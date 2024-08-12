https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rus-birliklerinin-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-1086769683.html
Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor
Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk bölgesine beklenmedik şekilde sızarak sivil can kayıplarına neden olan Ukrayna ordusu, çaresiz hamle olarak nitelendirilen bu saldırılarının... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T19:44+0300
2024-08-12T19:44+0300
2024-08-12T19:44+0300
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rus ordusu
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Çatışmaların halen sürdüğü Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürtmeye devam eden Rus birliklerinin, aynı zamanda Donetsk cephesinde de taarruz hızını artırdığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye bağlı bir yerleşim biriminin daha kontrol altına alındığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün, 12 Ağustos 2024 itibariyle, askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Lisiçnoye yerleşim birimi düşmandan arındırılmıştır” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki Krasnogorovka yerleşim birimine bağlı ilçelerde kontrolü sağladığını ve Ivanovka, Sergeyevka, Makeyevka, Kirov, Artemov ve Jelannoye noktalarının düşmandan arındırıldığını da vurguladı.Kursk’a takviye sürdürülüyorBununla birlikte Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine sızmasıyla birlikte başlayan çatışmaların sürdüğü sınır noktalarına asker ve gerekli teçhizat gönderilmesine devam edildiğini bildiren Savunma Bakanlığı, bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktardı.Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırıGün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-kievin-kursk-bolgesine-yonelik-saldirilarinin-amacini-acikladi-1086760344.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, askeri operasyon
Rus birliklerinin Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor
Rusya’nın Kursk bölgesine beklenmedik şekilde sızarak sivil can kayıplarına neden olan Ukrayna ordusu, çaresiz hamle olarak nitelendirilen bu saldırılarının bedelini ağır ödüyor.
Çatışmaların halen sürdüğü Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürtmeye devam eden Rus birliklerinin, aynı zamanda Donetsk cephesinde de taarruz hızını artırdığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeye bağlı bir yerleşim biriminin daha kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün, 12 Ağustos 2024 itibariyle, askeri operasyonunu sürdüren Rus birliklerinin aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Lisiçnoye yerleşim birimi düşmandan arındırılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki Krasnogorovka yerleşim birimine bağlı ilçelerde kontrolü sağladığını ve Ivanovka, Sergeyevka, Makeyevka, Kirov, Artemov ve Jelannoye noktalarının düşmandan arındırıldığını da vurguladı.
Kursk’a takviye sürdürülüyor
Bununla birlikte Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine sızmasıyla birlikte başlayan çatışmaların sürdüğü sınır noktalarına asker ve gerekli teçhizat gönderilmesine devam edildiğini bildiren Savunma Bakanlığı, bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktardı.
Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırı
Gün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.
Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.
Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.