Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TARİHTE BUGÜN
Milyarlarca insanı etkileyen pandemi: Bir son mu yoksa sadece bir başlangıç mı?
09:05
17 dk
SESLİ HABER
Afrika'da her yıl 500 bin kişi bu sebepten ölüyor
09:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden ırkçı sözler: İyi Rus yoktur
09:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya, 3 bölgede terörle mücadele durumu ilan etti
11:08
1 dk
SESLİ HABER
TBMM’de ilginç dilekçe: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Roblox neden kapatıldı? Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi
11:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İran’dan İsrail’e misilleme hakkında yeni açıklama
12:37
2 dk
SESLİ HABER
ATM'lerde yeni dönem başlıyor
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatlarında verilen madalyalar 1 haftada bozuldu
18:09
1 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da yaşam maliyeti her geçen ay artıyor
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: 2.5 milyar dolarlık dış finansmanın imzası son aşamada
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Maldivler, İsrail pasaportu sahiplerine yasak getirdi
19:05
2 dk
SESLİ HABER
Devlet okullarında bağış zorlaması: ‘Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır’
19:17
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Milyarlarca insanı etkileyen pandemi: Bir son mu yoksa sadece bir başlangıç mı?
19:28
17 dk
SESLİ HABER
Bodrum’da sular günlerce kesik kalacak
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’in meşhur pozu duvara çizildi
20:03
1 dk
SESLİ HABER
IMEI kayıt ücretleri 2025 yılında ne kadar olacak?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Kira kontratlarında yeni dönem
20:26
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli askerler bir Filistinliye cinsel işkence yapmıştı: Görüntüler ortaya çıktı
20:40
3 dk
SESLİ HABER
Yabancılara yapılan konut satışları geriledi
21:06
2 dk
SESLİ HABER
Olimpiyat oyunlarında madalyalı sporcular ülkelerinden ne kadar ödül alıyor?
21:19
3 dk
SESLİ HABER
LPG’de ÖTV vurgunu sonrası Ticaret Bakanlığı işlem başlattı
21:33
3 dk
SESLİ HABER
Husiler, 2 ABD savaş gemisini vurdu
22:32
2 dk
SESLİ HABER
İki Boeing astronotu uzayda mahsur kaldı
22:45
2 dk
ÖZEL HABER
VPN’in yarattığı tehlike: Casus yazılım mümkün
23:03
9 dk
SESLİ HABER
Toprak Mahsulleri Ofisi, kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
23:24
4 dk
SESLİ HABER
Önce uçak şimdi Akkuyu: Almanya, Türkiye'ye gelmesine izin vermiyor
23:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız tamamladı
13:30
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda resesyon endişesi devam ediyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ortadoğu'da 'sinir harbi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Maduro’ya yeni teklif
20:14
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-birliklerinin-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-1086769683.html
Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor
Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk bölgesine beklenmedik şekilde sızarak sivil can kayıplarına neden olan Ukrayna ordusu, çaresiz hamle olarak nitelendirilen bu saldırılarının... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T19:44+0300
2024-08-12T19:44+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
askeri operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086769406_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_0058a6a26f695a45b044a1c0680430b2.jpg
Çatışmaların halen sürdüğü Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürtmeye devam eden Rus birliklerinin, aynı zamanda Donetsk cephesinde de taarruz hızını artırdığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye bağlı bir yerleşim biriminin daha kontrol altına alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün, 12 Ağustos 2024 itibariyle, askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Lisiçnoye yerleşim birimi düşmandan arındırılmıştır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki Krasnogorovka yerleşim birimine bağlı ilçelerde kontrolü sağladığını ve Ivanovka, Sergeyevka, Makeyevka, Kirov, Artemov ve Jelannoye noktalarının düşmandan arındırıldığını da vurguladı.Kursk’a takviye sürdürülüyorBununla birlikte Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine sızmasıyla birlikte başlayan çatışmaların sürdüğü sınır noktalarına asker ve gerekli teçhizat gönderilmesine devam edildiğini bildiren Savunma Bakanlığı, bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktardı.Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırıGün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-kievin-kursk-bolgesine-yonelik-saldirilarinin-amacini-acikladi-1086760344.html
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086769406_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_3b8290bb8e29fab5d0327d599ef08dbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, askeri operasyon

Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor

19:44 12.08.2024
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / РИА Новости
Abone ol
Rusya’nın Kursk bölgesine beklenmedik şekilde sızarak sivil can kayıplarına neden olan Ukrayna ordusu, çaresiz hamle olarak nitelendirilen bu saldırılarının bedelini ağır ödüyor.
Çatışmaların halen sürdüğü Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürtmeye devam eden Rus birliklerinin, aynı zamanda Donetsk cephesinde de taarruz hızını artırdığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye bağlı bir yerleşim biriminin daha kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün, 12 Ağustos 2024 itibariyle, askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Lisiçnoye yerleşim birimi düşmandan arındırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki Krasnogorovka yerleşim birimine bağlı ilçelerde kontrolü sağladığını ve Ivanovka, Sergeyevka, Makeyevka, Kirov, Artemov ve Jelannoye noktalarının düşmandan arındırıldığını da vurguladı.

Kursk’a takviye sürdürülüyor

Bununla birlikte Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine sızmasıyla birlikte başlayan çatışmaların sürdüğü sınır noktalarına asker ve gerekli teçhizat gönderilmesine devam edildiğini bildiren Savunma Bakanlığı, bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktardı.

Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırı

Gün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.
Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.
Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
Ukrayna krizi
Putin, Kiev'in Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının amacını açıkladı
15:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала