Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'CHP'de yeniden doğuş yaşanıyor'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çiftçilerin yaş ortalaması 59’a yükseldi: ‘Veriler, topraktan nasıl koptuğumuzu gösteriyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ülkemizde her beş kişiden biri zehirleniyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
50’nci yılında Microsoft
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Krize girmiş bir Çin, resesyondan çok daha kötü senaryoları gündeme getirir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Gıda zehirlenmelerinin baş sorumlusu Samonella bakterisi’
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
150 gramı 57 bin liraya alıcı buluyor
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Mavi Vatan'da son durum ne? Emekli Tümamiral Gürdeniz anlattı: 'Yunanistan, anlaşmayı fiilen tanımamış oldu'
19:10
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:09
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:34
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cumhurbaskani-erdogandan-chp-lideri-ozele-cuntaci-sozlerinden-dolayi-500-bin-liralik-tazminat-1095219898.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki "cunta" sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T11:58+0300
2025-04-08T12:34+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
özgür özel
cunta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094903779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39bbb249733a1742574b142bf9e1caa8.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası: 'Cunta sözleri' mesnetsizCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/adalet-bakani-tunctan-tutuklanan-universite-ogrencilerine-iliskin-aciklama-dosyalardaki-duruma-gore-1095192972.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094903779_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_856f1a1e5f422f2332ab4eb7eb2afdc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, özgür özel, cunta
recep tayyip erdoğan, özgür özel, cunta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası

11:58 08.04.2025 (güncellendi: 12:34 08.04.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki "cunta" sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası: 'Cunta sözleri' mesnetsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.
Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç'tan tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama: 'Dosyalardaki duruma göre karar verilecek'
Dün, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала