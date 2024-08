https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/abd-basini-ukraynada-zafer-artik-rusyanin-elinde-1086848130.html

ABD basını: ‘Ukrayna'da zafer artık Rusya'nın elinde’

ABD basını: ‘Ukrayna'da zafer artık Rusya'nın elinde’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızışına ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) onay verdiği iddia edilirken, öte yandan süregelen... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T18:38+0300

2024-08-14T18:38+0300

2024-08-14T18:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

abd

the new york times (nyt)

washington dc

kiev

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084040298_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_736d8059eed19d5e62b453c49cd127ae.jpg

ABD’li The New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna'daki çatışmada zaferin artık Rusya'nın elinde olduğuna dikkat çektiği haberinde, Kiev'i destekleyen Batılı müttefiklerin ise bunu başaracak iradeden yoksun olduğu ifade edildi.Gazete, Batı'nın ‘çatışmayı Ukrayna'nın şartlarına göre sona erdirecek’ kaynaklara sahip olmasına rağmen, açıkça kazanma iradesinden yoksun olduğuna değinirken, Kiev'i desteklediklerini iddia eden Batılı liderlerin çatışmaları yerel gerilim olarak görerek taahhütlerinde ileri gitmediğinin altını çizdi.Yayın, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin ABD başkanlık seçimlerinden sonra gelecek yıl Beyaz Saray'da kimin olacağından bağımsız olarak ‘kesinlikle elde edilebilir' hale geldiğini de belirtiyor.Gazetenin tahminlerine göre, Batılı ülkeler Ukrayna'da olup bitenleri çaresizce izlerken, Rusya ise Kursk’taki çatışmalarla birlikte ‘giderek daha da cesaretleniyor.Batı'nın Ukrayna'ya yakın gelecekte ‘sadece cephenin çökmesini önleyecek kadar’ yardım sağlamaya devam ettiğini de kaydeden NYT, haberinde, “Bu durum Kiev'i ‘kasvetli bir pozisyona’ sokmakta ve bir noktada Ukraynalı yetkililer için Rusya'nın şartlarına uygun bir barış anlaşmasının ‘ölüme kıyasla tercih edilebilir seçenek’ haline getirmektedir" diye ekledi.7 Ağustos'ta Financial Times gazetesi, ismi açıklanmayan üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Ukrayna ordusunun savunmasının son zamanlarda büyük ölçüde kırıldığını ve Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde hızla ilerlediğini aktarmıştı.Gazeteye konuşan kaynak, ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde kayda değer ‘taktiksel bir başarı’ elde ettiğini ve durumun değişmemesi halinde Rus birliklerinin daha fazla ilerlemesinin muhtemel olacağını vurgulamıştı.Gazete, Rus Silahlı Kuvvetlerinin başarıları karşısında giderek daha fazla Ukraynalının Rusya ile çatışmanın barışçıl müzakereler yoluyla sona erdirilmesi fikrini desteklediğine de dikkat çekerken, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Salı günü yaptığı açıklamasında, Rus Silahlı Kuvvetlerinin iki ay içinde 420 kilometrekarelik alanı özgürleştirdiğini, Ukrayna birliklerinin ise 115 binden fazla asker ve 3 binden fazla zırhlı araç kaybettiğini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-disisleri-batidan-tam-yetki-aldigini-hisseden-ukraynali-neo-naziler-rusyaya-girdi-1086841345.html

ukrayna

rusya

abd

washington dc

kiev

moskova

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk, rusya asker operasyon, abd rusya