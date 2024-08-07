https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/naci-gorur-adanada-1er-dakika-arayla-yasanan-uc-depremi-degerlendirdi-6-subat-etkisi-mi-1086580311.html
Naci Görür Adana'da 1'er dakika arayla yaşanan üç depremi değerlendirdi: 6 Şubat etkisi mi?
Naci Görür Adana'da 1'er dakika arayla yaşanan üç depremi değerlendirdi: 6 Şubat etkisi mi?
Sputnik Türkiye
Naci Görür, Adana'da 1'er dakika arayla yaşanan 3 depremi değerlendirdi ve "6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T11:41+0300
2024-08-07T11:41+0300
2024-08-07T11:41+0300
türkiye
deprem
deprem
naci görür
6 şubat kahramanmaraş depremi
adana
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Adana'da art arda depremler meydana geldi.Deprem bilimci Naci Görür, Adana depreminin 6 Şubat depremi etkili olabileceğini söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/adanada-1-dakika-arayla-yasanan-3-depremin-ardindan-ilk-uzman-yorumu-geldi-endise-edilmeli-mi-1086571473.html
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deprem, deprem, naci görür, 6 şubat kahramanmaraş depremi, adana
deprem, deprem, naci görür, 6 şubat kahramanmaraş depremi, adana
Naci Görür Adana'da 1'er dakika arayla yaşanan üç depremi değerlendirdi: 6 Şubat etkisi mi?
Naci Görür, Adana'da 1'er dakika arayla yaşanan 3 depremi değerlendirdi ve "6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi.
Adana'da art arda depremler meydana geldi.
Deprem bilimci Naci Görür, Adana depreminin 6 Şubat depremi etkili olabileceğini söyledi:
"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Sevgiyle"