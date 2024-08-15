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Biden ailesinin Ukrayna geçmişi yeniden gündemde
Biden ailesinin Ukrayna geçmişi yeniden gündemde
Sputnik Türkiye
Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, babasının başkan yardımcılığı dönemine ait yazışmaları ülkenin gündemine otururken, bu e-postalar... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:08+0300
2024-08-15T18:19+0300
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The New York Post (NYT) gazetesi, bunun mevcut başkanın başkanlık yarışından çekildiği bir dönemde gerçekleşmiş olmasının çok manidar olduğunu belirttiği haberinde, “Bu da Amerikan siyasi elitlerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadelerini kullanmaktan çekinmezken, Hunter Biden'ın yozlaşmış bir dolandırıcı olduğunun altını çizdi.Son günlerde Hunter Biden’ın geçmiş yolsuzluklarıyla ilgili haberlerin basına daha fazla yansıdığına dikkat çeken NYT, haberinin devamında, “Babasının yüksek profilli konumunu nüfuz ticareti yapmak ve milyonlarca dolar kar elde etmek için kullandı. Bunu herkes anladı ama ancak Joe Biden seçim yarışından çekilerek iktidardan başarıyla uzaklaştırıldıktan sonra gündeme gelmesine izin verildi” diye ekledi.Gazetenin ele geçirilen kayıtlara ve konu hakkında bilgi sahibi kişilerle yapılan röportajlara dayandırdığı haberine göre, Hunter Biden, babası başkan yardımcısıyken İtalya'da jeotermal bir proje üzerinde çalışan Burisma şirketi için ABD'nin Roma Büyükelçisi John R. Phillips'e mektup yazdı.Hunter Biden’ın, Phillips'e yazdığı bu mektupta, Ukraynalı gaz şirketi Burisma'nın İtalya ile karlı bir sözleşme imzalamasına yardımcı olmasını istediği aktarıldı.Biden’ın oğluna yüklenen NYT, Burisma'daki maaşının neden yılda 1 milyon dolar olduğu ve neden yönetim kurulunda yer aldığının şimdi daha iyi anlaşılabileceğine vurgu yaparken, haberinde şu ifadeye yer verdi:Yayın, bu durumun etik normlara aykırı olduğunu ve Demokratların da bunun farkında olduğunu kaydettiği haberinde, Joe Biden yönetiminin yukarıda bahsi geçen e-postaları örtbas etmeye çalıştığını hatırlatarak, Hunter'ın dizüstü bilgisayarındaki e-postalar hakkında sessiz kaldığını ekledi.Biden-Ukrayna ilişkisi derin54 yaşındaki Hunter Biden, 2014-2019'da söz konusu Ukrayna merkezli enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alırken, babası Joe Biden ise 2009-2017'de ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı gerekçesiyle Biden hakkında azil soruşturması açılmasını aralıkta onaylamıştı.Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu enerji şirketi Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Ukraynalı iş insanı Vadim Pojarski’in Mayıs 2014'teki bir e-mailinde Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye yazdığının anlaşılması, Biden ailesinin bugün Ukrayna’ya olan ilgisi üzerinde şüpheler yaratırken, e-maillerde Hunter Biden bu soruya yanıt olarak o an Katar'da olduğunu belirtti ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu yöneltmişti.Aynı gün içinde Burisma bir duyuru yaparak Hunter Biden'ı da yönetim kurullarına aldıklarını açıkladı.Pojarskiy’in, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği mailde, "Sevgili Hunter, beni Washington'a davet ettiğin, babanla tanıştırdığın ve onunla vakit geçirme fırsatı tanıdığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı görüldü.Burisma’yı soruşturan Ukraynalı savcı Biden’ı kızdırmışPojarskiy’in 2015'teki mailinden yaklaşık 8 ay sonra, o dönem başkan yardımcısı olan Biden'ın Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko ve Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'a, Başsavcı Viktor Şokin'i görevden alması için baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.Biden bu baskıyı 2018'de yaptığı bir konuşmada kendisi de kabul etmiş ve "Onlara bakıp, 6 saatleri olduklarını söyledim. Başsavcıyı kovmazlarsa bizim onlara yardımları geri çekeceğimizi belirttim" demişti.Joe Biden, ABD'nin Şokin’in kovulmasını yolsuzluk şüphesi nedeniyle istediğini iddia etse de Ukraynalı savcı,Mart 2016'da kovulduğu zaman Burisma'ya soruşturmak için özel planları olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/hunter-bidenin-ukraynali-enerji-sirketi-burisma-icin-abdden-yardim-istedigi-iddiasi-1086856324.html
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hunter biden, biden ukrayna
hunter biden, biden ukrayna

