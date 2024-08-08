https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/super-ligde-yeni-sezonun-ilk-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1086626748.html

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:Yarın:21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman10 Ağustos Cumartesi:19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan11 Ağustos Pazar:19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan12 Ağustos Pazartesi:21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet TürkmenSüper Lig ne zaman başlıyor?Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 74 günlük aranın ardından yarın başlayacak.Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon yarın yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligin ilk yarısı, 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 17, ikinci yarısı ise 21 hafta oynanacak.Türkiye'nin 12 ilinden 19 takım, 2024-2025 sezonunda toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.edecek.

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