https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086543541.html

Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

Rus ordusu, Donetsk’te bir köyü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T13:43+0300

2024-08-06T13:43+0300

2024-08-06T13:48+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birliklerinin Donetsk’te bulunan Timofeyevka yerleşim birimini Ukrayna askerlerinden arındırarak kontrol altına aldığı ve daha iyi hatlara ulaştığı bildirildi. Gruba bağlı birliklerin aynı zamanda gün içinde üç karşı saldırıyı engellerken 355 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracını imha ettiği belirtildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısını püskürtürken 120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaşırken Ukrayna ordusunun kaybı 370 asker olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Düşman 520 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırı akamete uğratılırken 105 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir tank imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun sorumluluğundaki bölgede, Ukrayna ordusunun kaybı 65 kadar asker oldu.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin füze ve topçu birliklerle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki MiG-29 savaş uçağı bulunduğu üste imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir günde 6 adet ABD yapımı HIMARS ve 51 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesine-girmeye-calisti-1086536118.html

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