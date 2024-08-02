CHP lideri Özel, 'geçim yoksa seçim var' diyerek fındık fiyatını değerlendirdi: 'Karadeniz'e ihanet'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Doğal gaza dev zam
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital ikizinizi üretmenin yolları
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
15:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Neden biz bu fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
0 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:09
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
13:18
3 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin mutsuzluk haritası
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
16:38
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
16:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet krizi
17:23
4 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
18:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
19:10
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/chp-lideri-ozel-gecim-yoksa-secim-var-diyerek-findik-fiyatini-degerlendirdi-karadenize-ihanet-1086448285.html
CHP lideri Özel, 'geçim yoksa seçim var' diyerek fındık fiyatını değerlendirdi: 'Karadeniz'e ihanet'
CHP lideri Özel, 'geçim yoksa seçim var' diyerek fındık fiyatını değerlendirdi: 'Karadeniz'e ihanet'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen fındık mitinginde, Artvin'den Sakarya'ya Karadeniz'in tüm illerinde ve ilçelerinde herkesin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T17:40+0300
2024-08-02T17:41+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
giresun
fındık
fındık üreticisi
fiyat
fiskobirlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086448509_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_69c4a7e4c89652af5ad92d3ff808b68a.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır, Karadeniz'in emeğine nankörlüktür, bu fiyatı kabul etmiyoruz" dedi.Miting için Giresun'a geldiklerinde fındık taban fiyatlarının açıklandığını belirten Özel, "İlk duydum sevindim, 'Fiyat açıklandı.' dediler. Dedim ki 'Biz geliyoruz diye mitingi boşa düşürmek için bir fiyat verdiler, demek ki iyi bir fiyat verdiler.' 'Kaç paraymış?' dedim, dediler ki 130 lira. 'Anlamadım.' dedim, 130 lira" diye konuştu.Özel, ziraat odalarının fındığa toprak maliyetini ve çalışan ailenin iş gücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Fındığın ülkenin en stratejik ürünü olduğunun altını çizen Özel, dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasanın 130 milyar dolar olduğunu belirtti.Özel, fındığın yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğine işaret ederek, "Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar, yüzde 2'si. Yani şöyle görmek lazım, sepet, şelek senin sırtında, şeleği sen sırtlıyorsun, ışkını sen alıyorsun, otunu sen alıyorsun, ilacını gübresini sen koyuyorsun, bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor, yazıklar olsun böyle düzene" diye konuştu.Fındık üreticisinin dostu FİSKOBİRLİK'in artık olmadığını, fındığı Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığını ve bazı kesintiler yaptığını ifade eden Özel, bankalara ve başka yerlere borcu olan üreticinin bekletmeden fındığı alelacele sattığı için de bu sefer fiyatın, taban fiyatın da altına düştüğünü anlattı.'Sabredin, elinizdeki avucunuzdakini bedavaya çıkarmayın'Özgür Özel, durumun zor olduğunu bildiğini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Parti olarak ziraat odalarının belirlediği fiyatları takip ettiklerini aktaran Özel şu cümlelerle devam etti:'Geçim yoksa seçim var'Asgari ücret, emekli maaşı, açıklanan 130 lira fındık alım fiyatı ve çay fiyatlarıyla artık geçim olmayacağını belirten Özel, "130 lira fındıkla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa seçim var" diye konuştu.Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/20242025-donemi-findik-alim-fiyatlari-aciklandi-1086435052.html
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/02/1086448509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16380172c427566a4d12cc23fcbe83f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, giresun, fındık, fındık üreticisi, fiyat, fiskobirlik
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, giresun, fındık, fındık üreticisi, fiyat, fiskobirlik

CHP lideri Özel, 'geçim yoksa seçim var' diyerek fındık fiyatını değerlendirdi: 'Karadeniz'e ihanet'

17:40 02.08.2024 (güncellendi: 17:41 02.08.2024)
© AA / Eyüp ElevliCHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"ne katıldı. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Giresun'daki Atatürk Meydanı'nda düzenlenen fındık mitingine katıldı. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
© AA / Eyüp Elevli
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özel, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen fındık mitinginde, Artvin'den Sakarya'ya Karadeniz'in tüm illerinde ve ilçelerinde herkesin milli ve stratejik ürün fındığın fiyatını beklediğini belirterek verilen fiyatın Karadeniz'e ihanet fiyatı olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır, Karadeniz'in emeğine nankörlüktür, bu fiyatı kabul etmiyoruz" dedi.
Miting için Giresun'a geldiklerinde fındık taban fiyatlarının açıklandığını belirten Özel, "İlk duydum sevindim, 'Fiyat açıklandı.' dediler. Dedim ki 'Biz geliyoruz diye mitingi boşa düşürmek için bir fiyat verdiler, demek ki iyi bir fiyat verdiler.' 'Kaç paraymış?' dedim, dediler ki 130 lira. 'Anlamadım.' dedim, 130 lira" diye konuştu.
Özel, ziraat odalarının fındığa toprak maliyetini ve çalışan ailenin iş gücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Bugün sabah Ordu'da fındık bahçesindeydim, üreticinin kendi oradaydı, 'Maliyet 140 liradan aşağı değil.' dedi. Biz en az 160 lira olsun hatta Trabzon milletvekillerimiz 180 liranın altında o coğrafyayı kurtarmayacağını, o zorlu coğrafyayı kurtarmayacağını söylediler. 165 liranın altında bir fiyat gerçekten kabul edilebilecek bir fiyat değildi ama birileri utanmadan, sıkılmadan, erinmeden 130 lira fiyat açıkladılar, yazıklar olsun onlara.

