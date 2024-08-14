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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/hunter-bidenin-ukraynali-enerji-sirketi-burisma-icin-abdden-yardim-istedigi-iddiasi-1086856324.html
Hunter Biden’ın, Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ‘ABD’den yardım istediği’ iddiası
Hunter Biden’ın, Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ‘ABD’den yardım istediği’ iddiası
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte Ukrayna enerji şirketi Burisma'dan rüşvet aldığı iddiaları ciddileşiyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T23:42+0300
2024-08-14T23:42+0300
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New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, yönetim kurulu üyeliği yaptığı Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ABD hükümetinden yardım istediğini ileri sürdü.Gazetenin kayıtlara ve konu hakkında bilgi sahibi kişilerle yapılan röportajlara dayandırdığı haberine göre, Hunter Biden, babası başkan yardımcısıyken İtalya'da jeotermal bir proje üzerinde çalışan Ukrayna merkezli Burisma şirketi için ABD'nin Roma Büyükelçisi John R. Phillips'e mektup yazdı.Mektupta, Hunter Biden, bir dönem yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma için ABD'den yardım isterken, Büyükelçi Phillips ise NYT'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda mektup aldığını ancak Hunter Biden'ın kendisine Burisma şirketi için mektup yazıp yazmadığını hatırlamadığını ifade etti.Phillips, Hunter Biden ile temasa geçmiş olması durumunda kesinlikle buna dikkat edeceğini belirterek, "Nezaketen, muhtemelen bir tür yanıt aldığından emin olurdum, ama benden olması şart değil. Bunu teşvik etmek bile istemezdim, çünkü kendimizi böyle bir şeye bulaştırmak istemezdim" diye konuştu.Biden'ın avukatı Abbe Lowell, yaptığı açıklamada, "Hiçbir toplantı gerçekleşmedi, hiçbir proje hayata geçmedi, ABD'de hiç bir şey talep edilmedi ve sadece İtalya'da bir tanışma talep edildi" ifadelerini kullandı.Ekim 2020'de Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.ABD'li Senatör, Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesini paylaşmıştıABD'li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişi yaptığı" iddiasına yer veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesini kamuoyuyla geçtiğimiz yıl paylaştı.Cumhuriyetçi vekil Grassley, konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde rüşvet planına karıştığı iddialarıyla ilgili detay vermesi konusunda baskı yaptığını ancak kurumların bu konuda gerekli adımı atmadığını ima etti.Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer da konuyla ilgili, "FBI kayıtlarında, Burisma üst yöneticisi 'Büyük Adam'a (The Big Guy)' doğrudan ödeme yapmadığını, parayı gizlemek için birkaç banka hesabı kullandığını iddia ediyor. Bu, Bidenların iş yapma şekline çok benziyor: Paranın kaynağını ve toplam miktarını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanmak" ifadelerini kullandı.Grassley'nin paylaştığı FBI belgesinde, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın üst yöneticisinin, konuyla ilgili FBI'ya bilgi veren ismi açıklanmayan tanığa, Biden ve oğlu Hunter Biden'a toplamda 10 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği iddiası yer alıyor.Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukraynalı bir savcının kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye ‘zorlandığı’ iddiası bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230721/abdli-senator-biden-aleyhinde-rusvet-iddiasina-yer-veren-fbi-belgesini-paylasti-1073786240.html
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abd, ukrayna, rüşvet, joe biden, hunter biden, kiev, enerji, washington dc, roma
abd, ukrayna, rüşvet, joe biden, hunter biden, kiev, enerji, washington dc, roma

Hunter Biden’ın, Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ‘ABD’den yardım istediği’ iddiası

23:42 14.08.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte Ukrayna enerji şirketi Burisma'dan rüşvet aldığı iddiaları ciddileşiyor.
New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, yönetim kurulu üyeliği yaptığı Ukraynalı enerji şirketi Burisma için ABD hükümetinden yardım istediğini ileri sürdü.
Gazetenin kayıtlara ve konu hakkında bilgi sahibi kişilerle yapılan röportajlara dayandırdığı haberine göre, Hunter Biden, babası başkan yardımcısıyken İtalya'da jeotermal bir proje üzerinde çalışan Ukrayna merkezli Burisma şirketi için ABD'nin Roma Büyükelçisi John R. Phillips'e mektup yazdı.
Mektupta, Hunter Biden, bir dönem yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma için ABD'den yardım isterken, Büyükelçi Phillips ise NYT'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda mektup aldığını ancak Hunter Biden'ın kendisine Burisma şirketi için mektup yazıp yazmadığını hatırlamadığını ifade etti.
Phillips, Hunter Biden ile temasa geçmiş olması durumunda kesinlikle buna dikkat edeceğini belirterek, "Nezaketen, muhtemelen bir tür yanıt aldığından emin olurdum, ama benden olması şart değil. Bunu teşvik etmek bile istemezdim, çünkü kendimizi böyle bir şeye bulaştırmak istemezdim" diye konuştu.
Biden'ın avukatı Abbe Lowell, yaptığı açıklamada, "Hiçbir toplantı gerçekleşmedi, hiçbir proje hayata geçmedi, ABD'de hiç bir şey talep edilmedi ve sadece İtalya'da bir tanışma talep edildi" ifadelerini kullandı.
Ekim 2020'de Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

ABD'li Senatör, Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesini paylaşmıştı

ABD'li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken oğlu Hunter Biden ile birlikte "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişi yaptığı" iddiasına yer veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesini kamuoyuyla geçtiğimiz yıl paylaştı.
Cumhuriyetçi vekil Grassley, konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde rüşvet planına karıştığı iddialarıyla ilgili detay vermesi konusunda baskı yaptığını ancak kurumların bu konuda gerekli adımı atmadığını ima etti.
Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer da konuyla ilgili, "FBI kayıtlarında, Burisma üst yöneticisi 'Büyük Adam'a (The Big Guy)' doğrudan ödeme yapmadığını, parayı gizlemek için birkaç banka hesabı kullandığını iddia ediyor. Bu, Bidenların iş yapma şekline çok benziyor: Paranın kaynağını ve toplam miktarını gizlemek için birden fazla banka hesabı kullanmak" ifadelerini kullandı.
Grassley'nin paylaştığı FBI belgesinde, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın üst yöneticisinin, konuyla ilgili FBI'ya bilgi veren ismi açıklanmayan tanığa, Biden ve oğlu Hunter Biden'a toplamda 10 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği iddiası yer alıyor.
Belgede ayrıca Burisma üst yöneticisinin, şirketi soruşturan Ukraynalı bir savcının kovulması için Başkan Biden ve oğluna para ödemeye ‘zorlandığı’ iddiası bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
DÜNYA
ABD'li senatör, Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesini paylaştı
21 Temmuz 2023, 00:49
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