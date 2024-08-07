https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/toretskli-siginmaci-ukraynali-askerler-bolgedeki-evleri-soyuyordu-giysileri-bile-goturuyordu-1086565678.html
Toretsk'li sığınmacı: Ukraynalı askerler bölgedeki evleri soyuyordu, giysileri bile götürüyordu
Toretsk'li sığınmacı: Ukraynalı askerler bölgedeki evleri soyuyordu, giysileri bile götürüyordu
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin New York (2021’e kadar Novgorodskoye) kasabasının sakini, Ukrayna ordusundan... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T00:50+0300
2024-08-07T00:50+0300
2024-08-07T00:50+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin New York (2021’e kadar Novgorodskoye) kasabasının sakini Yuriy Muhin, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden askerlerin insanların terk ettikleri evleri soyduklarını, giysileri bile götürerek ikinci el gibi sattıklarını anlattı.Ailesi ile birlikte 2 yılı aşkın bir süredir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ciddi bir müstahkem mevki kurduğu Toretsk yakınlarındaki New York kasabasında yaşadığını anlatan Muhin, Rusya’nın özel askeri operasyonu başladığında birçok komşusunun yanlarına sadece eşyalarını ve belgelerini alarak köyü terk ettiğini dile getirdi.Ukraynalı askerlerin bu durumdan istifade ettiklerine dikkat çeken Muhin, şunları anlattı:Ukrayna askerlerinin bu yaptıklarından sonra evlerde dört duvar kaldığını dile getiren Muhin, kasabanın kalan sakinlerinin komşularının bıraktığı evleri korumaya çalıştıklarını, birilerinin yaşadığı gibi görünmesi için çimleri biçtiklerini, bahçelere çamaşır astıklarını, ışıkları yaktıklarını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086543541.html
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rusya, ukrayna, operasyon, donetsk halk cumhuriyeti, sığınmacı
rusya, ukrayna, operasyon, donetsk halk cumhuriyeti, sığınmacı
Toretsk'li sığınmacı: Ukraynalı askerler bölgedeki evleri soyuyordu, giysileri bile götürüyordu
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin New York (2021’e kadar Novgorodskoye) kasabasının sakini, Ukrayna ordusundan askerlerin bölgede insanların terk ettikleri evleri soyduklarını, giysileri bile götürerek ikinci el gibi sattıklarını anlattı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin New York (2021’e kadar Novgorodskoye) kasabasının sakini Yuriy Muhin, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden askerlerin insanların terk ettikleri evleri soyduklarını, giysileri bile götürerek ikinci el gibi sattıklarını anlattı.
Ailesi ile birlikte 2 yılı aşkın bir süredir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ciddi bir müstahkem mevki kurduğu Toretsk yakınlarındaki New York kasabasında yaşadığını anlatan Muhin, Rusya’nın özel askeri operasyonu başladığında birçok komşusunun yanlarına sadece eşyalarını ve belgelerini alarak köyü terk ettiğini dile getirdi.
Ukraynalı askerlerin bu durumdan istifade ettiklerine dikkat çeken Muhin, şunları anlattı:
Otomobillerle geliyorlar, eşyalara kadar her şeyi temizliyorlar ve Konstantinovka’ya gidiyorlardı. Orada bir kamyon vardı, giysiler kilosu 40 grivnadan ‘ikinci el’ kabul ediliyordu ve hemen ardından kamyondan 60 grivnaya satılıyordu.
Ukrayna askerlerinin bu yaptıklarından sonra evlerde dört duvar kaldığını dile getiren Muhin, kasabanın kalan sakinlerinin komşularının bıraktığı evleri korumaya çalıştıklarını, birilerinin yaşadığı gibi görünmesi için çimleri biçtiklerini, bahçelere çamaşır astıklarını, ışıkları yaktıklarını anlattı.
Eğer onlar (Ukraynalı askerler) oraya yerleşirse, o evde bir şey kalmayacağını biliyorduk.