Fındığın ülkenin en stratejik ürünü olduğunun altını çizen Özel, dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasanın 130 milyar dolar olduğunu belirtti.
Özel, fındığın yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğine işaret ederek, "Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar, yüzde 2'si. Yani şöyle görmek lazım, sepet, şelek senin sırtında, şeleği sen sırtlıyorsun, ışkını sen alıyorsun, otunu sen alıyorsun, ilacını gübresini sen koyuyorsun, bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor, yazıklar olsun böyle düzene" diye konuştu.
Fındık üreticisinin dostu FİSKOBİRLİK'in artık olmadığını, fındığı Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığını ve bazı kesintiler yaptığını ifade eden Özel, bankalara ve başka yerlere borcu olan üreticinin bekletmeden fındığı alelacele sattığı için de bu sefer fiyatın, taban fiyatın da altına düştüğünü anlattı.

'Sabredin, elinizdeki avucunuzdakini bedavaya çıkarmayın'

Özgür Özel, durumun zor olduğunu bildiğini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:

Ama büyük bir oyun oynanıyor, eğer bu 130 lira fiyat açıklandı, siz yarın bahçeye varırsanız, fındığı toplarsanız, gidip devire koyarsanız maalesef fiyat daha da aşağı gelecek. Ama aslında rekolte düşük, biraz sabredebilirsek, 'Bu fiyata fındık yok.' diyebilirsek, birazcık bekleyebilirsek, bu fiyat mecbur yukarıya doğru gidecek. Buradan size söylüyorum, bu yabancı şirket dostlarının, yabancı kartel dostlarının fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin, elinizdeki avucunuzdakini bedavaya çıkarmayın. Hep birlikte mücadele edeceğiz.

Parti olarak ziraat odalarının belirlediği fiyatları takip ettiklerini aktaran Özel şu cümlelerle devam etti:

Kendi çalışmalarımızı yaptırdık ve bugün hadi hiç olmasın 160-165 liraya 'evet' diyecek olalım, bugün açıklanan 130 lira. Kimin cebinden 35 lirayı çalıyor? Kimin cebine bu parayı koyuyor? Bir bakalım. 165 lira verse Giresun'daki Mustafa amcanın, Ordu'daki Fadime ablanın cebine 35 lira kilosunda, 35 bin lira tonunda fazla para girecek. Bunu vermiyor, verse Ferrero firması gidip de şunu mu diyecek, 'Ben bu fiyata fındık almıyorum.' Dünyanın en pahalı ürünlerini satıyorlar kendi alanında, bu fındığı 20 lira, 30 lira ucuza almak için yapmadıkları numara, satın almadıkları kimse yok. 35 lirayı Fadime ablanın, Ahmet amcanın cebinden alıp dünya devi şirketin kasasına koyanlara yazıklar olsun, hakkımızı helal etmiyoruz.

'Geçim yoksa seçim var'

Asgari ücret, emekli maaşı, açıklanan 130 lira fındık alım fiyatı ve çay fiyatlarıyla artık geçim olmayacağını belirten Özel, "130 lira fındıkla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa seçim var" diye konuştu.
Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dedim ki 1 Nisan günü, 'Fırsatçılık yapıp, bu seçim sonucunu gösterip hemen erken seçim demeyeceğim. Ama şartım var. Emekliye hak ettiği zammı ver, asgari ücretliye ver, çaya, fındığa, buğdaya, üzüme hak ettiği fiyatı ver. Eğer verirsen geçim olur, vermezsen insanlar isyan eder seçim olur, o zaman ben de onların sesine duyarsız kalamam.' Şimdi biraz önce hep birlikte söylüyorlardı, şimdi Giresun'dan 130 liralık fiyatı verdiğin gün Giresun meydanından bak bakalım hangi ses yükseliyor, hangi ses? 130 lira fiyat verirsen geçim olmaz, artık çare seçimdir, seçim olur. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmak istiyorum, hodri meydan, işte meydan, işte Giresun, eğer verdiğin 130 liraya güveniyorsan, '130 liraya fındık satılır, Giresunlu geçinir' diyorsan haftaya cuma benim yaptığım gibi gel bakalım bu meydanı doldur, gel burada miting yap göreyim.

Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2024
EKONOMİ
2024/2025 dönemi fındık alım fiyatları açıklandı
11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала