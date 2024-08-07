https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/akdenizde-deprem-1086581560.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T12:00+0300
2024-08-07T12:00+0300
2024-08-07T12:18+0300
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Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/naci-gorur-adanada-1er-dakika-arayla-yasanan-uc-depremi-degerlendirdi-6-subat-etkisi-mi-1086580311.html
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deprem mi oldu, kandilli deprem, afad deprem, deprem oldu mu, deprem mi oldu
deprem mi oldu, kandilli deprem, afad deprem, deprem oldu mu, deprem mi oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de deprem
12:00 07.08.2024 (güncellendi: 12:18 07.08.2024)
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.