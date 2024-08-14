https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rus-disisleri-batidan-tam-yetki-aldigini-hisseden-ukraynali-neo-naziler-rusyaya-girdi-1086841345.html
Rus Dışişleri: Batı’dan tam yetki aldığını hisseden Ukraynalı neo-Naziler Rusya’ya girdi
Rus Dışişleri: Batı’dan tam yetki aldığını hisseden Ukraynalı neo-Naziler Rusya’ya girdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı küratörlerinden tam yetki aldıklarını hisseden Ukraynalı neo-Nazilerin Rusya’nın bölgelerinde çete... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:44+0300
2024-08-14T15:44+0300
2024-08-14T15:47+0300
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerine düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yayınladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Ukraynalı neo-Naziler, Batılı küratörler tarafından kendilerine tam yetki verildiğini hissederek Rusya’nın bölgelerinde çete saldırıları düzenledi” ifadelerini kullandı.Zaharova ayrıca çürümüş Kiev rejiminin Batı'dan gelen parayla ayakta kaldığına dikkat çekerek, çöküşünün zaman meselesi olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-disisleri-kievin-bir-dizi-anlasmadan-cekilmesi-bdt-icindeki-isbirligini-etkilemez-1086431147.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kursk bölgesi, saldırı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, kursk bölgesi, saldırı
Rus Dışişleri: Batı’dan tam yetki aldığını hisseden Ukraynalı neo-Naziler Rusya’ya girdi
15:44 14.08.2024 (güncellendi: 15:47 14.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı küratörlerinden tam yetki aldıklarını hisseden Ukraynalı neo-Nazilerin Rusya’nın bölgelerinde çete saldırıları düzenlediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerine düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yayınladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Ukraynalı neo-Naziler, Batılı küratörler tarafından kendilerine tam yetki verildiğini hissederek Rusya’nın bölgelerinde çete saldırıları düzenledi” ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca çürümüş Kiev rejiminin Batı'dan gelen parayla ayakta kaldığına dikkat çekerek, çöküşünün zaman meselesi olduğunun altını çizdi.
İçten tamamen çürümüş olan Kiev gaspçı rejiminin yalnızca Batı'nın maddi desteğine dayandığı açıktır. Çöküşü yalnızca zaman meselesidir.