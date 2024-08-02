https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/chp-lideri-ozel-gecim-yoksa-secim-var-diyerek-findik-fiyatini-degerlendirdi-karadenize-ihanet-1086448285.html

CHP lideri Özel, 'geçim yoksa seçim var' diyerek fındık fiyatını değerlendirdi: 'Karadeniz'e ihanet'

CHP lideri Özel, 'geçim yoksa seçim var' diyerek fındık fiyatını değerlendirdi: 'Karadeniz'e ihanet'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen fındık mitinginde, Artvin'den Sakarya'ya Karadeniz'in tüm illerinde ve ilçelerinde herkesin... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T17:40+0300

2024-08-02T17:40+0300

2024-08-02T17:41+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

giresun

fındık

fındık üreticisi

fiyat

fiskobirlik

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır, Karadeniz'in emeğine nankörlüktür, bu fiyatı kabul etmiyoruz" dedi.Miting için Giresun'a geldiklerinde fındık taban fiyatlarının açıklandığını belirten Özel, "İlk duydum sevindim, 'Fiyat açıklandı.' dediler. Dedim ki 'Biz geliyoruz diye mitingi boşa düşürmek için bir fiyat verdiler, demek ki iyi bir fiyat verdiler.' 'Kaç paraymış?' dedim, dediler ki 130 lira. 'Anlamadım.' dedim, 130 lira" diye konuştu.Özel, ziraat odalarının fındığa toprak maliyetini ve çalışan ailenin iş gücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Fındığın ülkenin en stratejik ürünü olduğunun altını çizen Özel, dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasanın 130 milyar dolar olduğunu belirtti.Özel, fındığın yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğine işaret ederek, "Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar, yüzde 2'si. Yani şöyle görmek lazım, sepet, şelek senin sırtında, şeleği sen sırtlıyorsun, ışkını sen alıyorsun, otunu sen alıyorsun, ilacını gübresini sen koyuyorsun, bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor, yazıklar olsun böyle düzene" diye konuştu.Fındık üreticisinin dostu FİSKOBİRLİK'in artık olmadığını, fındığı Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığını ve bazı kesintiler yaptığını ifade eden Özel, bankalara ve başka yerlere borcu olan üreticinin bekletmeden fındığı alelacele sattığı için de bu sefer fiyatın, taban fiyatın da altına düştüğünü anlattı.'Sabredin, elinizdeki avucunuzdakini bedavaya çıkarmayın'Özgür Özel, durumun zor olduğunu bildiğini dile getirerek şu cümleleri kaydetti:Parti olarak ziraat odalarının belirlediği fiyatları takip ettiklerini aktaran Özel şu cümlelerle devam etti:'Geçim yoksa seçim var'Asgari ücret, emekli maaşı, açıklanan 130 lira fındık alım fiyatı ve çay fiyatlarıyla artık geçim olmayacağını belirten Özel, "130 lira fındıkla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa seçim var" diye konuştu.Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/20242025-donemi-findik-alim-fiyatlari-aciklandi-1086435052.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, giresun, fındık, fındık üreticisi, fiyat, fiskobirlik