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Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T11:12+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:Yarın:21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman10 Ağustos Cumartesi:19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan11 Ağustos Pazar:19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan12 Ağustos Pazartesi:21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet TürkmenSüper Lig ne zaman başlıyor?Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 74 günlük aranın ardından yarın başlayacak.Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon yarın yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.Türkiye'nin 12 ilinden 19 takım, 2024-2025 sezonunda toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.edecek.
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bu haftanın maçları, süper lig ne zaman başlıyor, süper lig maç programı
bu haftanın maçları, süper lig ne zaman başlıyor, süper lig maç programı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

11:12 08.08.2024 (güncellendi: 11:56 08.08.2024)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
© AA
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 74 günlük aranın ardından yarın başlayacak.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon yarın yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.
Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.
Türkiye'nin 12 ilinden 19 takım, 2024-2025 sezonunda toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.edecek.
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