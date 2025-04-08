https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/cumhurbaskani-erdogandan-chp-lideri-ozele-cuntaci-sozlerinden-dolayi-500-bin-liralik-tazminat-1095219898.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki "cunta" sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları... 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T11:58+0300
2025-04-08T11:58+0300
2025-04-08T12:34+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
özgür özel
cunta
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası: 'Cunta sözleri' mesnetsizCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, cunta
recep tayyip erdoğan, özgür özel, cunta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e 'cuntacı' sözlerinden dolayı 500 bin liralık tazminat davası
11:58 08.04.2025 (güncellendi: 12:34 08.04.2025)
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki "cunta" sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki sözleri" nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası: 'Cunta sözleri' mesnetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' ve benzeri hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.
Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.