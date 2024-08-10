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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/disislerinden-okul-saldirisi-hakkinda-aciklama-israil-insanliga-karsi-yeni-bir-suc-islemistir-1086705800.html
Dışişleri'nden okul saldırısı hakkında açıklama: 'İsrail, insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir'
Dışişleri'nden okul saldırısı hakkında açıklama: 'İsrail, insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir'
Sputnik Türkiye
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin, kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T15:01+0300
2024-08-10T15:37+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
dışişleri bakanlığı
cevdet yılmaz
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin sorunu
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086705643_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_d42055521c6ce0a5531c898409eb0734.jpg
Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini' dile getirdi."İsrail, Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörlerin bu suça ortak olduğu vurgulandı.'Netanyahu hükümeti, vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı lanetleyerek, "Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını hatırlatarak, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.Yapılan zulüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetlediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:‘İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler suçlara ortak olmaktadır’Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Gazze'deki bir okul binasına yaptığı saldırı hakkında, "İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" dedi.Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:'Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in Gazze’de bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 100 kişinin ölmesine ilişkin, “Gazze’de soykırım yapan ve milyonlarca Filistinliyi yerlerinden eden işgalci İsrail'in yetkililerini ve yaşanan katliamlara ortak olanları bir kez daha lanetliyorum” dedi.Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İşgalci İsrail’in Gazze’de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği kalleş saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gazze’de soykırım yapan ve milyonlarca Filistinliyi yerlerinden eden işgalci İsrail'in yetkililerini ve yaşanan katliamlara ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli zalimler, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” ifadelerine yer verdi.Bakan Tunç açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaleme aldı:Filistin yönetimi ABD'yi sorumlu tuttuFilistin yönetimi, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, okul saldırısının İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da her gün işlediği katliamların devamı olduğunu ifade etti.Ebu Rudeyne, bu saldırının İsrail'in şüphe uyandıran uluslararası sessizlik karşısında, 'kitlesel katliamlar ve her gün işlenen cinayetler politikası' yoluyla Filistin halkını yok etme çabalarını doğruladığını kaydetti.ABD'nin silah ve askeri teçhizat satın alması için İsrail'e 3.5 milyar dolar vereceğini açıkladığı bir dönemde Gazze halkına karşı yeniden bir katliam işlendiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Bu katliamdan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 10'uncu ayında da devam etmesinden doğrudan ABD yönetimi sorumludur" ifadelerini kullandı.Ebu Rudeyne şu cümleleri kaydetti:Saldırıda en az 100 kişi ölmüştüİsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenlemişti.Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulu'nu bombaladığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/israil-safak-vakti-gazzedeki-bir-okulu-vurdu-en-az-100-olu-1086697499.html
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Dışişleri'nden okul saldırısı hakkında açıklama: 'İsrail, insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir'

15:01 10.08.2024 (güncellendi: 15:37 10.08.2024)
© AA / Dawoud Abo Alkasİsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi
İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
© AA / Dawoud Abo Alkas
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin, kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha gösterdiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini' dile getirdi.
"İsrail, Gazze şehrinin Derec Mahallesi'ndeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörlerin bu suça ortak olduğu vurgulandı.

'Netanyahu hükümeti, vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı lanetleyerek, "Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını hatırlatarak, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Yapılan zulüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetlediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor. Kötülüğü faşist bir anlayışla sıradanlaştırmaya, zulmü kanıksatmaya, insani erdemleri savunanların moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek. İnsanlığın kolektif hafızasında yer eden bu azgınlıklar zalimlerin peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak. Toprakları işgal altında olan, savaş makinalarına karşı tüm insanlık adına şanlı bir direniş sergileyen mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı her türlü imkanımız ile sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti için çabalarımız aralıksız devam edecektir. Tüm ülkeleri ve kurumları, yaşanan işgali ve zulmü durdurmak için tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye, çok geç kalmış olsa da görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

‘İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler suçlara ortak olmaktadır’

Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Gazze'deki bir okul binasına yaptığı saldırı hakkında, "İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:

İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır.

'Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in Gazze’de bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 100 kişinin ölmesine ilişkin, “Gazze’de soykırım yapan ve milyonlarca Filistinliyi yerlerinden eden işgalci İsrail'in yetkililerini ve yaşanan katliamlara ortak olanları bir kez daha lanetliyorum” dedi.
Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İşgalci İsrail’in Gazze’de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği kalleş saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gazze’de soykırım yapan ve milyonlarca Filistinliyi yerlerinden eden işgalci İsrail'in yetkililerini ve yaşanan katliamlara ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli zalimler, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” ifadelerine yer verdi.
Bakan Tunç açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaleme aldı:

Bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri katleden, Gazze’yi yerle yeksan eden barbar İsrail’in durdurulması, tüm insanlığın huzuru ve güvenliği için şarttır. İnsan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, işgalci İsrail’in işlediği suçlara artık dur demelidir. Türkiye olarak daima masum Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz

Filistin yönetimi ABD'yi sorumlu tuttu

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, okul saldırısının İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da her gün işlediği katliamların devamı olduğunu ifade etti.
Ebu Rudeyne, bu saldırının İsrail'in şüphe uyandıran uluslararası sessizlik karşısında, 'kitlesel katliamlar ve her gün işlenen cinayetler politikası' yoluyla Filistin halkını yok etme çabalarını doğruladığını kaydetti.
ABD'nin silah ve askeri teçhizat satın alması için İsrail'e 3.5 milyar dolar vereceğini açıkladığı bir dönemde Gazze halkına karşı yeniden bir katliam işlendiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Bu katliamdan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 10'uncu ayında da devam etmesinden doğrudan ABD yönetimi sorumludur" ifadelerini kullandı.
Ebu Rudeyne şu cümleleri kaydetti:

ABD yönetimi, işgalci devleti derhal savunmasız halkımıza yönelik saldırı ve katliamlarını durdurmaya zorlamalı, uluslararası kararlara saygı göstermeli ve binlerce çocuk, kadın ve savunmasız yaşlının katledilmesine neden olan bu körü körüne desteğini sona erdirmelidir.

Saldırıda en az 100 kişi ölmüştü

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenlemişti.
Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.
İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulu'nu bombaladığını öne sürmüştü.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
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