https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-hava-savunma-gucleri-gecen-gece-117-iha-ve-4-balistik-fuze-engelledi-1086818574.html

Rus hava savunma güçleri geçen gece 117 İHA ve 4 balistik füze engelledi

Rus hava savunma güçleri geçen gece 117 İHA ve 4 balistik füze engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin 7 bölgesindeki tesisleri hedef alan Ukrayna ordusunun 117 insansız hava aracını ve 4 adet Toçka-U balistik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T08:13+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA ve Toçka-U balistik füze kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma sistemleri 4 taktik füze ve 117 uçak tipi İHA imha etti” ifadesine yer verildi.37 İHA ve dört balistik füzesinin Kursk bölgesinde, 37 İHA’nın daha Voronej bölgesinde engellendiği kaydedilen açıklamada, “Belgorod bölgesinde 17, Nijniy Novgorod bölgesinde 11, Volgograd bölgesinde 9, Bryansk bölgesinde 3, Oryol bölgesinde 2 ve Rostov bölgesinde 1 İHA imha edildi” dendi.Kursk bölgesini işgal etme girişiminde başarısız olan Ukrayna ordusu son günlerde Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/krlarini-ikiye-katladilar-ukrayna-krizi-bati-savunma-sanayi-sirketlerini-zengin-ediyor--1086817783.html

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