https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/akdenizde-deprem-1086581560.html

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Sputnik Türkiye

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T12:00+0300

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akdeniz

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Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/naci-gorur-adanada-1er-dakika-arayla-yasanan-uc-depremi-degerlendirdi-6-subat-etkisi-mi-1086580311.html

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