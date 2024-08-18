https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rus-hava-savunmasi-dun-gece-boyunca-uc-bolgede-bes-iha-dusurdu-1086971232.html
Rus hava savunması dün gece boyunca üç bölgede beş İHA düşürdü
Rus hava savunması dün gece boyunca üç bölgede beş İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Kursk, Belgorod ve Rostov bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracı (İHA) imha... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T10:52+0300
2024-08-18T10:52+0300
2024-08-18T11:38+0300
ukrayna krizi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
iha
hava savunma
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Belgorod bölgesi üzerinde iki, Rostov bölgesi üzerinde 2 ve Kursk bölgesi üzerinde bir olmak üzere beş Ukrayna İHA’sı düşürdü.Açıklamada, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere insansız hava araçları kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri sırasında nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde iki, Kursk bölgesi üzerinde bir ve Rostov bölgesi üzerinde iki olmak üzere Ukrayna’ya ait beş uçak tipi İHA'yı imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu başta Kursk, Belgorod, Rostov ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-hava-savunma-gucleri-gecen-gece-117-iha-ve-4-balistik-fuze-engelledi-1086818574.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma
Rus hava savunması dün gece boyunca üç bölgede beş İHA düşürdü
10:52 18.08.2024 (güncellendi: 11:38 18.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece Kursk, Belgorod ve Rostov bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait beş insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri dün gece Belgorod bölgesi üzerinde iki, Rostov bölgesi üzerinde 2 ve Kursk bölgesi üzerinde bir olmak üzere beş Ukrayna İHA’sı düşürdü.
Açıklamada, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere insansız hava araçları kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimleri sırasında nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde iki, Kursk bölgesi üzerinde bir ve Rostov bölgesi üzerinde iki olmak üzere Ukrayna’ya ait beş uçak tipi İHA'yı imha etti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu başta Kursk, Belgorod, Rostov ve Voronej olmak üzere Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri Ukryana’nın saldırılarına karşı koyuyor.