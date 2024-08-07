https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/toretskli-siginmaci-ukraynali-askerler-bolgedeki-evleri-soyuyordu-giysileri-bile-goturuyordu-1086565678.html

Toretsk'li sığınmacı: Ukraynalı askerler bölgedeki evleri soyuyordu, giysileri bile götürüyordu

Toretsk'li sığınmacı: Ukraynalı askerler bölgedeki evleri soyuyordu, giysileri bile götürüyordu

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin New York (2021’e kadar Novgorodskoye) kasabasının sakini, Ukrayna ordusundan... 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T00:50+0300

2024-08-07T00:50+0300

2024-08-07T00:50+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

operasyon

donetsk halk cumhuriyeti

sığınmacı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/13/1068458466_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2dce046b1cc2f174deb78c9af380dbf2.jpg

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk ilçesinin New York (2021’e kadar Novgorodskoye) kasabasının sakini Yuriy Muhin, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden askerlerin insanların terk ettikleri evleri soyduklarını, giysileri bile götürerek ikinci el gibi sattıklarını anlattı.Ailesi ile birlikte 2 yılı aşkın bir süredir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ciddi bir müstahkem mevki kurduğu Toretsk yakınlarındaki New York kasabasında yaşadığını anlatan Muhin, Rusya’nın özel askeri operasyonu başladığında birçok komşusunun yanlarına sadece eşyalarını ve belgelerini alarak köyü terk ettiğini dile getirdi.Ukraynalı askerlerin bu durumdan istifade ettiklerine dikkat çeken Muhin, şunları anlattı:Ukrayna askerlerinin bu yaptıklarından sonra evlerde dört duvar kaldığını dile getiren Muhin, kasabanın kalan sakinlerinin komşularının bıraktığı evleri korumaya çalıştıklarını, birilerinin yaşadığı gibi görünmesi için çimleri biçtiklerini, bahçelere çamaşır astıklarını, ışıkları yaktıklarını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086543541.html

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, operasyon, donetsk halk cumhuriyeti, sığınmacı