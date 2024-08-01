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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından Tahran'da öldürülen Hamas'ın siyasi lideri Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Yeri ve Zamanı programında Haniye'nin ölümüne dair... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T09:05+0300
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Olimpiyatlarda ‘sosyal temizlik’ tartışması
Sputnik Türkiye
Olimpiyatlarda ‘sosyal temizlik’ tartışması
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ölen Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.Törenden sonra Katar’da toprağa verilecek Haniye’nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Haniye’nin ölümünü değerlendiren Güçlü Özgan, şöyle konuştu:Hamaney’in İsrail’in doğrudan vurulması için talimat verdiği iddialarını değerlendiren Özgan, “İran’ın bu suikaste tepkisi ne olacak bilmiyoruz çünkü kendi sınırları içerisinde, Haniye’nin çok korunaklı bir ortamda üstelik Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu bir yerde suikaste kurban gitmesi İran’ın imajı açısından da çok parlak bir tablo çizmiyor” dedi.İsrail’in açıkça suikasti üstlenmediğini belirten Özgan şunları söyledi:
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Güçlü Özgan
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tahran, hamas, israil, haniye, hamaney, iran, filistin
tahran, hamas, israil, haniye, hamaney, iran, filistin

Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'

09:05 01.08.2024 (güncellendi: 16:21 01.08.2024)
YERİ VE ZAMANI
Olimpiyatlarda ‘sosyal temizlik’ tartışması
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Güçlü Özgan
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İsrail tarafından Tahran'da öldürülen Hamas'ın siyasi lideri Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Yeri ve Zamanı programında Haniye'nin ölümüne dair değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, "Haniye'nin kendi sınırları içerisinde suikaste kurban gitmesi İran’ın imajı açısından da çok parlak bir tablo çizmiyor” dedi.
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ölen Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Törenden sonra Katar’da toprağa verilecek Haniye’nin cenaze namazını İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Haniye’nin ölümünü değerlendiren Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Netanyahu özellikle 7 Ekim saldırılarından sonra Gazze’yi hedef almıştı. Bu süreç 40 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Şimdi Haniye’ye üstelik İran’ın kalbinde Tahran’da gerçekleştirilen bu suikaste yönelik dünya medyasının mesajlarına bir bakınca, en büyük endişe bu çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesi. Haniye’ye gerçekleştirilen bu suikastin zamanlaması itibarıyla da tansiyonun en yüksek olduğu dönemde gerçekleşmiş olması ve Doha ve Roma’da ateşkes sürecinin tam da yeniden başlatılmaya çalışıldığı bir dönemde gerçekleşmiş olması Netanyahu’nun hedeflerine ulaşmak için hiçbir yolu denemekten çekinmeyeceğini de dünyaya gösterdi. Özellikle bu ateşkes sürecinde özellikle iç kamuoyundan ve dünyadan gelen baskılara cevap verebilmek için İsrail yönetiminin bu cinayeti işlediğini söylemek mümkün. Bu suikastin Tahran’da gerçekleşmiş olması da İran’ı bu çatışmanın içine çekme isteğinin, hedefinin bir adımı olarak yorumlanıyor.”
Hamaney’in İsrail’in doğrudan vurulması için talimat verdiği iddialarını değerlendiren Özgan, “İran’ın bu suikaste tepkisi ne olacak bilmiyoruz çünkü kendi sınırları içerisinde, Haniye’nin çok korunaklı bir ortamda üstelik Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu bir yerde suikaste kurban gitmesi İran’ın imajı açısından da çok parlak bir tablo çizmiyor” dedi.
İsrail’in açıkça suikasti üstlenmediğini belirten Özgan şunları söyledi:
“İsrail Başbakanlık Ofisi’nden bakanlara yapılan açıklamada ‘Bu konuya dair hiçbir açıklama yapmayın’ yorumu yapılmıştı. İsrail olağan şüpheli, bununla ilgili hiçbir tereddüt yok ama buna dair resmi bir açıklama da gelmiyor ama Netanyahu, ‘Tüm düşmanlarımıza ağır darbe indirdik’ demişti.”
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