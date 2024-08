https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bahceli-can-atalay-konusu-tamamiyla-kapanmistir-1086953897.html

Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır

Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T15:15+0300

2024-08-17T15:15+0300

2024-08-17T16:06+0300

politika

devlet bahçeli

can atalay

son dakika

açıklama

erken seçim

chp

dem parti

türkiye işçi partisi (tip)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085201790_0:112:3440:2047_1920x0_80_0_0_4ef379aa0d1c4e115140d10d0c66f9b0.jpg

Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin TBMM'de Can Atalay ile ilgili verdiği genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesi ve yaşanan yumruklu kavgaya dair açıklamada bulundu.Bahçeli "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır" ifadesine yer verdi. 'DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür'"Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP’in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır" diyen MHP lideri konuyla ilgili açıklamasına şu ifadelerle devam etti:'AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yaptı'AK Parti'nin MHP olmadan da gereğini yaptığını, küçük ortak nerede diyenlerin ağızlarının payını aldığını belirten Bahçeli "Ayrıca tezahür eden önemli bir sonuç ise şudur: Cumhur İttifakı’nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır. Bunun yanı sıra dünkü oylama Türkiye’nin birinci partisi olarak AK Parti’yi tekraren işaret ve teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.'Türkiye’nin gündeminde seçim yoktur'Sosyal medyadaki açıklamasında erken seçime dair de değerlendirme yapan Bahçeli şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/tbmmde-can-atalay-oturumunda-yumruklar-konustu-1086927575.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, can atalay, son dakika, açıklama, erken seçim, chp, dem parti, türkiye işçi partisi (tip)