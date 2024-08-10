https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/israil-safak-vakti-gazzedeki-bir-okulu-vurdu-en-az-100-olu-1086697499.html
İsrail şafak vakti Gazze'deki bir okulu vurdu: En az 100 ölü
İsrail şafak vakti Gazze'deki bir okulu vurdu: En az 100 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı... 10.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-10T09:20+0300
2024-08-10T09:20+0300
2024-08-10T09:29+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
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israil hava kuvvetleri
israil hava kuvvetleri (iaf)
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Tabiin Okulu'na şafak vaktinde saldırı düzenledi.Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.İsrail ordusu da, Hamas tarafından karargah olarak kullanıldığını öne sürdüğü Tabiin Okulu'nu hava kuvvetlerinin bombaladığını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1086696956.html
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İsrail şafak vakti Gazze'deki bir okulu vurdu: En az 100 ölü
09:20 10.08.2024 (güncellendi: 09:29 10.08.2024)
İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Tabiin Okulu'na şafak vaktinde saldırı düzenledi.
Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.
İsrail ordusu da, Hamas tarafından karargah olarak kullanıldığını öne sürdüğü Tabiin Okulu'nu hava kuvvetlerinin bombaladığını doğruladı.