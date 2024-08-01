Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'

“Netanyahu özellikle 7 Ekim saldırılarından sonra Gazze’yi hedef almıştı. Bu süreç 40 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Şimdi Haniye’ye üstelik İran’ın kalbinde Tahran’da gerçekleştirilen bu suikaste yönelik dünya medyasının mesajlarına bir bakınca, en büyük endişe bu çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi. Haniye’ye gerçekleştirilen bu suikastin zamanlaması itibarıyla da tansiyonun en yüksek olduğu dönemde gerçekleşmiş olması ve Doha ve Roma’da ateşkes sürecinin tam da yeniden başlatılmaya çalışıldığı bir dönemde gerçekleşmiş olması Netanyahu’nun hedeflerine ulaşmak için hiçbir yolu denemekten çekinmeyeceğini de dünyaya gösterdi. Özellikle bu ateşkes sürecinde özellikle iç kamuoyundan ve dünyadan gelen baskılara cevap verebilmek için İsrail yönetiminin bu cinayeti işlediğini söylemek mümkün. Bu suikastin Tahran’da gerçekleşmiş olması da İran’ı bu çatışmanın içine çekme isteğinin, hedefinin bir adımı olarak yorumlanıyor.”