölgesi üzerinde bir ve Rostov bölgesi üzerinde iki olmak üzere Ukrayna’ya ait beş uçak tipi İHA'yı imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu başta Kursk, Belgorod, Rostov ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-hava-savunma-gucleri-gecen-gece-117-iha-ve-4-balistik-fuze-engelledi-1086818574.html

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