https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-isikhan-e-devlette-en-cok-ziyaret-edilen-hizmeti-acikladi-1086450046.html
Bakan Işıkhan, e-Devlet’te en çok kullanılan hizmeti açıkladı
Bakan Işıkhan, e-Devlet’te en çok kullanılan hizmeti açıkladı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen uygulamanın ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi’ olduğunu... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T18:36+0300
2024-08-02T18:36+0300
2024-08-02T18:38+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat işıkhan
e-devlet
e-devlet kapısı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet’te en çok ziyaret edilen uygulamanın 467 milyon 997 bin kullanımla 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Lİstesi’ olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor. ‘DijitalinYüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/chp-lideri-ozel-gecim-yoksa-secim-var-diyerek-findik-fiyatini-degerlendirdi-karadenize-ihanet-1086448285.html
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, e-devlet, e-devlet kapısı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat işıkhan, e-devlet, e-devlet kapısı
Bakan Işıkhan, e-Devlet’te en çok kullanılan hizmeti açıkladı
18:36 02.08.2024 (güncellendi: 18:38 02.08.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen uygulamanın ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi’ olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet’te en çok ziyaret edilen uygulamanın 467 milyon 997 bin kullanımla 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Lİstesi’ olduğunu açıkladı.
Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor. ‘DijitalinYüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.