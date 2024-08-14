https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-hava-savunma-gucleri-gecen-gece-117-iha-ve-4-balistik-fuze-engelledi-1086818574.html
Rus hava savunma güçleri geçen gece 117 İHA ve 4 balistik füze engelledi
Rus hava savunma güçleri geçen gece 117 İHA ve 4 balistik füze engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin 7 bölgesindeki tesisleri hedef alan Ukrayna ordusunun 117 insansız hava aracını ve 4 adet Toçka-U balistik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T08:13+0300
2024-08-14T08:13+0300
2024-08-14T08:28+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
toçka-u
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_41828b2280d8ef766ff1ef6f7c45725b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA ve Toçka-U balistik füze kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri 4 taktik füze ve 117 uçak tipi İHA imha etti” ifadesine yer verildi.37 İHA ve dört balistik füzesinin Kursk bölgesinde, 37 İHA’nın daha Voronej bölgesinde engellendiği kaydedilen açıklamada, “Belgorod bölgesinde 17, Nijniy Novgorod bölgesinde 11, Volgograd bölgesinde 9, Bryansk bölgesinde 3, Oryol bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha edildi” dendi.Kursk bölgesini işgal etme girişiminde başarısız olan Ukrayna ordusu son günlerde Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/krlarini-ikiye-katladilar-ukrayna-krizi-bati-savunma-sanayi-sirketlerini-zengin-ediyor--1086817783.html
rusya
ukrayna
kursk
voronej
belgorod
volgograd
bryansk
rostov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/15/1081901139_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5fe08d4e0c5542263d5f84ebce2a39de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, toçka-u, balistik füze, kursk, voronej, belgorod, nijniy novgorod, volgograd, bryansk, rostov
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, toçka-u, balistik füze, kursk, voronej, belgorod, nijniy novgorod, volgograd, bryansk, rostov
Rus hava savunma güçleri geçen gece 117 İHA ve 4 balistik füze engelledi
08:13 14.08.2024 (güncellendi: 08:28 14.08.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin 7 bölgesindeki tesisleri hedef alan Ukrayna ordusunun 117 insansız hava aracını ve 4 adet Toçka-U balistik füzesini imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA ve Toçka-U balistik füze kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri 4 taktik füze ve 117 uçak tipi İHA imha etti” ifadesine yer verildi.
37 İHA ve dört balistik füzesinin Kursk bölgesinde, 37 İHA’nın daha Voronej bölgesinde engellendiği kaydedilen açıklamada, “Belgorod bölgesinde 17, Nijniy Novgorod bölgesinde 11, Volgograd bölgesinde 9, Bryansk bölgesinde 3, Oryol bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha edildi” dendi.
Kursk bölgesini işgal etme girişiminde başarısız olan Ukrayna ordusu son günlerde Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.