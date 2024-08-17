https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bahceli-can-atalay-konusu-tamamiyla-kapanmistir-1086953897.html
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T15:15+0300
2024-08-17T15:15+0300
2024-08-17T16:06+0300
politika
devlet bahçeli
can atalay
son dakika
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erken seçim
chp
dem parti
türkiye işçi partisi (tip)
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Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin TBMM'de Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesi ve yaşanan yumruklu kavgaya dair açıklamada bulundu.Bahçeli "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır" ifadesine yer verdi. 'DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür'"Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP’in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır" diyen MHP lideri konuyla ilgili açıklamasına şu ifadelerle devam etti:'AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yaptı'AK Parti'nin MHP olmadan da gereğini yaptığını, küçük ortak nerede diyenlerin ağızlarının payını aldığını belirten Bahçeli "Ayrıca tezahür eden önemli bir sonuç ise şudur: Cumhur İttifakı’nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye’nin birinci partisi olarak AK Parti’yi tekraren işaret ve teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.'Türkiye’nin gündeminde seçim yoktur'Sosyal medyadaki açıklamasında erken seçime dair de değerlendirme yapan Bahçeli şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/tbmmde-can-atalay-oturumunda-yumruklar-konustu-1086927575.html
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devlet bahçeli, can atalay, son dakika, açıklama, erken seçim, chp, dem parti, türkiye işçi partisi (tip)
devlet bahçeli, can atalay, son dakika, açıklama, erken seçim, chp, dem parti, türkiye işçi partisi (tip)
Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır
15:15 17.08.2024 (güncellendi: 16:06 17.08.2024)
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür" açıklamasında bulundu. Bahçeli erken seçimle ilgili olarak da Bahçeli "Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, Türkiye’nin gündeminde seçim yoktur" dedi.
Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin TBMM'de Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesi ve yaşanan yumruklu kavgaya dair açıklamada bulundu.
Bahçeli "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır" ifadesine yer verdi.
'DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür'
"Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP’in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır" diyen MHP lideri konuyla ilgili açıklamasına şu ifadelerle devam etti:
"DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa’ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi’nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, baştan ayağa sulandırılan ve asıl bağlamından kopartılan Can Atalay meselesinin görüşüldüğü Meclis oturumuna katılmamıştır. Çünkü DEM’lenmiş CHP’nin, marjinalleşmiş TİP’in, PKK aparatlarının, Türkiye ve Türk milleti aleyhine periyodik kararlar alan Anayasa Mahkemesi’nin nasıl bir tezgahın faili olduklarının apaçık deşifresi görülsün istenmiştir.
'AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yaptı'
AK Parti'nin MHP olmadan da gereğini yaptığını, küçük ortak nerede diyenlerin ağızlarının payını aldığını belirten Bahçeli "Ayrıca tezahür eden önemli bir sonuç ise şudur: Cumhur İttifakı’nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye’nin birinci partisi olarak AK Parti’yi tekraren işaret ve teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.
'Türkiye’nin gündeminde seçim yoktur'
Sosyal medyadaki açıklamasında erken seçime dair de değerlendirme yapan Bahçeli şunları ifade etti:
"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra DEM’lenmiş CHP’yi parlatanlar, “birinci parti, anketlerde açık ara önde” masalını devamlı surette anlatanlar Can Atalay kararıyla kara propagandanın silinip atıldığına bizatihi şahit olmuşlardır. AK Parti’nin emin, güçlü ve kendine güven duyan adımlarla mücadelesini sürdüreceğine, 2028 seçimlerine kadar Cumhur İttifakı çatısı altında ihtiyaç duyulan zincirleme reformları hayata geçireceğine inancım tamdır.
Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, Türkiye’nin gündeminde seçim yoktur. Herkes siyasi ve ideolojik hesabını bu şaşmaz gerçeğe muvafık yapmak durumundadır. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki, millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Cumhur İttifakı olarak yolumuza azim ve inançla devam ediyoruz."