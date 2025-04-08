https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cumhurbaskani-erdogandan-chp-lideri-ozele-cuntaci-sozlerinden-dolayi-500-bin-liralik-tazminat-1095219898.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki "cunta" sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları... 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T11:58+0300

2025-04-08T11:58+0300

2025-04-08T12:34+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

özgür özel

cunta

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası: 'Cunta sözleri' mesnetsizCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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recep tayyip erdoğan, özgür özel, cunta