Biden ailesinin Ukrayna geçmişi yeniden gündemde

18:08 15.08.2024 (güncellendi: 18:19 15.08.2024)
© AP Photo / Evan VucciJoe ve oğlu Hunter Biden
Joe ve oğlu Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, babasının başkan yardımcılığı dönemine ait yazışmaları ülkenin gündemine otururken, bu e-postalar, Biden'ın, gücünü makamından alan babasının yardımıyla Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın çıkarları için nasıl lobi yaptığını gösteriyor.
The New York Post (NYT) gazetesi, bunun mevcut başkanın başkanlık yarışından çekildiği bir dönemde gerçekleşmiş olmasının çok manidar olduğunu belirttiği haberinde, “Bu da Amerikan siyasi elitlerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadelerini kullanmaktan çekinmezken, Hunter Biden'ın yozlaşmış bir dolandırıcı olduğunun altını çizdi.
Son günlerde Hunter Biden’ın geçmiş yolsuzluklarıyla ilgili haberlerin basına daha fazla yansıdığına dikkat çeken NYT, haberinin devamında, “Babasının yüksek profilli konumunu nüfuz ticareti yapmak ve milyonlarca dolar kar elde etmek için kullandı. Bunu herkes anladı ama ancak Joe Biden seçim yarışından çekilerek iktidardan başarıyla uzaklaştırıldıktan sonra gündeme gelmesine izin verildi” diye ekledi.
Gazetenin ele geçirilen kayıtlara ve konu hakkında bilgi sahibi kişilerle yapılan röportajlara dayandırdığı haberine göre, Hunter Biden, babası başkan yardımcısıyken İtalya'da jeotermal bir proje üzerinde çalışan Burisma şirketi için ABD'nin Roma Büyükelçisi John R. Phillips'e mektup yazdı.
Hunter Biden’ın, Phillips'e yazdığı bu mektupta, Ukraynalı gaz şirketi Burisma'nın İtalya ile karlı bir sözleşme imzalamasına yardımcı olmasını istediği aktarıldı.
Biden’ın oğluna yüklenen NYT, Burisma'daki maaşının neden yılda 1 milyon dolar olduğu ve neden yönetim kurulunda yer aldığının şimdi daha iyi anlaşılabileceğine vurgu yaparken, haberinde şu ifadeye yer verdi:
Bunun nedeni mesleki becerileri değil, özellikle de kendisi sorumsuz bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf ettiğinden beri. Hunter'a soyadı için ödeme yapılıyordu ki bu da Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmeyi sağlayabilirdi.
Yayın, bu durumun etik normlara aykırı olduğunu ve Demokratların da bunun farkında olduğunu kaydettiği haberinde, Joe Biden yönetiminin yukarıda bahsi geçen e-postaları örtbas etmeye çalıştığını hatırlatarak, Hunter'ın dizüstü bilgisayarındaki e-postalar hakkında sessiz kaldığını ekledi.

Biden-Ukrayna ilişkisi derin

54 yaşındaki Hunter Biden, 2014-2019'da söz konusu Ukrayna merkezli enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alırken, babası Joe Biden ise 2009-2017'de ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, oğlu Hunter'a iş ilişkilerinde avantaj sağladığı gerekçesiyle Biden hakkında azil soruşturması açılmasını aralıkta onaylamıştı.
Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu enerji şirketi Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Ukraynalı iş insanı Vadim Pojarski’in Mayıs 2014'teki bir e-mailinde Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye yazdığının anlaşılması, Biden ailesinin bugün Ukrayna’ya olan ilgisi üzerinde şüpheler yaratırken, e-maillerde Hunter Biden bu soruya yanıt olarak o an Katar'da olduğunu belirtti ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu yöneltmişti.
Aynı gün içinde Burisma bir duyuru yaparak Hunter Biden'ı da yönetim kurullarına aldıklarını açıkladı.
Pojarskiy’in, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği mailde, "Sevgili Hunter, beni Washington'a davet ettiğin, babanla tanıştırdığın ve onunla vakit geçirme fırsatı tanıdığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandığı görüldü.

Burisma’yı soruşturan Ukraynalı savcı Biden’ı kızdırmış

Pojarskiy’in 2015'teki mailinden yaklaşık 8 ay sonra, o dönem başkan yardımcısı olan Biden'ın Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko ve Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'a, Başsavcı Viktor Şokin'i görevden alması için baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Biden bu baskıyı 2018'de yaptığı bir konuşmada kendisi de kabul etmiş ve "Onlara bakıp, 6 saatleri olduklarını söyledim. Başsavcıyı kovmazlarsa bizim onlara yardımları geri çekeceğimizi belirttim" demişti.
Joe Biden, ABD'nin Şokin’in kovulmasını yolsuzluk şüphesi nedeniyle istediğini iddia etse de Ukraynalı savcı,Mart 2016'da kovulduğu zaman Burisma'ya soruşturmak için özel planları olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
DÜNYA
Hunter Biden’ın, Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ‘ABD’den yardım istediği’ iddiası
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