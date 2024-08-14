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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/abd-basini-ukraynada-zafer-artik-rusyanin-elinde-1086848130.html
ABD basını: ‘Ukrayna'da zafer artık Rusya'nın elinde’
ABD basını: ‘Ukrayna'da zafer artık Rusya'nın elinde’
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızışına ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) onay verdiği iddia edilirken, öte yandan süregelen... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T18:38+0300
2024-08-14T18:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
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ABD’li The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki çatışmada zaferin artık Rusya'nın elinde olduğuna dikkat çektiği haberinde, Kiev'i destekleyen Batılı müttefiklerin ise bunu başaracak iradeden yoksun olduğu ifade edildi.Gazete, Batı'nın ‘çatışmayı Ukrayna'nın şartlarına göre sona erdirecek’ kaynaklara sahip olmasına rağmen, açıkça kazanma iradesinden yoksun olduğuna değinirken, Kiev'i desteklediklerini iddia eden Batılı liderlerin çatışmaları yerel gerilim olarak görerek taahhütlerinde ileri gitmediğinin altını çizdi.Yayın, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin ABD başkanlık seçimlerinden sonra gelecek yıl Beyaz Saray'da kimin olacağından bağımsız olarak ‘kesinlikle elde edilebilir' hale geldiğini de belirtiyor.Gazetenin tahminlerine göre, Batılı ülkeler Ukrayna'da olup bitenleri çaresizce izlerken, Rusya ise Kursk’taki çatışmalarla birlikte ‘giderek daha da cesaretleniyor.Batı'nın Ukrayna'ya yakın gelecekte ‘sadece cephenin çökmesini önleyecek kadar’ yardım sağlamaya devam ettiğini de kaydeden NYT, haberinde, “Bu durum Kiev'i ‘kasvetli bir pozisyona’ sokmakta ve bir noktada Ukraynalı yetkililer için Rusya'nın şartlarına uygun bir barış anlaşmasının ‘ölüme kıyasla tercih edilebilir seçenek’ haline getirmektedir" diye ekledi.7 Ağustos'ta Financial Times gazetesi, ismi açıklanmayan üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna ordusunun savunmasının son zamanlarda büyük ölçüde kırıldığını ve Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde hızla ilerlediğini aktarmıştı.Gazeteye konuşan kaynak, ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayda değer ‘taktiksel bir başarı’ elde ettiğini ve durumun değişmemesi halinde Rus birliklerinin daha fazla ilerlemesinin muhtemel olacağını vurgulamıştı.Gazete, Rus Silahlı Kuvvetlerinin başarıları karşısında giderek daha fazla Ukraynalının Rusya ile çatışmanın barışçıl müzakereler yoluyla sona erdirilmesi fikrini desteklediğine de dikkat çekerken, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Salı günü yaptığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin iki ay içinde 420 kilometrekarelik alanı özgürleştirdiğini, Ukrayna birliklerinin ise 115 binden fazla asker ve 3 binden fazla zırhlı araç kaybettiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-disisleri-batidan-tam-yetki-aldigini-hisseden-ukraynali-neo-naziler-rusyaya-girdi-1086841345.html
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donetsk, rusya asker operasyon, abd rusya
donetsk, rusya asker operasyon, abd rusya

ABD basını: ‘Ukrayna'da zafer artık Rusya'nın elinde’

18:38 14.08.2024
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızışına ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) onay verdiği iddia edilirken, öte yandan süregelen çatışmalarda zaferin şimdiden Rusya’nın elinde olduğu vurgulandı.
ABD’li The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki çatışmada zaferin artık Rusya'nın elinde olduğuna dikkat çektiği haberinde, Kiev'i destekleyen Batılı müttefiklerin ise bunu başaracak iradeden yoksun olduğu ifade edildi.
Gazete, Batı'nın ‘çatışmayı Ukrayna'nın şartlarına göre sona erdirecek’ kaynaklara sahip olmasına rağmen, açıkça kazanma iradesinden yoksun olduğuna değinirken, Kiev'i desteklediklerini iddia eden Batılı liderlerin çatışmaları yerel gerilim olarak görerek taahhütlerinde ileri gitmediğinin altını çizdi.
Yayın, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin ABD başkanlık seçimlerinden sonra gelecek yıl Beyaz Saray'da kimin olacağından bağımsız olarak ‘kesinlikle elde edilebilir' hale geldiğini de belirtiyor.
Gazetenin tahminlerine göre, Batılı ülkeler Ukrayna'da olup bitenleri çaresizce izlerken, Rusya ise Kursk’taki çatışmalarla birlikte ‘giderek daha da cesaretleniyor.
Batı'nın Ukrayna'ya yakın gelecekte ‘sadece cephenin çökmesini önleyecek kadar’ yardım sağlamaya devam ettiğini de kaydeden NYT, haberinde, “Bu durum Kiev'i ‘kasvetli bir pozisyona’ sokmakta ve bir noktada Ukraynalı yetkililer için Rusya'nın şartlarına uygun bir barış anlaşmasının ‘ölüme kıyasla tercih edilebilir seçenek’ haline getirmektedir" diye ekledi.
7 Ağustos'ta Financial Times gazetesi, ismi açıklanmayan üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna ordusunun savunmasının son zamanlarda büyük ölçüde kırıldığını ve Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde hızla ilerlediğini aktarmıştı.
Gazeteye konuşan kaynak, ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayda değer ‘taktiksel bir başarı’ elde ettiğini ve durumun değişmemesi halinde Rus birliklerinin daha fazla ilerlemesinin muhtemel olacağını vurgulamıştı.
Gazete, Rus Silahlı Kuvvetlerinin başarıları karşısında giderek daha fazla Ukraynalının Rusya ile çatışmanın barışçıl müzakereler yoluyla sona erdirilmesi fikrini desteklediğine de dikkat çekerken, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Salı günü yaptığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin iki ay içinde 420 kilometrekarelik alanı özgürleştirdiğini, Ukrayna birliklerinin ise 115 binden fazla asker ve 3 binden fazla zırhlı araç kaybettiğini aktarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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Rus Dışişleri: Batı’dan tam yetki aldığını hisseden Ukraynalı neo-Naziler Rusya’ya girdi
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