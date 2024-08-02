https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-isikhan-e-devlette-en-cok-ziyaret-edilen-hizmeti-acikladi-1086450046.html

Bakan Işıkhan, e-Devlet’te en çok kullanılan hizmeti açıkladı

Bakan Işıkhan, e-Devlet’te en çok kullanılan hizmeti açıkladı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen uygulamanın ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi’ olduğunu... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T18:36+0300

2024-08-02T18:36+0300

2024-08-02T18:38+0300

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat işıkhan

e-devlet

e-devlet kapısı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet’te en çok ziyaret edilen uygulamanın 467 milyon 997 bin kullanımla 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Lİstesi’ olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor. ‘DijitalinYüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, e-devlet, e-devlet kapısı