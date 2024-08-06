Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Eğitimde açık kaynaklı uygulamaları ve Türkiye'nin konumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
17:32
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:44
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'yi eleştirenler ABD ve AB'nin yasaklama geçmişini biliyor mu?
19:15
9 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
19:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
07:37
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 106
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dicle Olcay, canlı yayın konuğumuz
12:07
82 dk
HABER MASASI
İnstagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
AB'den Belarus'a yeni yaptırım
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Irak'ta füze saldırısı: ABD askerleri yaralandı
16:34
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den iddia: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Meghan Markle 'intihar' sorusunu yanıtladı
17:26
1 dk
SESLİ HABER
Google davasında karar: Tekelleşme
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086543541.html
Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T13:43+0300
2024-08-06T13:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328906_0:80:3079:1812_1920x0_80_0_0_c54abc5a078e34cd01bacf6c19cb1475.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Timofeyevka yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve daha iyi hatlara ulaştığı bildirildi. Gruba bağlı birliklerin aynı zamanda gün içinde üç karşı saldırıyı engellerken 355 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını imha ettiği belirtildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısını püskürtürken 120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaşırken Ukrayna ordusunun kaybı 370 asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Düşman 520 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırı akamete uğratılırken 105 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir tank imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun sorumluluğundaki bölgede, Ukrayna ordusunun kaybı 65 kadar asker oldu.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki MiG-29 savaş uçağı bulunduğu üste imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir günde 6 adet ABD yapımı HIMARS ve 51 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesine-girmeye-calisti-1086536118.html
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1c/1070328906_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5afdcf9c18ce2fa020b3cb168de79508.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), himars, mig-29
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, insansız hava aracı (iha), himars, mig-29

Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

13:43 06.08.2024 (güncellendi: 13:48 06.08.2024)
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri operasyon
Özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 2 MiG-29 savaş uçağının imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Timofeyevka yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve daha iyi hatlara ulaştığı bildirildi. Gruba bağlı birliklerin aynı zamanda gün içinde üç karşı saldırıyı engellerken 355 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını imha ettiği belirtildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısını püskürtürken 120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaşırken Ukrayna ordusunun kaybı 370 asker olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Düşman 520 asker kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırı akamete uğratılırken 105 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir tank imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun sorumluluğundaki bölgede, Ukrayna ordusunun kaybı 65 kadar asker oldu.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki MiG-29 savaş uçağı bulunduğu üste imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde 6 adet ABD yapımı HIMARS ve 51 insansız hava aracını engelledi.
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu Rusya’nın Kursk bölgesine girmeye çalıştı
10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала